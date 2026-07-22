Slovensko získalo zlatú medailu na svetovom šampionáte. Trojica žien nedala nikomu šancu

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
K1 ženy hliadky - finále:
1.
Slovensko
Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová
105,16 s (0)
2.
Česko
Tereza Kneblová, Martina Satková, Adriana Morenová
+ 0,23 (0)
3.
Francúzsko
Angele Hugová, Doriane Delassusová, Marjorie Delassusová
+ 0,65 (0)
Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3xC1 na MS vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City.
Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých desiatich hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami.
Stanovská s Paňkovou tak majú už dva cenné kovy, v utorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
Slovenky štartovali s číslom štyri ako siedme v poradí. Od úvodu išli vynikajúco, mali istotu v bránkach a výborne striedali.
Na prvom medzičase mali tesnú stratu, ale na ďalších už boli v zelených číslach a v cieli sa dostali do vedenia s náskokom 0,65 s na Francúzky.
Ich čas dokázali ohroziť už len Češky, ktoré sa v závere silno doťahovali, no napokon tesne zaostali za slovenskými reprezentantkami.
„Víťazstvo chutí výborne,“ tešila sa Luknárová, na ktorú v prvom televíznom rozhovore nadviazala Paňková: „O triumf sme sa snažili aj v uplynulých rokoch, nie vždy to vyjde, ale sme šťastné, že sa to dnes podarilo.
Ďakujeme všetkým za podporu a dúfame, že v ďalších pretekoch opäť ukážeme, čo v nás je.“