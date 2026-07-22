    22.07.2026 13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Jasper Philipsen
    Alpecin-Premier Tech
    Profil etapyDopingová kontrolaLipowitzOnline prenosVýsledkyReakcieFotogaléria

    Prišiel o sebavedomie, vymazal si Instagram. Víťaz konečne našiel dobré nohy a rozhneval súpera

    Jasper Philipsen sa raduje v cieli z víťazstva v 17. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (77)
    Jasper Philipsen sa raduje v cieli z víťazstva v 17. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|22. júl 2026 o 20:55
    ShareTweet0

    O zelenom drese sa rozhodne až v Paríži.

    Šprintéri na tohtoročnej Tour de France mali v doterajšom priebehu päť príležitostí na výhru, no jeden z favoritov Jasper Philipsen ani raz neuspel. 

    V hromadných dojazdoch obsadil dvakrát tretie, raz štvrté a dvakrát piate miesto. „Nemal som dobré nohy," zopakoval viackrát.

    Tie napokon našiel až v poslednej možnej chvíli. Hoci Philipsen čakal na víťazstvo oveľa dlhšie, než očakával on sám aj ktokoľvek iný, v 17. etape sa ho napokon dočkal

    „Táto výhra ma stála niekoľko rokov života," priznal dojatý v cieli. 

    Myslel si, že etapa je stratená

    Philipsen zvíťazil v mimoriadne hektickej etape po tom, čo nebolo do poslednej chvíle jasné, či sa vôbec bude šprintovať. 

    „Dnes je to tvrdá etapa pre všetkých," glosoval komentátor Eurosportu počas prenosu. 

    Od úvodu čakali na cyklistov štyri menšie, no prudké kopce a kto sa chcel zbaviť najrýchlejších mužov, musel od začiatku bojovať. 

    Z pelotónu prichádzali časté útoky a cyklisti sa rozdeľovali do niekoľkých skupín. Hlavným protagonistom bol Mads Pedersen s tímom Lidl-Trek.

    Až približne v polovici etapy tempo na chvíľu poľavilo a pelotón s lídrom celkového poradia Tadejom Pogačarom nechal vpredu veľký únik spolu s niekoľkými šprintérmi, ktorí dokázali prekonať úvodné kopce. 

    Asi 57 kilometrov pred cieľom z úniku opäť zaútočil Pedersen a vzal so sebou ďalších piatich pretekárov.

    VIDEO: Zostrihy 17. etapy Tour de France 2026

    Zo šesťčlennej vedúcej skupiny následne zaútočil Jasper Stuyven z tímu Soudal Quick-Step. Víťaz Miláno – San Remo z roku 2021 sa vydal na sólový únik a svoj náskok zvýšil takmer na 50 sekúnd. 

    Keď sa však za ním spojili dve skupiny s Pedersenom, ale aj Philipsenom, jeho šance na etapové víťazstvo sa rozplynuli.

    Stuyven bol dostihnutý štyri kilometre pred cieľom. V závere sa ešte pokúsil zaútočiť Josh Tarling z tímu Netcompany INEOS, no keď sa na čelo dostal Mathieu Van der Poel, bolo prakticky rozhodnuté o tom, kto zvíťazí.

    Fotogaléria zo 17. etapy na Tour de France 2026
    17. etapa Tour de France 2026
    Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    77 fotografií
    Belgium's Jasper Philipsen sprints to crosse the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)17. etapa Tour de France 2026Zľava Tom Pidcock a Stefano Oldani v 17. etape Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 2026Baptiste Veistroffer v 17. etape Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 2026Davide Ballerini v 17. etape Tour de France 2026Davide Ballerini v 17. etape Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 2026Spectators wait for the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack crosses the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen, left, sprints to crosse the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Stuyven rides breakaway during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Stuyven rides breakaway during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Stuyven rides breakaway during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey and Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey pedal to recover before the podium ceremony of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen celebrates on the podium after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey arrives on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026.(AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey celebrates on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey celebrates on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey arrives on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, throws flowers to spectators after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Philipsen celebrates on the podium after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Philipsen arrives on the podium after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen celebrates on the podium after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A woman takes a photo of the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Philipsen reacts after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)Belgium's Jasper Philipsen reacts after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)Belgium's Jasper Philipsen cools off after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)Belgium's Jasper Philipsen reacts after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)Belgium's Jasper Philipsen reacts after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)Belgium's Jasper Philipsen reacts after winning the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)

    Van der Poel doviezol Philipsena v háku cez kľukaté cestičky v mestečku Voiron až 200 metrov pred cieľovú pásku. 

    Odtiaľ Belgičan vyšprintoval a unavení súperi nemali šancu. Philipsen triumfoval o dĺžku možno troch bicyklov. 

    V cieli sa poďakoval Van der Poelovi a ľahol si na cestu. 

    „Keď som počas etapy jazdil medzi skupinami, myslel som si, že je to stratené. Tím však neprestal veriť a snažili sme sa vymyslieť plán. Moji tímoví kolegovia boli dnes neuveriteľne silní a dokonale ma priviezli až do cieľa," ďakoval. 

    V zápätí opísal, že hoci prišiel na Tour v životnej forme, úvodné etapy boli z jeho strany katastrofálne.

    „Prišiel som výborne pripravený. Nedokázal som však nájsť sám seba ani výkonnosť, v akú som dúfal. Stratil som všetko sebavedomie,“ povedal Philipsen.

    Dojatý Jasper Philipsen v cieli 17. etapy Tour de France 2026.
    Dojatý Jasper Philipsen v cieli 17. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Po nezdaroch v šprintérskych etapách vnímal veľkú kritiku, ktorá sa na neho zniesla od fanúšikov aj médií. 

    „V tíme mi nikto nepovedal, že musím zvíťaziť, ale bolo jasné, že práve ja mám vyhrávať. Pripravovali sme sa na to, máme kompletný rozjazdový vlak a na Tour sme prišli bojovať o etapové víťazstvá, nie o celkové poradie.

    Očakávania sú vždy veľké. Keď nesplním svoju úlohu, nikto ma za to nezastrelí, ale aj tak chcete odviesť svoju prácu.

    Pre tím, sponzorov, realizačný tím aj všetkých ostatných. Keď sa mi to nedarí, vytvára to na mňa veľký tlak. Niekedy je ťažké sa s tým vyrovnať, ale jednoducho to patrí k tomuto športu."

    Aby sa vyhol neželanej pozornosti, vymazal si Instagram. 

    „Psychicky to bolo veľmi náročné. Z každej strany sa na mňa valila kritika. Ale ja som zostal v bubline s tímom a sústredil sa na naše ciele," dodal. 

    Philipsen vyhral na „Starej dáme" už 11-krát. Aspoň jednu etapu ovládol v každej z posledných piatich Tour. 

    Pedersen: Pos*aný deň

    Philipsen po výhre zinkasoval aj 50 bodov do bodovacej súťaže. Aktuálny držiteľ zeleného dresu Pedersen vyhral šprintérsku prémiu, no v cieli skončil až na ôsmom mieste a jeho náskok práve pred Philipsenom sa zmenšil na sedem bodov. 

    „Bol to pos*aný deň,“ povedal nahnevaný Pedersen v cieli. 

    „Som veľmi sklamaný. Nesplnil som svoju úlohu a je to veľká strata bodov. Ale taká je situácia a musíme sa s ňou vyrovnať.“

    Keďže na pretekárov čakajú tri horské etapy, o držiteľovi zeleného dresu sa rozhodne až v Paríži.

    Philipsen je rýchlejší čistokrvný šprintér, no v prospech Pedersena môže hovoriť fakt, že záverečná 21. etapa už nebude klasickým hromadným dojazdom na Champs-Élysées. 

    Pelotón totiž pred cieľom musí prejsť tri okruhy cez dláždený kopec Montmartre, na ktorom by Philipsen mohol strácať, no Pedersen naopak nie. 

    Súboj o zelený dres po 17. etape:

    1. Mads Pedersen: 452 bodov
    2. Jasper Philipsen: 445 bodov
    3. Biniam Girmay: 361 bodov

    Philipsen napriek dohnaniu straty stále považuje Pedersena za favorita na zisk zeleného dresu.

    „Bude to veľmi náročné. Aj dnes získal na rýchlostnej prémii 25 bodov. Bol vpredu, takže mi to veľmi sťažil. Nasledujúce tri dni budú veľmi ťažké, keďže na programe sú aj prémie. Šanca, že tam nebudem, je pomerne veľká.

    Pedersen jazdí dobre v kopcoch, takže môže opäť získať nejaké body. Uvidíme, kde budeme v nedeľu v Paríži, a potom uvidíme, čo bude možné.“

    Celkové poradia po 17. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    60:04:17 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:32 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 6:51 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 7:11 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 9:22 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 10:14 min

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 12:50 min

    8.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 12:58 min

    9.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 14:04 min

    10.

    CHE

    Yannis Voisard

    Tudor Pro

    + 24:18 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    452 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    445 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    230 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    161 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    123 b

    10.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    121 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    70 b

    2.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    46 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    40 b

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    36 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    34 b

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    30 b

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    22 b

    8.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    20 b

    9.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM

    17 b

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    Biely dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    60:11:08 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 20 s

    3.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 2:31 min

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 5:59 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 20:37 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:11:48 h

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 1:20:25 h

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 1:33:01 h

    9.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 1:41:05 h

    10.

    ESP

    Raúl García

    Movistar

    + 1:47:22 h

    Tímová klasifikácia:

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    180:03:42 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 18:10 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 54:24 min

    4.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 1:31:31 h

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:45:23 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 2:42:22 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý
    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Jasper Philipsen sa raduje v cieli z víťazstva v 17. etape Tour de France 2026.
    Jasper Philipsen sa raduje v cieli z víťazstva v 17. etape Tour de France 2026.
    Prišiel o sebavedomie, vymazal si Instagram. Víťaz konečne našiel dobré nohy a rozhneval súpera
    Martin Turčindnes 20:55
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Jasper Philipsen sa raduje v cieli z víťazstva v 17. etape Tour de France 2026.
    Jasper Philipsen sa raduje v cieli z víťazstva v 17. etape Tour de France 2026.
    Prišiel o sebavedomie, vymazal si Instagram. Víťaz konečne našiel dobré nohy a rozhneval súpera
    Martin Turčindnes 20:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»Prišiel o sebavedomie, vymazal si Instagram. Víťaz konečne našiel dobré nohy a rozhneval súpera