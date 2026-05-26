Žreb Ligy majstrov s Nitrou a ME v malom futbale na Slovensku. Športový program na dnes (27. máj)

Športový program na stredu, 27. máj
Futbal
- 15:00 zraz hráčov v hoteli Delfín v Senci, mediálny program slovenskej reprezentácie
- 15:45 mediálny termín v hoteli Delfín (3 hráči), mediálny program slovenskej reprezentácie
- 17:00 tréning NTC Senec (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej reprezentácie
- 15:00 Slovensko – Nemecko, prípravný zápas hráčov do 19 rokov
- 18:00 SK Artis Brno – 1.FC Slovácko, prvý zápas baráže o účasť v českej lige
- 21:00 Crystal Palace FC - Rayo Vallecano, finále Konferenčnej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hokej
- 3:00 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche, semifinále play-off NHL (4. zápas) /stav série: 3:0/
- 16:00 žreb Ligy majstrov /účasť SR - HK Nitra/
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA
- 11:00 Roland Garros ATP
- 10:00 challenger Košice Open
Basketbal
- 2:30 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA (5. zápas) /stav série: 2:2/
Strelectvo
- 9:00 SP /účasť SR/
Malý futbal
- 20:00 Slovensko - Grécko, A-skupina - malý futbal - ME
- 22:00 Čierna Hora - Bosna a Hercegovina, A-skupina - malý futbal - ME
- 13:00 Česko - Portugalsko, B-skupina - malý futbal - ME
- 17:30 Bulharsko - Izrael, B-skupina - malý futbal - ME
- 18:45 Srbsko - Turecko, C-skupina - malý futbal - ME
- 11:45 Gruzínsko - Anglicko, D-skupina - malý futbal - ME
- 15:45 Rumunsko - Španielsko, D-skupina - malý futbal - ME
- 10:30 Maďarsko - Poľsko, E-skupina - malý futbal - ME
- 14:15 Kazachstan - Slovinsko, E-skupina - malý futbal - ME
Moderná gymnastika
- 8:00 kvalifikácia juniorky - ME /účasť SR/
Cestná cyklistika
- 12:00 17. etapa: Cassano d'Adda – Andalo (202 km), Giro d´Italia
Volejbal
- 13:00 TK pred začiatkom Európskej ligy 2026 mužov a žien
Hádzaná
- 17:30 HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce, dohrávka 5. kola - záver nadstavby ženy - nadstavbová časť o majstra SR
- 18:00 HK Bojnice - Tatran Prešov, finále - druhý zápas play off Niké Handball Extraligy /stav série: 0:1/
- 19:00 MHC Štart Nové Zámky – MŠK Považská Bystrica, o 3. miesto - druhý zápas play off Niké Handball Extraligy /stav série: 0:1/
Lyžovanie
- 18:00 Slávnostný galavečer Lyžiar roka 2026
Atletika
- 20:00 JBL Jump Fest
TV program: streda, 27. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.