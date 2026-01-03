Šramková vstúpila do novej sezóny výborne. V Brisbane sa prebojovala do hlavnej fázy turnaja

WTA Brisbane 2026
Ženy - finále kvalifikácie:
Rebecca Šramková (SR-3) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:1, 6:2
Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do hlavnej časti turnaji WTA v austrálskom Brisbane.
Vo finálovom dueli v pozícii nasadenej trojky zdolala tenistku z Uzbekistana Kamillu Rachimovovú v dvoch setoch jednoznačne 6:1 a 6:2. Zápas trval jednu hodinu a tri minúty.
Pre slovenskú tenisovú jednotku je to druhá výhra v novej sezóne, keď v semifinále kvalifikácie zdolala domácu držiteľku voľnej karty Lizette Cabrerovú 6:4, 6:2.