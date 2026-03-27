Dokonalá rozlúčka. Japonka ukončila kariéru štvrtým titulom majsterky sveta

MS v krasokorčuľovaní 2026
Výsledky - konečné poradie žien:
1.
Kaori Sakamotová
Japonsko
238,28 b
2.
Mone Čibová
Japonsko
228,47 b
3.
Nina Pinzarroneová
Belgicko
215,20 b
4.
Isabeu Levitová
USA
206,99 b
5.
Lara Naki Gutmannová
Taliansko
205,12 b
6.
Amber Glennová
USA
203,12 b
Japonská krasokorčuliarka Kaori Sakamotová si vybojovala štvrtý titul majsterky sveta. Na MS v Prahe nadviazala na svoj výkon z krátkeho programu a kategóriu sólistiek ovládla po piatkových voľných jazdách so známkou 238,28 bodu.
Pred svojou krajankou Mone Čibovou zvíťazila s takmer 10-bodovým náskokom. Bronzová skončila Nina Pinzarroneová z Belgicka, ktorá sa posunula z piatej priečky po krátkom programe.
Pre 25-ročnú Sakamotovú išlo o poslednú súťaž kariéry, ktorú chcela ukončiť už po ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Napokon sa rozhodla predstaviť aj na šampionáte v Prahe a vyplatilo sa. Pred vypredanou O2 Arénou predviedla dokonalý výkon bez jedinej chybičky.
Bohatú medailovú zbierku uzavrela ziskom štvrtého najcennejšieho kovu na MS, odkiaľ má aj striebro z vlaňajška.
Spod piatich kruhov v Miláne si odniesla striebro, pred štyrmi rokmi v Pekingu bola bronzová. Na oboch olympiádach získala s Japonskom striebro v tímovej súťaži.
Všetky ženy na pódiu si v Prahe zajazdili svoje maximá. Vlaňajšia bronzová medailistka Čibová dosiahla známku 228,47 bodu a zlepšila si top výkon o viac než desať bodov.
Pinzarroneová, ktorá má na konte dve bronzové medaily z ME (2024, 2025), si zajazdila kariérne maximum 215,20 a na svetovom šampionáte si vybojovala cenný kov prvýkrát.
Tretie miesto po krátkom programe si neudržala Američanka Amber Glennová, ktorá ako jediná žena úspešne skočila trojitý axel, ale neskôr urobila viacero chýb a klesla až na konečnú 6. pozíciu so ziskom 203,12 bodu.
Úradujúca dvojnásobná majsterka „starého kontinentu“ Estónka Niina Petrokinová skončila siedma (202,27).
V Prahe chýbala obhajkyňa zlata a úradujúca olympijská víťazka Alysa Liuová z USA. Bronzová medailistka z Milána Japonka Ami Nakajová sa umiestnila na 9. priečke so ziskom rovných 200 bodov.
Slovensko v ženskej kategórii zastúpenie nemalo. Minuloročná účastníčka svetového šampionátu v Bostone Vanesa Šelmeková má zdravotné problémy a na MS sa nekvalifikovala.
V sobotňajších voľných jazdách mužov (od 12.30 h) mal štartovať jediný slovenský zástupca na podujatí Adam Hagara.