    Šramková vstúpila do novej sezóny výborne. V Brisbane sa prebojovala do hlavnej fázy turnaja

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. jan 2026 o 04:31
    Slovenská tenistka stratila vo finále kvalifikácie iba tri gemy.

    WTA Brisbane 2026

    Ženy - finále kvalifikácie:

    Rebecca Šramková (SR-3) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:1, 6:2

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do hlavnej časti turnaji WTA v austrálskom Brisbane.

    Vo finálovom dueli v pozícii nasadenej trojky zdolala tenistku z Uzbekistana Kamillu Rachimovovú v dvoch setoch jednoznačne 6:1 a 6:2. Zápas trval jednu hodinu a tri minúty.

    Pre slovenskú tenisovú jednotku je to druhá výhra v novej sezóne, keď v semifinále kvalifikácie zdolala domácu držiteľku voľnej karty Lizette Cabrerovú 6:4, 6:2.

