    22.07.2026 13:20
    17. etapa
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    Favoriti na čele s Pogačarom pustili únik. Vyčerpávajúcu etapu ovládol belgický šprintér

    Belgický cyklista Jasper Philipsen prechádza cieľovou čiarou ako víťaz sedemnástej etapy pretekov Tour de France.
    Fotogaléria (53)
    Belgický cyklista Jasper Philipsen prechádza cieľovou čiarou ako víťaz sedemnástej etapy pretekov Tour de France. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|22. júl 2026 o 17:25
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    Slovinský favorit naďalej kraľuje celkovému poradiu.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 17. etapa (Chambery - Voiron, 174,7 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    3:41:13 h

    2.

    CHE

    Mauro Schmid

    Jayco AlUla

    + 0 s

    3.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    4.

    GBR

    Lewis Askey

    NSN Cycling

    + 0 s

    5.

    NLD

    Rick Pluimers

    Tudor Pro Cycling

    + 0 s

    6.

    FRA

    Clément Russo

    Groupama-FDJ United

    + 0 s

    7.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    8.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    + 0 s

    9.

    AUS

    Michael Matthews

    Jayco AlUla

    + 0 s

    10.

    NZL

    Aaron Gate

    XDS Astana

    + 0 s

    Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom stredajšej 17. etapy Tour de France 2026.

    Člen tímu Alpecin - Premier Tech uspel v šprintérskej koncovke 174,7 km dlhej etapy zo Chambéry do Voironu pred Švajčiarom Maurom Schmidom (Team Jayco AlUla) a Holanďanom Olavom Kooijom (Decathlon CMA CGM Team). 

    Lídrom priebežného poradia zostal naďalej Slovinec Tadej Pogačar, na čele si udržal takmer päťminútový náskok pred Belgičanom Remcom Evenepoelom

    Pre 28-ročného Philipsena to bolo celkovo 11. etapové víťazstvo na Tour de France, piaty rok po sebe pridal etapový úspech na týchto pretekoch. V tohtoročnej edícii podujatia mal na svojom konte zatiaľ šesť umiestnení v najlepšej desiatke.

    Musel som čakať na úspech až do 17. etapy

    „Doteraz to bola ako jazda na húsenkovej dráhe na tohtoročnej Tour de France. Musel som čakať na úspech až do 17. etapy. Bol som na tieto preteky dobre pripravený, mal som životnú formu, ale prvých 12 dní bolo proste hrozných. Hľadal som sa.

    Vyhrať v 17. etape, na tom má zásluhu môj tím, pretože mi naďalej verili. Chcel by som sa každému poďakovať, pretože som bol ako 'Angry Bird' pri stole.

    Bol som zo seba sklamaný, že som nedokázal získať etapu a kolegovia to museli znášať. Tento úspech patrí im,“ uviedol Philipsen v televíznom rozhovore po triumfe. 

    Belgičan si na svoje konto pripísal 64. kariérny úspech, spomedzi aktívnych jazdcov je na druhom mieste na Tour de France v počte etapových víťazstiev.

    VIDEO: Zábery zo 17. etapy na Tour de France 2026

    Vďaka časovej bonifikácii v cieli navyše zostal v hre o zelený dres: „Toto víťazstvo ma stálo niekoľko rokov môjho života. Bojoval som v strede poľa, medzi skupinkami a už som si myslel, že etapa je stratená.

    Tím mi však naďalej veril, snažil sme sa vytvoriť nejaký plán. Na konci ma kolegovia doviedli do cieľa.“

    Priebeh 17. etapy na Tour de France 2026

    Stredajšia etapa mala zvlnený charakter, nahrávala tak potenciálnemu úspechu niektorého zo šprintérov, respektíve úspešnému úniku.

    Už od úvodu nebola núdza o aktivitu na čele, priebežne sa menil počet jazdcov aj zloženie vedúcich skupín. Približne 150 kilometrov pred cieľom prišlo v pelotóne k pádu viacerých cyklistov, medzi ktorými bol aj Tom Pidcock, no Brit napokon dokázal pokračovať.

    Pelotón si situáciu dlhšiu dobu kontroloval, no napokon prišlo k ďalšiemu oddeleniu. Postupne sa začal formovať potenciálny okruh favoritov na etapový triumf, tradične dobrú robotu odvádzal napríklad Simmons a Bernal.

    Na popredných priečkach nechýbal Mads Pedersen, ktorý si chcel poistiť zelený dres pre najlepšieho šprintéra.

    Situácia sa ustálila necelých 60 kilometrov pred koncom stredajšej etapy. Vo vedúcej skupine nechýbali Pedersen, Simon Yates, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Edward Planckaert a Felix Engelhardt. 

    Yates medzitým začal pre zdravotné problémy výraznejšie zaostávať za pelotónom. Pedersen s prehľadom vyhral šprintérsku prémiu a získal 25 bodov, zatiaľ čo Philipsen si pripísal deväť.

    Fotogaléria zo 17. etapy na Tour de France 2026
    17. etapa Tour de France 2026
    Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    53 fotografií
    Belgium's Jasper Philipsen sprints to crosse the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)17. etapa Tour de France 2026Zľava Tom Pidcock a Stefano Oldani v 17. etape Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 2026Baptiste Veistroffer v 17. etape Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 2026Davide Ballerini v 17. etape Tour de France 2026Davide Ballerini v 17. etape Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 202617. etapa Tour de France 2026Spectators wait for the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack crosses the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen, left, sprints to crosse the finish line of the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Stuyven rides breakaway during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Stuyven rides breakaway during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Stuyven rides breakaway during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Po nej sa od súperov odpútal Stuyven, ktorý si rýchlo vypracoval náskok. Jeho bývalí spolujazdci nespolupracovali, čím skúsenému Belgičanovi umožnili pomýšľať na etapové víťazstvo.

    Päticu napokon dostihla približne 40-členná skupina, ktorá mala jasný cieľ - dobehnúť Stuyvena ešte pred cieľom.

    Ich snaha priniesla želaný efekt necelé štyri kilometre pred cieľom, všetko tak smerovalo k šprintérskej koncovke.

    Jednotlivé tímy si pripravovali pôdu pre svojich lídrov, na poslednej rovinke preukázal najlepšiu taktiku a rýchlosť Philipsen, ktorý piaty rok po sebe získal etapové víťazstvo na Tour de France.

    Zároveň sa výrazne priblížil k Pedersenovi v bodovacej súťaži. Dán zostal na čele so 452 bodmi, Philipsen ich má iba o sedem menej - 445.

    Celkové poradia po 17. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    60:04:17 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:32 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 6:51 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 7:11 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 9:22 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 10:14 min

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 12:50 min

    8.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 12:58 min

    9.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 14:04 min

    10.

    CHE

    Yannis Voisard

    Tudor Pro

    + 24:18 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    452 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    445 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    230 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    161 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    123 b

    10.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    121 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    70 b

    2.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    46 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    40 b

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    36 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    34 b

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    30 b

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    22 b

    8.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    20 b

    9.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM

    17 b

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    Biely dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    60:11:08 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 20 s

    3.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 2:31 min

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 5:59 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 20:37 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:11:48 h

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 1:20:25 h

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 1:33:01 h

    9.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 1:41:05 h

    10.

    ESP

    Raúl García

    Movistar

    + 1:47:22 h

    Tímová klasifikácia:

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    180:03:42 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 18:10 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 54:24 min

    4.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 1:31:31 h

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:45:23 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 2:42:22 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý
    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Belgický cyklista Jasper Philipsen prechádza cieľovou čiarou ako víťaz sedemnástej etapy pretekov Tour de France.
    Belgický cyklista Jasper Philipsen prechádza cieľovou čiarou ako víťaz sedemnástej etapy pretekov Tour de France.
    Favoriti na čele s Pogačarom pustili únik. Vyčerpávajúcu etapu ovládol belgický šprintér
    dnes 17:251
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Belgický cyklista Jasper Philipsen prechádza cieľovou čiarou ako víťaz sedemnástej etapy pretekov Tour de France.
    Belgický cyklista Jasper Philipsen prechádza cieľovou čiarou ako víťaz sedemnástej etapy pretekov Tour de France.
    Favoriti na čele s Pogačarom pustili únik. Vyčerpávajúcu etapu ovládol belgický šprintér
    dnes 17:251
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