Poláčková zdolala dalšiu významnú horu: Tento výstup venujeme ako spomienku na nezvestných

Slovenská horolezkyňa Lenka Poláčková vystúpila 23. mája na vrchol štvrtej najvyššej hory sveta - LHOTSE 8516m n.m., bez použitia doplnkového kyslíka, bez Sherpov a bez podpory vysokohorských nosičov.
„Aj keď tentoraz stojím na vrchole sama, tento výstup je s Honzom náš spoločný. Kvôli pretrvávajúcej chorobe dýchacích ciest, s ktorou už tri týždne neúspešne bojoval, sa rozhodol otočiť 200 výškových metrov pod vrcholom.
To, čo však bez kyslíka dokázal vyniesť a zniesť do výšky 7700m (C4) je podľa mňa viac, než tá pomyselná čerešnička na torte. Klobúk dole a ďakujem, uviedla na sociálnej sieti Facebook.
„Tento výstup venujeme ako spomienku na chlapcov nezvestných na Evereste, ktorí majú svoju históriu aj na Lhotse a Lhotse Shar: Jožka Justa, Peťa Božíka, Dušana Becíka a Jara Jaška,“ dodala.