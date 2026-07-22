ONLINE: FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo - 1. zápas)

FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia: ONLINE prenos z 1. zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy.
FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia: ONLINE prenos z 1. zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|22. júl 2026 o 17:30
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z úvodného zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy: FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia.

Futbalisti tímov FC Spartak Trnava a CSKA 1948 Sofia dnes hrajú prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy.

Slovenský klub má v úvodnom dueli výhodu domáceho prostredia, odveta v Bulharsku je na programe o týždeň v utorok 28. júla.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia dnes LIVE (futbal, Konferenčná liga, 2. predkolo, 1. zápas, streda, NAŽIVO)

Európska konferenčná liga 2. predkolo 2026/2027
22.07.2026 o 20:30
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
CSKA 1948
Prenos
Futbalistov Spartaka Trnava čaká dnes od 20:30 úvodný zápas druhého predkola Konferenčnej ligy UEFA proti bulharskému CSKA 1948 Sofia.

Sofia už hrala cez víkend úvodné kolo domácej ligy, v ktorom remizovala s Varnou 2:2. Pre Trnavu začína liga v sobotu domácim duelom proti Skalici.

Zaujímavosťou je, že najnovšia posila Spartaka, Juanmi Carrión, bol ešte donedávna hráčom práve CSKA.

Tímy naposledy proti sebe nastúpili na zimnej príprave v Turecku, kde sa však pre zlé počasie odohral iba prvý polčas, Trnava v ňom zvíťazila 1:0 gólom Paura.

Trnavčania odohrali celkovo šesť prípravných duelov, v ktorých zaznamenali dve prehry, tri remízy a na záver zdolali turecký Besiktas Istanbul 3:2.

CSKA v príprave jeden zápas prehrala, v jednom remizovala a trikrát sa tešila z víťazstva.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.

Konferenčná liga

    FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia: ONLINE prenos z 1. zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy.online
    FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia: ONLINE prenos z 1. zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy.online
    ONLINE: FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo - 1. zápas)
    dnes 17:30
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