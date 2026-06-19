Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 20. jún (10. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú desiatym hracím dňom.
Sobotné dianie na svetovom šampionáte otvorí o 19:00 h duel skupiny F, v ktorom sa stretnú Holandsko a Švédsko. Duel sa hrá na štadióne NRG Stadium v Houstone.
Následne sa v skupine E predstaví Nemecko a Pobrežie Slonoviny. Stretnutie sa začne o 22.00 hod v Toronte na štadióne BMO Field.
V noci o 2.00 h sa do akcie v "éčku" dostane Ekvádor, ktorý na Arrowhead Stadium v Kansase vyzve Curacao.
Posledným duelom desiateho hracieho dňa bude duel skupiny F medzi Tuniskom a Japonskom. Duel je na programe od 6.00 h na štadióne Estadio BBVA v Monterrey.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Holandsko - Švédsko
Holanďania sa na úvod turnaja potkli o Japonsko (2:2), keď si nechali vyrovnávajúci gól streliť v závere po rohovom kope. Naopak, Švédi po výbornom výkone ovládli na trávniku dianie v súboji s Tuniskom (5:1). Dvoma gólmi sa na tomto debakli podieľal Ayari, po jednom strelili najväčšie ofenzívne hrozby Severanov Isak a Gyökeres. Alexander Isak bude mať v dueli s Holandskom o motiváciu navyše v tom, že proti nemu nastúpia až traja reprezentační spoluhráči - Van Dijk, Gravenberch a Gakpo. Klubovú sezónu mal Isak nevydarenú, o to viac chce zažiariť na MS. Presadí sa aj proti Oranjes.
Analýza: Nemecko - Pobrežie Slonoviny
Nemecko je v rebríčku FIFA na 10. mieste a vo svojom úvodnom zápase rozstrieľalo Curacao 7:1 (9 rohov). Bolo to už 10-te víťazstvo v rade a ukázalo, že s "Nationalelf" treba aj na tomto turnaji rátať. V príprave si zahrali proti inému africkému tímu, Ghane a zdolali ju 2:1 (v zápase 14 rohov)
Pobrežie Slonoviny začalo turnaj rovnako víťazstvom 1:0 nad Ekvádorom (8 rohov) gólom v samom závere stretnutia. Bolo to už štvrté víťazstvo v rade, keď predtým porazili 4:0 Južnú Kóreu, 1:0 Škótsko a dokonca triumfovali aj 2:1 vo Francúzsku.
Takže Pobrežie Slonoviny sa rozhodne nedá podceniť. Ale myslím, že Nemecko je natoľko skúsený tím, že si s africkým zástupcom poradí. A očakávam tiež, že nestreli len jeden gól, preto stávka na minimálne 2 góly v zápase. A tiež je možné, že s gólmi nám pomôže aj Pobrežie Slonoviny. A čo sa týka rohových kopov, tak v nemeckých zápasoch, je ich vždy veľa. Je to nemeckou ofenzívnou silou, ktorá zo sebou prináša veľa šancí, striel a tým pádom aj rohov. Takže 8 rohov v tomto zápase by nemal byť taktiež žiadny problém. Takže tento BetBuilder v kurze 2,36 považujem za rozumnú voľbu v tomto zápase. Poďte ho teda skúsiť so mnou.
Analýza: Ekvádor - Curacao
Ekvádor je mužstvo, ktoré sa proti papierovo slabším súperom snaží od prvých minút dominovať na lopte, tlačiť hru na súperovu polovicu a vytvárať si tlak cez krídla. Práve takýto štýl hry často prináša zvýšený počet rohových kopov už v prvom polčase.
Curacao patrí medzi tímy, ktoré sa proti silnejším súperom zväčša stiahnu do hlbšieho bloku a sú nútené veľa brániť vo vlastnej šestnástke. Keď sa mužstvo dlhodobo bráni, obrancovia často odkopávajú lopty za čiaru alebo blokujú centre, čo je presne situácia, z ktorej vznikajú rohové kopy.
Ekvádor bude favorit a očakáva sa, že od úvodného hvizdu prevezme iniciatívu. Ak bude chcieť čo najskôr otvoriť skóre, môžeme vidieť sériu útokov už v prvých 20 až 30 minútach. Práve v takýchto zápasoch často prichádzajú rohy v rýchlom slede za sebou.
Analýza: Tunisko - Japonsko
Prečo stávka na výhru Japonska?
Mentalita a schopnosť reagovať: Japonsko potvrdzuje, že ich úspechy proti európskym gigantom z minulých MS neboli náhoda. Proti Holandsku ukázali skvelú prechodovú fázu, kedy krídelník Keito Nakamura a striedajúci Koki Ogawa s Daichim Kamadom dokázali okamžite potrestať chyby v defenzíve súpera.
Šírka kádra a taktické striedania: Tréner Morijasu skvele reaguje na priebeh zápasu. Proti Holandsku poslal do hry čerstvú silu (Ogawa, Sugawara, Tomiyasu), čo úplne zmenilo dynamiku hry a prinieslo vyrovnanie. Proti papierovo slabšiemu Tunisku im táto variabilita dáva obrovskú výhodu v druhom polčase.
Motivácia v tabuľke:
Skupina F je otvorená. Ak chce Japonsko pomýšľať na bezpečný postup do vyraďovacej fázy bez kalkulovania v poslednom zápase so Švédskom, tri body proti Tunisku sú pre nich absolútnou povinnosťou.