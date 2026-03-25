Sakamotová útočí na svoj štvrtý titul na MS. Krátky program vyhrala pred krajankou

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha
Výsledky žien - krátky program:
1.
Kaori Sakamotová
Japonsko
79,31 b
2.
Mone Čibaová
Japonsko
78,49 b
3.
Amber Glennová
USA
72,65 b
4.
Isabeu Levittová
USA
72,16 b
5.
Nina Pinzarroneová
Belgicko
71,82 b
6.
Anastasia Gubanovová
Gruzínsko
69,92 b
Japonská krasokorčuliarka Kaori Sakamotová je po krátkom programe na čele súťaže sólistiek na MS v Prahe.
Trojnásobná majsterka sveta získala pri svojom poslednom krátkom programe v kariére 79,31 bodu. Na druhú krajanku Mone Čibaovú má náskok 0,82 bodu.
Dvadsaťročná bronzová medailistka z minuloročných MS v Bostone síce mala technické skóre lepšie ako Sakamotová, no po úpravách sa zaradila za obhajkyňu striebra.
Na treťom mieste je priebežne Američanka Amber Glennová, ktorej vyšiel trojitý axel, vďaka čomu o 0,49 bodu prekonala ďalšiu Američanku Isabeu Levittovú.
VIDEO: Sakamotovej krátky program
Druhou krasokorčuliarkou, ktorá sa v krátkom programe pokúsila o trojitý axel, bola Japonka Ami Nakaiová.
Najmladšej žene v štartovom poli však tento skok nevyšiel a skočila iba nevydarený dvojitý axel. Sedemnásťročná Japonka sa tak nachádza až na 8. mieste.
Najlepšou Európankou po krátkom programe je piata Belgičanka Nina Pinzarroneová. Dvojnásobná bronzová medailistka z európskych šampionátov v rokoch 2024 a 2025 získala o necelé dva body viac než Gruzínka Anastasia Gubanovová.
Na šampionáte neštartuje obhajkyňa zlata a olympijská víťazka Alysa Liuová z USA, ktorá sa pre nahustený program a nedostatočný čas na prípravu z MS odhlásila. Nahradila ju Sarah Everhardtová, ktorá je po krátkom programe na 9. mieste.
V ženskej kategórii Slovensko nemá zastúpenie. Minuloročná účastníčka svetového šampionátu v Bostone Vanesa Šelmeková už niekoľko mesiacov bojuje so zraneniami.