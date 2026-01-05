Hancko v derby s Realom, Levice v play-off Ligy majstrov či Svitko na Dakare (TV tipy)

Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov pokračujú súbojmi o medaily. Slovenská reprezentácia vypadla vo štvrťfinále s Kanadou po prehre 1:7. Ktorým hokejistom sa podarí získať titul juniorských majstrov sveta?
Hokejové ligové súťaže pokračujú troma ďalšími kolami. V pondelok sa na ľade Slovana Bratislava predstaví Žilina, Banská Bystrica hostí Nitru.
V ďalšom kole si Košice zmerajú sily so Spišskou Novou Vsou a v nedeľu Nitra privíta Košice a Banská Bystrica hostí Slovan Bratislavu.
Motoristické preteky Rely Dakar 2026 aj so slovenským pretekárom Štefanom Svitkom pokračujú ďalšími etapami v prvom týždni podujatia.
Rozbehla sa klasicky aj tenisová sezóna na austrálskom kontinente turnajmi v Brisbane a Aucklande. V hlavnej súťaži turnaja WTA 500 v Brisbane sa predstaví aj Rebecca Šrámková, ktorá úspešne zvládla kvalifikáciu.
V akcii budú opäť zjazdárky, na ktoré čaká podujatie Svetového pohára v rakúskom Zauchensee.
Slalomárov v stredu čaká tradičný večerný slalom v talianskej Madonne di Campiglio a cez víkend sa presunú do švajčiarského Adelbodenu, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.
Pokračuje aj Africký pohár národov, kde začali vyraďovacie boje. Pokračujú osemfinálové a štvrťfinálové duely.
Po vianočnej prestávke sa na obrazovky vráti Svetový pohár v biatlone podujatím v nemeckom stredisku Oberhof. Biatlonisti a biatlonistky sa predstavia v šprinte, stíhačke a v štafetách.
Pokračujú futbalové ligové súťaže aj so slovenskými reprezentantmi. Dúbravka s Burnley na domácom štadióne privíta Manchester United.
Neapol s Lobotkom najprv doma odohrá duel s Veronou a v nedeľu pocestuje na San Siro, kde ho čaká zápas s Interom Miláno.
Cez týždeň sa koná aj španielsky superpohár, kde sa v semifinále stretne Barcelona s Atleticom Bilbao a Dávid Hancko s Atléticom Madrid si zmeria sily v madridskom derby s Realom.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (5. január)
Utorok (6. január)
Streda (7. január)
Štvrtok (8. január)
Piatok (9. január)
Sobota (10. január)
Nedeľa (11. január)
