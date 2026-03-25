Gruzínskemu páru nestačilo ani kariérne maximum. Po krátkom programe sú na čele Nemci

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha
Športové dvojice - krátky program:
1.
Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin
Nemecko
79,78 b
2.
Anastasia Metelkinová, Luka Berulava
Gruzínsko
79,45 b
3.
Lia Pereirová, Trennt Michaud
Kanada
75,52 b
4.
Maria Pavlovová, Alexej Svjatčenko
Maďarsko
69,92 b
5.
Juna Nagaoková, Sumitada Moriguči
Japonsko
69,55 b
6.
Emily Chanová, Spencer Akira Howe
USA
69,02 b
Nemeckí krasokorčuliari Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin sú na čele súťaže športových dvojíc po krátkom programe na majstrovstvách sveta v Prahe.
Bronzoví medailisti zo ZOH vedú iba o 0,33 bodu pred úradujúcimi európskymi šampiónmi z Gruzínska Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom. Tým nestačilo na prvé miesto ani kariérne maximum v krátkom programe.
Na treťom mieste sú priebežne Lia Pereirová a Trennt Michaud, ktorí získali 79,45 bodu. Kanadské duo ešte nezískalo medailu z veľkého podujatia a na minuloročných MS v Bostone obsadilo 11. miesto.
Na stupňoch víťazov majú náskok 5,60 bodu pred maďarskou dvojicou Maria Pavlovová a Alexej Svjatčenko. Bronzoví medailisti z tohtoročných ME v Sheffielde sú tesne za pódiom o menej ako štyri desatiny bodu pred Japoncami Junou Nagaokovou a Sumitadom Morigučim.
V súťaži športových dvojíc neštartujú úradujúci olympijskí a svetoví šampióni Riku Mijurová a Rjuiči Kihara.
Japonské duo uviedlo, že by sa po ZOH nedokázalo fyzicky ani psychicky pripraviť na ďalší vrchol krasokorčuliarskej sezóny.