Hancko v derby s Realom, Levice v play-off Ligy majstrov či Svitko na Dakare (TV tipy)

Slovenský motoristický pretekár Štefan Svitko po prológu na Rely Dakar 2026.
Slovenský motoristický pretekár Štefan Svitko po prológu na Rely Dakar 2026.
Sportnet|5. jan 2026 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov pokračujú súbojmi o medaily. Slovenská reprezentácia vypadla vo štvrťfinále s Kanadou po prehre 1:7. Ktorým hokejistom sa podarí získať titul juniorských majstrov sveta?

Hokejové ligové súťaže pokračujú troma ďalšími kolami. V pondelok sa na ľade Slovana Bratislava predstaví Žilina, Banská Bystrica hostí Nitru.

V ďalšom kole si Košice zmerajú sily so Spišskou Novou Vsou a v nedeľu Nitra privíta Košice a Banská Bystrica hostí Slovan Bratislavu.

Motoristické preteky Rely Dakar 2026 aj so slovenským pretekárom Štefanom Svitkom pokračujú ďalšími etapami v prvom týždni podujatia.

Rozbehla sa klasicky aj tenisová sezóna na austrálskom kontinente turnajmi v Brisbane a Aucklande. V hlavnej súťaži turnaja WTA 500 v Brisbane sa predstaví aj Rebecca Šrámková, ktorá úspešne zvládla kvalifikáciu.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
V akcii budú opäť zjazdárky, na ktoré čaká podujatie Svetového pohára v rakúskom Zauchensee.

Slalomárov v stredu čaká tradičný večerný slalom v talianskej Madonne di Campiglio a cez víkend sa presunú do švajčiarského Adelbodenu, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.

Pokračuje aj Africký pohár národov, kde začali vyraďovacie boje. Pokračujú osemfinálové a štvrťfinálové duely.

Po vianočnej prestávke sa na obrazovky vráti Svetový pohár v biatlone podujatím v nemeckom stredisku Oberhof. Biatlonisti a biatlonistky sa predstavia v šprinte, stíhačke a v štafetách.

Pokračujú futbalové ligové súťaže aj so slovenskými reprezentantmi. Dúbravka s Burnley na domácom štadióne privíta Manchester United.

Neapol s Lobotkom najprv doma odohrá duel s Veronou a v nedeľu pocestuje na San Siro, kde ho čaká zápas s Interom Miláno.

Cez týždeň sa koná aj španielsky superpohár, kde sa v semifinále stretne Barcelona s Atleticom Bilbao a Dávid Hancko s Atléticom Madrid si zmeria sily v madridskom derby s Realom.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (5. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Skoky na lyžiach
Motorizmus
Americký futbal
Basketbal
Utorok (6. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Motorizmus
Volejbal
Skoky na lyžiach
Streda (7. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Basketbal
Motorizmus
Volejbal
Štvrtok (8. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Biatlon
Motorizmus
Basketbal
Hádzaná
Piatok (9. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Biatlon
Motorizmus
Rýchlokorčuľovanie
Hádzaná
Sobota (10. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Motorizmus
Boby
Basketbal
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Rýchlokorčuľovanie
Volejbal
Snoubording
Nedeľa (11. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Skoky na lyžiach
Americký futbal
Basketbal
Hádzaná
Boby
Ostatné športy

    Hancko v derby s Realom, Levice v play-off Ligy majstrov či Svitko na Dakare (TV tipy)
    dnes 08:00
