Gruzínskemu páru nestačilo ani kariérne maximum. Po krátkom programe sú na čele Nemci

Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. mar 2026 o 22:46
MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha

Športové dvojice - krátky program:

1.

Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin

Nemecko

79,78 b

2.

Anastasia Metelkinová, Luka Berulava

Gruzínsko

79,45 b

3.

Lia Pereirová, Trennt Michaud

Kanada

75,52 b

4.

Maria Pavlovová, Alexej Svjatčenko

Maďarsko

69,92 b

5.

Juna Nagaoková, Sumitada Moriguči

Japonsko

69,55 b

6.

Emily Chanová, Spencer Akira Howe

USA

69,02 b

Nemeckí krasokorčuliari Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin sú na čele súťaže športových dvojíc po krátkom programe na majstrovstvách sveta v Prahe.

Bronzoví medailisti zo ZOH vedú iba o 0,33 bodu pred úradujúcimi európskymi šampiónmi z Gruzínska Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom. Tým nestačilo na prvé miesto ani kariérne maximum v krátkom programe.

Na treťom mieste sú priebežne Lia Pereirová a Trennt Michaud, ktorí získali 79,45 bodu. Kanadské duo ešte nezískalo medailu z veľkého podujatia a na minuloročných MS v Bostone obsadilo 11. miesto.

VIDEO: Krátky program Haseovej a Volodina

Na stupňoch víťazov majú náskok 5,60 bodu pred maďarskou dvojicou Maria Pavlovová a Alexej Svjatčenko. Bronzoví medailisti z tohtoročných ME v Sheffielde sú tesne za pódiom o menej ako štyri desatiny bodu pred Japoncami Junou Nagaokovou a Sumitadom Morigučim.

V súťaži športových dvojíc neštartujú úradujúci olympijskí a svetoví šampióni Riku Mijurová a Rjuiči Kihara.

Japonské duo uviedlo, že by sa po ZOH nedokázalo fyzicky ani psychicky pripraviť na ďalší vrchol krasokorčuliarskej sezóny.

Krasokorčuľovanie

