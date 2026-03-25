Sakamotová útočí na svoj štvrtý titul na MS. Krátky program vyhrala pred krajankou

Kaori Sakamotová z Japonska počas krátkeho programu žien na MS v Prahe.
Kaori Sakamotová z Japonska počas krátkeho programu žien na MS v Prahe. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. mar 2026 o 16:53
Na treťom mieste je priebežne Američanka Amber Glennová.

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha

Výsledky žien - krátky program:

1.

Kaori Sakamotová

Japonsko

79,31 b

2.

Mone Čibaová

Japonsko

78,49 b

3.

Amber Glennová

USA

72,65 b

4.

Isabeu Levittová

USA

72,16 b

5.

Nina Pinzarroneová

Belgicko

71,82 b

6.

Anastasia Gubanovová

Gruzínsko

69,92 b

Japonská krasokorčuliarka Kaori Sakamotová je po krátkom programe na čele súťaže sólistiek na MS v Prahe.

Trojnásobná majsterka sveta získala pri svojom poslednom krátkom programe v kariére 79,31 bodu. Na druhú krajanku Mone Čibaovú má náskok 0,82 bodu.

Dvadsaťročná bronzová medailistka z minuloročných MS v Bostone síce mala technické skóre lepšie ako Sakamotová, no po úpravách sa zaradila za obhajkyňu striebra.

Na treťom mieste je priebežne Američanka Amber Glennová, ktorej vyšiel trojitý axel, vďaka čomu o 0,49 bodu prekonala ďalšiu Američanku Isabeu Levittovú.

VIDEO: Sakamotovej krátky program

Druhou krasokorčuliarkou, ktorá sa v krátkom programe pokúsila o trojitý axel, bola Japonka Ami Nakaiová.

Najmladšej žene v štartovom poli však tento skok nevyšiel a skočila iba nevydarený dvojitý axel. Sedemnásťročná Japonka sa tak nachádza až na 8. mieste.

Hagara roztlieskal pražskú halu už na tréningu. Krátky program pôjde bez štvoráka
Súvisiaci článok
Hagara roztlieskal pražskú halu už na tréningu. Krátky program pôjde bez štvoráka

Najlepšou Európankou po krátkom programe je piata Belgičanka Nina Pinzarroneová. Dvojnásobná bronzová medailistka z európskych šampionátov v rokoch 2024 a 2025 získala o necelé dva body viac než Gruzínka Anastasia Gubanovová.

Na šampionáte neštartuje obhajkyňa zlata a olympijská víťazka Alysa Liuová z USA, ktorá sa pre nahustený program a nedostatočný čas na prípravu z MS odhlásila. Nahradila ju Sarah Everhardtová, ktorá je po krátkom programe na 9. mieste.

V ženskej kategórii Slovensko nemá zastúpenie. Minuloročná účastníčka svetového šampionátu v Bostone Vanesa Šelmeková už niekoľko mesiacov bojuje so zraneniami.

