Žreb Ligy majstrov s Nitrou a ME v malom futbale na Slovensku. Športový program na dnes (27. máj)

Trofej pre víťaza hokejovej Ligy majstrov (CHL).
Trofej pre víťaza hokejovej Ligy majstrov (CHL). (Autor: REUTERS)
Sportnet|27. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 27. mája. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 27. máj

Futbal

  • 15:00 zraz hráčov v hoteli Delfín v Senci, mediálny program slovenskej reprezentácie 
  • 15:45 mediálny termín v hoteli Delfín (3 hráči), mediálny program slovenskej reprezentácie 
  • 17:00 tréning NTC Senec (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej reprezentácie

  • 15:00 Slovensko – Nemecko, prípravný zápas hráčov do 19 rokov

  • 18:00 SK Artis Brno – 1.FC Slovácko, prvý zápas baráže o účasť v českej lige

  • 21:00 Crystal Palace FC - Rayo Vallecano, finále Konferenčnej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hokej

  • 3:00 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche, semifinále play-off NHL (4. zápas) /stav série: 3:0/

  • 16:00 žreb Ligy majstrov /účasť SR - HK Nitra/

Tenis

  • 11:00 Roland Garros WTA
  • 11:00 Roland Garros ATP
  • 10:00 challenger Košice Open

Basketbal

  • 2:30 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA (5. zápas) /stav série: 2:2/

Strelectvo

  • 9:00 SP /účasť SR/     

Malý futbal

  • 20:00 Slovensko - Grécko, A-skupina - malý futbal - ME 
  • 22:00 Čierna Hora - Bosna a Hercegovina, A-skupina - malý futbal - ME  

  • 13:00 Česko - Portugalsko, B-skupina - malý futbal - ME 
  • 17:30 Bulharsko - Izrael, B-skupina - malý futbal - ME 

  • 18:45 Srbsko - Turecko, C-skupina - malý futbal - ME 

  • 11:45 Gruzínsko - Anglicko, D-skupina - malý futbal - ME 
  • 15:45 Rumunsko - Španielsko, D-skupina - malý futbal - ME 

  • 10:30 Maďarsko - Poľsko, E-skupina - malý futbal - ME 
  • 14:15 Kazachstan - Slovinsko, E-skupina - malý futbal - ME

Moderná gymnastika

  • 8:00 kvalifikácia juniorky - ME /účasť SR/     

Cestná cyklistika

  • 12:00 17. etapa: Cassano d'Adda – Andalo (202 km), Giro d´Italia   

Volejbal

  • 13:00 TK pred začiatkom Európskej ligy 2026 mužov a žien

Hádzaná

  • 17:30 HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce, dohrávka 5. kola - záver nadstavby ženy - nadstavbová časť o majstra SR

  • 18:00 HK Bojnice - Tatran Prešov, finále - druhý zápas play off Niké Handball Extraligy /stav série: 0:1/ 
  • 19:00 MHC Štart Nové Zámky – MŠK Považská Bystrica, o 3. miesto - druhý zápas play off Niké Handball Extraligy /stav série: 0:1/ 

Lyžovanie

  • 18:00 Slávnostný galavečer Lyžiar roka 2026

Atletika

  • 20:00 JBL Jump Fest 
TV program: streda, 27. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Trofej pre víťaza hokejovej Ligy majstrov (CHL).
    Trofej pre víťaza hokejovej Ligy majstrov (CHL).
    Žreb Ligy majstrov s Nitrou a ME v malom futbale na Slovensku. Športový program na dnes (27. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Žreb Ligy majstrov s Nitrou a ME v malom futbale na Slovensku. Športový program na dnes (27. máj)