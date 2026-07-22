Trnava nedokázala v domácom zápase prekonať obranu súpera. Pred odvetou je všetko otvorené

Konferenčná liga - prvý zápas 2. predkola
FC Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia 0:0
Rozhodovali: Vernice – Drouet, Torregrossa, ŽK: Bajrami - Medina, Zemzemi, Cuéllar, Rusev
Diváci: 10.164
Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo, Bajrami, Mikovič (76. Carrión) – Begala, Laušič – Azango (76. Bukovský), Chorcheli (89. Mehmeti), Trello (59. Gong) – Wildeboer (59. Kudlička)
CSKA 1948: Marinov – Medina, Hoffmann, Dvali, Gaševič – Rusev, Zemzemi (76. Krebs), Cuéllar, Sobrero (67. Maciel) – Meyer (76. Iliev), Diallo (56. Martines). Tréner: Aleksandrov
Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli 2. predkola Konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA 1948 Sofia 0:0.
Odveta je na programe na budúci utorok o 19.30 SELČ v Bulharsku.
V dueli, ktorý z hľadiska sledovalo viac ako 10-tisíc divákov, mali gólové šance oba tímy.
VIDEO: Hráči Spartaka Mikovič a Sabo hodnotia zápas
Najväčšie príležitosti hostí mal Diallo, ktorému ich ponúkli nepresnými prihrávkami paradoxne domáci hráči.
Povesť najlepšieho strelca bulharskej ligy ale ani v jednej z nich nenaplnil.
VIDEO: Tréner Spartaka A. Muňoz hodnotí zápas s CSKA 1948 Sofia
Trnava nevyužila tri dobré príležitosti z priamych kopov, v druhom polčase andelov mohol posadiť na koňa po Mikovičovom centri Chorcheli, hlavičkoval však do žrde.
V závere oživil trnavskú ofenzívu Bukovský, sám mohol aj skórovať, ale Marinov jeho strelu zblízka v závere zápasu vyrazil na roh.
Hlas po zápase
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Chceli sme vyhrať. Urobili sme dobrú prácu, aby sa nám to podarilo, ale chýbalo nám šťastie. Mali sme viaceré dobré situácie, Luka Chorcheli trafil žrď. Máme pred sebou otvorenú odvetu. Čaká nás náročný zápas a budeme sa pripravovať tak, aby sme v ňom uspeli a postúpili.“
Martin Mikovič, obranca Spartaka: „Bol to náš prvý ostrý zápas a bolo vidieť, že ešte niektoré veci tam chýbali. Jednu-dve šance sme dnes mali využiť, išlo by sa ľahšie do odvety. Bolo to otvorené a škoda, že Luka trafil žrď. Určite vieme, v čom máme problémy. Oni zase vedia o našich problémoch, takže je to otvorené. Päťdesiat na päťdesiat, ako som povedal pred zápasom. Ideme sa tam pobiť o postup. Fanúšikovia boli výborní, klobúk dole.“
Roman Begala, stredopoliar Spartaka: „Atmosféra bola úžasná. Celkovo mal zápas ,grády´. Škoda, že sme ho nedotiahli do víťazného konca, hoci šance boli na jednej aj druhej strane. Veril som, že v druhom polčase to môžeme zlomiť. Škoda, ale máme všetko vo svojich rukách a všetko je otvorené. Treba čo najrýchlejšie zregenerovať, dobre sa pripraviť, byť v odvete efektívnejší a streliť o jeden gól viac.“