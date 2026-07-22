Favoriti na čele s Pogačarom pustili únik. Vyčerpávajúcu etapu ovládol belgický šprintér

Tour de France 2026
Výsledky - 17. etapa (Chambery - Voiron, 174,7 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
3:41:13 h
2.
Mauro Schmid
Jayco AlUla
+ 0 s
3.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
4.
Lewis Askey
NSN Cycling
+ 0 s
5.
Rick Pluimers
Tudor Pro Cycling
+ 0 s
6.
Clément Russo
Groupama-FDJ United
+ 0 s
7.
Huub Artz
Lotto Intermarché
+ 0 s
8.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
+ 0 s
9.
Michael Matthews
Jayco AlUla
+ 0 s
10.
Aaron Gate
XDS Astana
+ 0 s
Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom stredajšej 17. etapy Tour de France 2026.
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Člen tímu Alpecin - Premier Tech uspel v šprintérskej koncovke 174,7 km dlhej etapy zo Chambéry do Voironu pred Švajčiarom Maurom Schmidom (Team Jayco AlUla) a Holanďanom Olavom Kooijom (Decathlon CMA CGM Team).
Lídrom priebežného poradia zostal naďalej Slovinec Tadej Pogačar, na čele si udržal takmer päťminútový náskok pred Belgičanom Remcom Evenepoelom.
Pre 28-ročného Philipsena to bolo celkovo 11. etapové víťazstvo na Tour de France, piaty rok po sebe pridal etapový úspech na týchto pretekoch. V tohtoročnej edícii podujatia mal na svojom konte zatiaľ šesť umiestnení v najlepšej desiatke.
Musel som čakať na úspech až do 17. etapy
„Doteraz to bola ako jazda na húsenkovej dráhe na tohtoročnej Tour de France. Musel som čakať na úspech až do 17. etapy. Bol som na tieto preteky dobre pripravený, mal som životnú formu, ale prvých 12 dní bolo proste hrozných. Hľadal som sa.
Vyhrať v 17. etape, na tom má zásluhu môj tím, pretože mi naďalej verili. Chcel by som sa každému poďakovať, pretože som bol ako 'Angry Bird' pri stole.
Bol som zo seba sklamaný, že som nedokázal získať etapu a kolegovia to museli znášať. Tento úspech patrí im,“ uviedol Philipsen v televíznom rozhovore po triumfe.
Belgičan si na svoje konto pripísal 64. kariérny úspech, spomedzi aktívnych jazdcov je na druhom mieste na Tour de France v počte etapových víťazstiev.
VIDEO: Zábery zo 17. etapy na Tour de France 2026
Vďaka časovej bonifikácii v cieli navyše zostal v hre o zelený dres: „Toto víťazstvo ma stálo niekoľko rokov môjho života. Bojoval som v strede poľa, medzi skupinkami a už som si myslel, že etapa je stratená.
Tím mi však naďalej veril, snažil sme sa vytvoriť nejaký plán. Na konci ma kolegovia doviedli do cieľa.“
Priebeh 17. etapy na Tour de France 2026
Stredajšia etapa mala zvlnený charakter, nahrávala tak potenciálnemu úspechu niektorého zo šprintérov, respektíve úspešnému úniku.
Už od úvodu nebola núdza o aktivitu na čele, priebežne sa menil počet jazdcov aj zloženie vedúcich skupín. Približne 150 kilometrov pred cieľom prišlo v pelotóne k pádu viacerých cyklistov, medzi ktorými bol aj Tom Pidcock, no Brit napokon dokázal pokračovať.
Pelotón si situáciu dlhšiu dobu kontroloval, no napokon prišlo k ďalšiemu oddeleniu. Postupne sa začal formovať potenciálny okruh favoritov na etapový triumf, tradične dobrú robotu odvádzal napríklad Simmons a Bernal.
Na popredných priečkach nechýbal Mads Pedersen, ktorý si chcel poistiť zelený dres pre najlepšieho šprintéra.
Situácia sa ustálila necelých 60 kilometrov pred koncom stredajšej etapy. Vo vedúcej skupine nechýbali Pedersen, Simon Yates, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Edward Planckaert a Felix Engelhardt.
Yates medzitým začal pre zdravotné problémy výraznejšie zaostávať za pelotónom. Pedersen s prehľadom vyhral šprintérsku prémiu a získal 25 bodov, zatiaľ čo Philipsen si pripísal deväť.
Po nej sa od súperov odpútal Stuyven, ktorý si rýchlo vypracoval náskok. Jeho bývalí spolujazdci nespolupracovali, čím skúsenému Belgičanovi umožnili pomýšľať na etapové víťazstvo.
Päticu napokon dostihla približne 40-členná skupina, ktorá mala jasný cieľ - dobehnúť Stuyvena ešte pred cieľom.
Ich snaha priniesla želaný efekt necelé štyri kilometre pred cieľom, všetko tak smerovalo k šprintérskej koncovke.
Jednotlivé tímy si pripravovali pôdu pre svojich lídrov, na poslednej rovinke preukázal najlepšiu taktiku a rýchlosť Philipsen, ktorý piaty rok po sebe získal etapové víťazstvo na Tour de France.
Zároveň sa výrazne priblížil k Pedersenovi v bodovacej súťaži. Dán zostal na čele so 452 bodmi, Philipsen ich má iba o sedem menej - 445.
Celkové poradia po 17. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
60:04:17 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:32 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 6:51 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 7:11 min
5.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 9:22 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 10:14 min
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 12:50 min
8.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 12:58 min
9.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 14:04 min
10.
Yannis Voisard
Tudor Pro
+ 24:18 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
452 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
445 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
230 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
161 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
123 b
10.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
121 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
70 b
2.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
46 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
40 b
4.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
36 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
34 b
6.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
30 b
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
22 b
8.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
20 b
9.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM
17 b
10.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
Biely dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
60:11:08 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 20 s
3.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 2:31 min
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 5:59 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 20:37 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:11:48 h
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 1:20:25 h
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 1:33:01 h
9.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 1:41:05 h
10.
Raúl García
Movistar
+ 1:47:22 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
180:03:42 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 18:10 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 54:24 min
4.
Visma Lease a Bike
+ 1:31:31 h
5.
Decathlon CMA CGM
+ 1:45:23 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 2:42:22 h