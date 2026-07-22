Slovensko získalo zlatú medailu na svetovom šampionáte. Trojica žien nedala nikomu šancu

Na snímke zľava slovenské vodné slalomárky Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
Na snímke zľava slovenské vodné slalomárky Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. júl 2026 o 22:52
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Vyhrali o 23 stotín sekundy pred Češkami.

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City

K1 ženy hliadky - finále:

1.

Slovensko

Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová

105,16 s (0)

2.

Česko

Tereza Kneblová, Martina Satková, Adriana Morenová

+ 0,23 (0)

3.

Francúzsko

Angele Hugová, Doriane Delassusová, Marjorie Delassusová

+ 0,65 (0)

Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3xC1 na MS vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City.

Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých desiatich hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami.

Stanovská s Paňkovou tak majú už dva cenné kovy, v utorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.

Slovenky štartovali s číslom štyri ako siedme v poradí. Od úvodu išli vynikajúco, mali istotu v bránkach a výborne striedali.

Na prvom medzičase mali tesnú stratu, ale na ďalších už boli v zelených číslach a v cieli sa dostali do vedenia s náskokom 0,65 s na Francúzky.

Ich čas dokázali ohroziť už len Češky, ktoré sa v závere silno doťahovali, no napokon tesne zaostali za slovenskými reprezentantkami.

„Víťazstvo chutí výborne,“ tešila sa Luknárová, na ktorú v prvom televíznom rozhovore nadviazala Paňková: „O triumf sme sa snažili aj v uplynulých rokoch, nie vždy to vyjde, ale sme šťastné, že sa to dnes podarilo.

Ďakujeme všetkým za podporu a dúfame, že v ďalších pretekoch opäť ukážeme, čo v nás je.“

Vodné športy

    Na snímke zľava slovenské vodné slalomárky Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
    Na snímke zľava slovenské vodné slalomárky Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
    Slovensko získalo zlatú medailu na svetovom šampionáte. Trojica žien nedala nikomu šancu
    dnes 22:52
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