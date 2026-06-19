    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 20. jún (10. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    MS vo futbale 2026: Program na dnes. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. jún 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie sobota, 20. jún?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú desiatym hracím dňom.

    Sobotné dianie na svetovom šampionáte otvorí o 19:00 h duel skupiny F, v ktorom sa stretnú Holandsko a Švédsko. Duel sa hrá na štadióne NRG Stadium v Houstone.

    Následne sa v skupine E predstaví Nemecko a Pobrežie Slonoviny. Stretnutie sa začne o 22.00 hod v Toronte na štadióne BMO Field.

    V noci o 2.00 h sa do akcie v "éčku" dostane Ekvádor, ktorý na Arrowhead Stadium v Kansase vyzve Curacao.

    Posledným duelom desiateho hracieho dňa bude duel skupiny F medzi Tuniskom a Japonskom. Duel je na programe od 6.00 h na štadióne Estadio BBVA v Monterrey.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

    Analýza: Holandsko - Švédsko

    Holanďania sa na úvod turnaja potkli o Japonsko (2:2), keď si nechali vyrovnávajúci gól streliť v závere po rohovom kope. Naopak, Švédi po výbornom výkone ovládli na trávniku dianie v súboji s Tuniskom (5:1). Dvoma gólmi sa na tomto debakli podieľal Ayari, po jednom strelili najväčšie ofenzívne hrozby Severanov Isak a Gyökeres. Alexander Isak bude mať v dueli s Holandskom o motiváciu navyše v tom, že proti nemu nastúpia až traja reprezentační spoluhráči - Van Dijk, Gravenberch a Gakpo. Klubovú sezónu mal Isak nevydarenú, o to viac chce zažiariť na MS. Presadí sa aj proti Oranjes.

    Analýza: Nemecko - Pobrežie Slonoviny

    Nemecko je v rebríčku FIFA na 10. mieste a vo svojom úvodnom zápase rozstrieľalo Curacao 7:1 (9 rohov). Bolo to už 10-te víťazstvo v rade a ukázalo, že s "Nationalelf" treba aj na tomto turnaji rátať. V príprave si zahrali proti inému africkému tímu, Ghane a zdolali ju 2:1 (v zápase 14 rohov)

    Pobrežie Slonoviny začalo turnaj rovnako víťazstvom 1:0 nad Ekvádorom (8 rohov) gólom v samom závere stretnutia. Bolo to už štvrté víťazstvo v rade, keď predtým porazili 4:0 Južnú Kóreu, 1:0 Škótsko a dokonca triumfovali aj 2:1 vo Francúzsku.

    Takže Pobrežie Slonoviny sa rozhodne nedá podceniť. Ale myslím, že Nemecko je natoľko skúsený tím, že si s africkým zástupcom poradí. A očakávam tiež, že nestreli len jeden gól, preto stávka na minimálne 2 góly v zápase. A tiež je možné, že s gólmi nám pomôže aj Pobrežie Slonoviny. A čo sa týka rohových kopov, tak v nemeckých zápasoch, je ich vždy veľa. Je to nemeckou ofenzívnou silou, ktorá zo sebou prináša veľa šancí, striel a tým pádom aj rohov. Takže 8 rohov v tomto zápase by nemal byť taktiež žiadny problém. Takže tento BetBuilder v kurze 2,36 považujem za rozumnú voľbu v tomto zápase. Poďte ho teda skúsiť so mnou.

    Analýza: Ekvádor - Curacao

    Ekvádor je mužstvo, ktoré sa proti papierovo slabším súperom snaží od prvých minút dominovať na lopte, tlačiť hru na súperovu polovicu a vytvárať si tlak cez krídla. Práve takýto štýl hry často prináša zvýšený počet rohových kopov už v prvom polčase.

    Curacao patrí medzi tímy, ktoré sa proti silnejším súperom zväčša stiahnu do hlbšieho bloku a sú nútené veľa brániť vo vlastnej šestnástke. Keď sa mužstvo dlhodobo bráni, obrancovia často odkopávajú lopty za čiaru alebo blokujú centre, čo je presne situácia, z ktorej vznikajú rohové kopy.

    Ekvádor bude favorit a očakáva sa, že od úvodného hvizdu prevezme iniciatívu. Ak bude chcieť čo najskôr otvoriť skóre, môžeme vidieť sériu útokov už v prvých 20 až 30 minútach. Práve v takýchto zápasoch často prichádzajú rohy v rýchlom slede za sebou.

    Analýza: Tunisko - Japonsko

    Prečo stávka na výhru Japonska?

    Mentalita a schopnosť reagovať: Japonsko potvrdzuje, že ich úspechy proti európskym gigantom z minulých MS neboli náhoda. Proti Holandsku ukázali skvelú prechodovú fázu, kedy krídelník Keito Nakamura a striedajúci Koki Ogawa s Daichim Kamadom dokázali okamžite potrestať chyby v defenzíve súpera.

    Šírka kádra a taktické striedania: Tréner Morijasu skvele reaguje na priebeh zápasu. Proti Holandsku poslal do hry čerstvú silu (Ogawa, Sugawara, Tomiyasu), čo úplne zmenilo dynamiku hry a prinieslo vyrovnanie. Proti papierovo slabšiemu Tunisku im táto variabilita dáva obrovskú výhodu v druhom polčase.

    Motivácia v tabuľke:

    Skupina F je otvorená. Ak chce Japonsko pomýšľať na bezpečný postup do vyraďovacej fázy bez kalkulovania v poslednom zápase so Švédskom, tri body proti Tunisku sú pre nich absolútnou povinnosťou.

    Japonsko vyhrá!

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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