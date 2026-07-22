ONLINE: FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo - 1. zápas)

Futbalisti tímov FC Spartak Trnava a CSKA 1948 Sofia dnes hrajú prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy.
Slovenský klub má v úvodnom dueli výhodu domáceho prostredia, odveta v Bulharsku je na programe o týždeň v utorok 28. júla.
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ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia dnes LIVE (futbal, Konferenčná liga, 2. predkolo, 1. zápas, streda, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2. predkolo 2026/2027
22.07.2026 o 20:30
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
CSKA 1948
Prenos
Futbalistov Spartaka Trnava čaká dnes od 20:30 úvodný zápas druhého predkola Konferenčnej ligy UEFA proti bulharskému CSKA 1948 Sofia.
Sofia už hrala cez víkend úvodné kolo domácej ligy, v ktorom remizovala s Varnou 2:2. Pre Trnavu začína liga v sobotu domácim duelom proti Skalici.
Zaujímavosťou je, že najnovšia posila Spartaka, Juanmi Carrión, bol ešte donedávna hráčom práve CSKA.
Tímy naposledy proti sebe nastúpili na zimnej príprave v Turecku, kde sa však pre zlé počasie odohral iba prvý polčas, Trnava v ňom zvíťazila 1:0 gólom Paura.
Trnavčania odohrali celkovo šesť prípravných duelov, v ktorých zaznamenali dve prehry, tri remízy a na záver zdolali turecký Besiktas Istanbul 3:2.
CSKA v príprave jeden zápas prehrala, v jednom remizovala a trikrát sa tešila z víťazstva.
Sofia už hrala cez víkend úvodné kolo domácej ligy, v ktorom remizovala s Varnou 2:2. Pre Trnavu začína liga v sobotu domácim duelom proti Skalici.
Zaujímavosťou je, že najnovšia posila Spartaka, Juanmi Carrión, bol ešte donedávna hráčom práve CSKA.
Tímy naposledy proti sebe nastúpili na zimnej príprave v Turecku, kde sa však pre zlé počasie odohral iba prvý polčas, Trnava v ňom zvíťazila 1:0 gólom Paura.
Trnavčania odohrali celkovo šesť prípravných duelov, v ktorých zaznamenali dve prehry, tri remízy a na záver zdolali turecký Besiktas Istanbul 3:2.
CSKA v príprave jeden zápas prehrala, v jednom remizovala a trikrát sa tešila z víťazstva.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.