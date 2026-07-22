Prišiel o sebavedomie, vymazal si Instagram. Víťaz konečne našiel dobré nohy a rozhneval súpera

Šprintéri na tohtoročnej Tour de France mali v doterajšom priebehu päť príležitostí na výhru, no jeden z favoritov Jasper Philipsen ani raz neuspel.
- 17. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 17. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
V hromadných dojazdoch obsadil dvakrát tretie, raz štvrté a dvakrát piate miesto. „Nemal som dobré nohy," zopakoval viackrát.
Tie napokon našiel až v poslednej možnej chvíli. Hoci Philipsen čakal na víťazstvo oveľa dlhšie, než očakával on sám aj ktokoľvek iný, v 17. etape sa ho napokon dočkal.
„Táto výhra ma stála niekoľko rokov života," priznal dojatý v cieli.
Myslel si, že etapa je stratená
Philipsen zvíťazil v mimoriadne hektickej etape po tom, čo nebolo do poslednej chvíle jasné, či sa vôbec bude šprintovať.
„Dnes je to tvrdá etapa pre všetkých," glosoval komentátor Eurosportu počas prenosu.
Od úvodu čakali na cyklistov štyri menšie, no prudké kopce a kto sa chcel zbaviť najrýchlejších mužov, musel od začiatku bojovať.
Z pelotónu prichádzali časté útoky a cyklisti sa rozdeľovali do niekoľkých skupín. Hlavným protagonistom bol Mads Pedersen s tímom Lidl-Trek.
Až približne v polovici etapy tempo na chvíľu poľavilo a pelotón s lídrom celkového poradia Tadejom Pogačarom nechal vpredu veľký únik spolu s niekoľkými šprintérmi, ktorí dokázali prekonať úvodné kopce.
Asi 57 kilometrov pred cieľom z úniku opäť zaútočil Pedersen a vzal so sebou ďalších piatich pretekárov.
VIDEO: Zostrihy 17. etapy Tour de France 2026
Zo šesťčlennej vedúcej skupiny následne zaútočil Jasper Stuyven z tímu Soudal Quick-Step. Víťaz Miláno – San Remo z roku 2021 sa vydal na sólový únik a svoj náskok zvýšil takmer na 50 sekúnd.
Keď sa však za ním spojili dve skupiny s Pedersenom, ale aj Philipsenom, jeho šance na etapové víťazstvo sa rozplynuli.
Stuyven bol dostihnutý štyri kilometre pred cieľom. V závere sa ešte pokúsil zaútočiť Josh Tarling z tímu Netcompany INEOS, no keď sa na čelo dostal Mathieu Van der Poel, bolo prakticky rozhodnuté o tom, kto zvíťazí.
Van der Poel doviezol Philipsena v háku cez kľukaté cestičky v mestečku Voiron až 200 metrov pred cieľovú pásku.
Odtiaľ Belgičan vyšprintoval a unavení súperi nemali šancu. Philipsen triumfoval o dĺžku možno troch bicyklov.
V cieli sa poďakoval Van der Poelovi a ľahol si na cestu.
„Keď som počas etapy jazdil medzi skupinami, myslel som si, že je to stratené. Tím však neprestal veriť a snažili sme sa vymyslieť plán. Moji tímoví kolegovia boli dnes neuveriteľne silní a dokonale ma priviezli až do cieľa," ďakoval.
V zápätí opísal, že hoci prišiel na Tour v životnej forme, úvodné etapy boli z jeho strany katastrofálne.
„Prišiel som výborne pripravený. Nedokázal som však nájsť sám seba ani výkonnosť, v akú som dúfal. Stratil som všetko sebavedomie,“ povedal Philipsen.
Po nezdaroch v šprintérskych etapách vnímal veľkú kritiku, ktorá sa na neho zniesla od fanúšikov aj médií.
„V tíme mi nikto nepovedal, že musím zvíťaziť, ale bolo jasné, že práve ja mám vyhrávať. Pripravovali sme sa na to, máme kompletný rozjazdový vlak a na Tour sme prišli bojovať o etapové víťazstvá, nie o celkové poradie.
Očakávania sú vždy veľké. Keď nesplním svoju úlohu, nikto ma za to nezastrelí, ale aj tak chcete odviesť svoju prácu.
Pre tím, sponzorov, realizačný tím aj všetkých ostatných. Keď sa mi to nedarí, vytvára to na mňa veľký tlak. Niekedy je ťažké sa s tým vyrovnať, ale jednoducho to patrí k tomuto športu."
Aby sa vyhol neželanej pozornosti, vymazal si Instagram.
„Psychicky to bolo veľmi náročné. Z každej strany sa na mňa valila kritika. Ale ja som zostal v bubline s tímom a sústredil sa na naše ciele," dodal.
Philipsen vyhral na „Starej dáme" už 11-krát. Aspoň jednu etapu ovládol v každej z posledných piatich Tour.
Pedersen: Pos*aný deň
Philipsen po výhre zinkasoval aj 50 bodov do bodovacej súťaže. Aktuálny držiteľ zeleného dresu Pedersen vyhral šprintérsku prémiu, no v cieli skončil až na ôsmom mieste a jeho náskok práve pred Philipsenom sa zmenšil na sedem bodov.
„Bol to pos*aný deň,“ povedal nahnevaný Pedersen v cieli.
„Som veľmi sklamaný. Nesplnil som svoju úlohu a je to veľká strata bodov. Ale taká je situácia a musíme sa s ňou vyrovnať.“
Keďže na pretekárov čakajú tri horské etapy, o držiteľovi zeleného dresu sa rozhodne až v Paríži.
Philipsen je rýchlejší čistokrvný šprintér, no v prospech Pedersena môže hovoriť fakt, že záverečná 21. etapa už nebude klasickým hromadným dojazdom na Champs-Élysées.
Pelotón totiž pred cieľom musí prejsť tri okruhy cez dláždený kopec Montmartre, na ktorom by Philipsen mohol strácať, no Pedersen naopak nie.
Súboj o zelený dres po 17. etape:
- Mads Pedersen: 452 bodov
- Jasper Philipsen: 445 bodov
- Biniam Girmay: 361 bodov
Philipsen napriek dohnaniu straty stále považuje Pedersena za favorita na zisk zeleného dresu.
„Bude to veľmi náročné. Aj dnes získal na rýchlostnej prémii 25 bodov. Bol vpredu, takže mi to veľmi sťažil. Nasledujúce tri dni budú veľmi ťažké, keďže na programe sú aj prémie. Šanca, že tam nebudem, je pomerne veľká.
Pedersen jazdí dobre v kopcoch, takže môže opäť získať nejaké body. Uvidíme, kde budeme v nedeľu v Paríži, a potom uvidíme, čo bude možné.“
Celkové poradia po 17. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
60:04:17 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:32 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 6:51 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 7:11 min
5.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 9:22 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 10:14 min
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 12:50 min
8.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 12:58 min
9.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 14:04 min
10.
Yannis Voisard
Tudor Pro
+ 24:18 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
452 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
445 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
230 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
161 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
123 b
10.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
121 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
70 b
2.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
46 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
40 b
4.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
36 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
34 b
6.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
30 b
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
22 b
8.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
20 b
9.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM
17 b
10.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
Biely dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
60:11:08 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 20 s
3.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 2:31 min
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 5:59 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 20:37 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:11:48 h
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 1:20:25 h
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 1:33:01 h
9.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 1:41:05 h
10.
Raúl García
Movistar
+ 1:47:22 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
180:03:42 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 18:10 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 54:24 min
4.
Visma Lease a Bike
+ 1:31:31 h
5.
Decathlon CMA CGM
+ 1:45:23 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 2:42:22 h