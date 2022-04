Pick 6: Skvelý ťah? Nie, omyl. Niektoré hviezdy mužstvám nepomohli

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2022 vám budeme prinášať šesť ultimátnych okamihov daného týždňa. Aktuálne sa pozrieme na niektoré drafpicky, ktoré mužstvo mali posunúť hore, no v skutočnosti sa stali osudovou chybou. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Pick 1: Nikto nevie, ako vyzerá starting QB

NFL draft je divadlom, aké asi v športe nemá obdobu. Viac ako pol milióna ľudí, ktorí čakajú, aké meno prečíta komisár NFL Roger Goodell, je toho dôkazom. Je to zároveň rozhodujúci okamih najbližšej budúcnosti každého z 32 klubov. Áno, zopár hviezd a užitočných hráčov prestúpi v pozícii voľného agenta (free agency), ale budovanie cez draft je stále hlavným spôsobom, ako fungovať. Áno, platí to aj pre Rams, ďakujem za otázku. Rams síce obchodujú s vysokými draftpickmi, ale zároveň sú veľmi úspešní v draftovaní a vychovávaní si hráčov z neskorších kôl. Inak by to ani nešlo. V tejto časti rubriky Pick 6 budeme hovoriť o nevydarených vysokých drafpickoch. Týchto možností je veľa, ja som si vybral jednu, ktorú považujem za veľmi, veľmi zaujímavú.

Stáva sa, že mužstvo vyberie hráča, ktorý sa proste neukáže byť kvalitný. Stáva sa však tiež, že si mužstvo vyberie výborného hráča, no ukáže sa, že jednoducho vtedy mali brať niekoho iného, zväčša na úplne inú pozíciu. A práve takéto príklady si prejdeme. Ešte predtým sa však musím aspoň pár riadkami dotknúť draftovania quarterbackov. To je pochopiteľne najväčšia alchýmia, najťažšie a najdôležitejšie rozhodnutie zo všetkých. A napriek desaťročiam skúseností, prototypov a posledné roky aj obrovskej sumy dát najrôznejšieho druhu – NFL proste nevie, kto bude dobrý a kto elitný QB. Dôkazov máme mnoho. Kluby NFL naozaj do poslednej chvíle zvažovali a rozhodovali sa, kto bude lepší QB. Ryan Leaf alebo Peyton Manning. O tom prvom ste asi ani nepočuli, ten druhý je „kráľovská krv“ ligy a možno druhý najlepší QB všetkých čias.

Poďme k modernejším dôkazom. Teraz sa všetci smejú Chicagu, že zobralo z druhého kola Trubiskyho, keď tam boli Watson a Mahomes, ale nikto netvrdil v drafte, že Mahomes bude elita. Debata bola, či je viac super produktívny jeden rok (Trubisky), alebo opakovaná víťazná nátura (Watson). A super produktívny rok sa ukázal byť ako veľký omyl. Ale o pár rokov (Burrow) sa ukázal byť jeden super rok všetko, čo ste potrebovali vedieť. Josh Allen bol považovaný (mimochodom podobne ako Mahomes) za hráča, ktorý má extrémne silnú ruku, ale to je všetko. Nehral v dobrom mužstve, nemal pro návyky, vyzeral byť viac surová hruda, ako diamant. A teraz? Vieme svoje.

Posledný príklad sa volá Justin Herbert. Nikto veľmi nebanoval, že zostal na univerzite o rok dlhšie (Giants teraz spätne), keď vstupoval do draftu, opäť to bolo Tua vs Burrow a Herbert bol považovaný za toho tretieho. Poďme však už k aktuálnej téme, teda keď tímy správne uhádnu, že to bude kvalitný hráč. Len nie ten, akého by naozaj potrebovali. Pick 2: Dallas Cowboys v roku 2016 Draft v roku 2016 bol jeden z tých akčných. Prvé dve miesta v drafte si draho zabezpečili Rams a Eagles, aby si zobrali svojich QB budúcnosti. Áno, to bol rok keď do ligy vstúpili Jared Goff a Carson Wentz. A hoci obaja sú veľmi zaujímavým príbehom, dnes sa im venovať nebudeme. Na miestach tri až päť boli zoradení (vtedy ešte) San Diego Chargers, Dallas Cowboys a Jacksonville Jaguars. Ako si podelia klenoty draftu korunované pass rusherom z Ohio State Joey Bosom? To bola otázka. V tomto zozname boli práve Dallas Cowboys veľkou neznámou. Mohli zobrať takmer ktoréhokoľvek z top hráčov draftu a čakalo sa, čo urobia.

Teraz s odstupom času vieme, že mali veľmi vysokú mienku o Jalenovi Ramseyovi, cornerovi z Florida State a vraj mu povedali, že ak bude k dispozícii, zoberú ho. Ako isto viete, nezobrali. Potom, čo Chargers zobrali Bosu, Cowboys si vybrali Bosovho spoluhráča z Ohio State, running backa Ezekiela Elliotta. Ramsey spadol na 5. miesto do Jaguars. Zeke vyzeral byť skvelou voľbou. Na prelome roka 2016, ktorý sa začal fatálnym zranením Tonyho Roma, sa nakoniec on a nečakaná draftová prémia zo štvrtého kola Dak Prescott stali ťahúňmi svojho mužstva. Mali fenomenálnu sezónu a stali sa spoločne ofenzívnymi nováčikmi roka. Tak aká osudová chyba? Nuž, pozrime sa do dnešných dní. Píše sa rok 2022, Elliott si užíva svoj obrovský druhý kontrakt, ktorý však doslova pochováva šance Dallasu.

Áno, aj Ramsey má obrovský kontrakt, ich sumy sú v zásade porovnateľné. Jeden z nich má 100 miliónov na päť rokov, druhý 90 na šesť. Lenže, zatiaľ čo pri cornerovi tá suma dáva zmysel a dá sa absorbovať v tímovom rozpočte ľahšie, pri running backovi to tak nie je. Ramsey je stále pokladaný za špičku ligy na dôležitej pozícii. So zveličením by sme mohli povedať, že Elliott bol posledný rok dvojkou v klube s platom, ktorý de facto prinútil klub zbaviť sa špičkového receivera Amariho Coopera. Som presvedčený, že ak by Cowboys vtedy draftli cornera, urobili by lepšie.

Pick 3: New York Jets v roku 2017 Posúvame sa do ďalšieho roka a do ďalšieho mesta. Sme v drafte, ktorý navždy bude ten, v ktorom išli Trubisky, Watson a Mahomes v prvej dvanástke a v drafte, v ktorom Dave Gettleman, ešte v službách Caroliny Panthers zobral z ôsmeho miesta Christiana McCaffreyho. Náš príbeh sa však odohral na šiestej pozícii draftu. Po tom ako išli Garrett (Cleveland), Trubisky (Bears), Thomas (49ers), Fournette (Jaguars) a Davis (Titans) sa dostali k slovu New York Jets. Bolo by odo mňa nepoctivé teraz hovoriť, že mali draftovať QB. Budem rešpektovať ich voľbu, len sa pozrieme, prečo bola osudne mylná.

Gang Green si zo šiesteho miesta zobral Jamala Adamsa, safetyho z LSU. Mal skvelé renomé a pre Jets mal byť pilierom secondary, ako kedysi legendárny Revis. Síce z inej pozície, ale s podobným dopadom na hru. A scenár sa opäť opakuje. Adams vstúpil do ligy fantasticky a prvé dve sezóny odohral vo veľkom štýle. Lenže potom sa začala ukazovať jeho povaha. Jednoducho mu nevoňalo to, že hral v slabom mužstve, no ešte viac mu nevoňalo hrať za nováčikovské peniaze. Oboje sa dá pochopiť, no spôsob, ako si agresívne pýtal kontrakt a následne cestu von z klubu bola naozaj výrazná a ubližovala mužstvu.

Navyše, hra Jamala Adamsa postupne našla svoj strop a to, čo predvádzal posledné dva roky v Seahawks nebolo zlé, ale rozhodne to nebola extratrieda. Možno v pozícii box safety ešte ako tak, ale v bránení územia a receiverov to bolo slabé. Tu je čas pripomenúť, že na boarde bol v čase draftu hráč, ktorý toto všetko vie ešte lepšie. Čo lepšie, elitne. Samozrejme, hovorím o Marshonovi Lattimorovi, cornerovi z Ohio State, ktorého si zobrali Saints z jedenásteho miesta. Fanúšikov Jets môže v tomto príbehu tešiť to, že nový GM ich klubu nakoniec zvládol situáciu s Adamsom výborne. Neuviazal k nemu veľký kontrakt, naopak, za dve prvé kolá ho trejdol do Seattlu. Koniec dobrý, všetko dobré. Pick 4: New York Giants v roku 2018 Tentokrát zostaneme v meste, aj na štadióne, len vymeníme farby. Budeme hovoriť o picku, ktorý bude možno navždy polarizovať fanúšikovskú obec. Bol to draft, v ktorom išlo päť quarterbackov v prvom kole. Draft, kde z prvého aj 32. miesta išiel držiteľ Heisman Trophy pre najlepšieho hráča univerzity. Draft, kde Giants zobrali z druhého miesta Saquona Barkleyho, running backa z Penn State. Áno, Dave Gettleman behom roka prešiel z Caroliny do New Yorku a dva roky po sebe draftol v prvom kole running backa s prívlastkom generačný talent. A podobne ako už spomínaný Zeke Elliot bol následne Barkley ofenzívnym nováčikom roka. Lenže to je tak všetko.

Giants boli v drafte 2018 postavení pred otázku, čo so starnúcim Eli Manningom. Či ho podporiť a dať mu šancu ešte zabojovať, alebo či zobrať mladého QB. Nechajme opäť stranou Josha Allena a Lamara Jacksona, ktorý boli na boarde. Giants proste nechceli/nedôverovali mladým QBs a navyše, pochybujem, že by z nich boli také hviezdy, ak by sa dostali do New Yorku. Obaja potrebovali špeciálnu starostlivosť, aby vyrástli a v Giants nebol vtedy tréner rangu Dabbol alebo Harbaugh. Giants sa rozhodli budovať okolo Eliho a mali vlastne na výber troch špičkových hráčov. Do obrany pass rushera Bradleyho Chubba z NC State a do útoku buď Barkleyho, alebo guarda Quentona Nelsona z Notre Dame. Chubb sa síce borí so zraneniami poslednú sezónu, ale patrí k veľmi kvalitným passrusherom ligy. Nelson je pravdepodobne najlepší vnútorný lineman celej ligy a vďaka nemu bola ofenzívna línia Colts pevnou hrádzou. Osobne som hlboko presvedčený, že ak by Giants zobrali Nelsona, mal by útok Eli Manninga väčšiu šancu ešte niečo uhrať a po jeho odchode by akýkoľvek mladý QB, hoc aj Daniel Jones hral lepšie za guardom, ktorý je pevnejší ako skala. A za takým guardom by mimochodom nabehal aj úplne priemerný behač viac yardov ako chudák Saquan za posledné dva (zraneniami poničené) roky. Giants sa jednoducho rozhodli pre ligotavú zbraň a do krvi sa porezali. Pick 5: Atlanta Falcons v roku 2021 Najnovší príklad je presne rok starý. A zatiaľ čo predošlé situácie mali aspoň príjemný prvý dojem, táto je naopak neľútostne priamočiará od okamihu, kedy Roger Goodell povedal vetu: „Zo štvrtého miesta si Atlanta Falcons vyberá Kyla Pittsa z Floridy.“ Kyle Pitts bol jednorožcom minuloročného draftu. Podobne, ako Saquon Barkley v osemnástom, bol považovaný čisto po atletickej a hernej stránke za najlepšieho univerzitného hráča daného ročníka. Za niekoho, kto nielenže hrá výborne, ale je transformatívny na svojej pozícii. Pitts bol síce tight end, ale jeho hra spĺňala parametre najlepších wide receiverov. Takmer každý draftový odborník o ňom hovoril, že sa nedá definovať svojou pozíciou, že ho treba brať ako ofenzívnu zbraň. Bol dynamický a spoľahlivý ako receiver s fyzickou dominanciou tight enda.

V drafte 2021 išli po mnohých rokoch na prvých troch miestach rozohrávači a tak Atlanta na štvrtej pozícii bola v unikátnej situácii. Stále mohla zobrať ďalšieho QB (na boarde boli ešte Justin Fields a Mac Jones), alebo najlepšieho ne-rozohrávača draftu. Ako už vieme, vybrali si Pittsa a ako sa správne domýšľate, považujem to za osudovú chybu. Prečo? Hodnota pozície, tak sa to dá stručne vyjadriť. Pitts, napriek svojmu unikátnemu talentu nebol schopný mužstvu, akým boli Falcons v danej sezóne, pomôcť. Falcons boli posledné roky stále horšie a horšie mužstvo, a hoci získali nového hlavného trénera, situácia bola naozaj veľmi biedna. Osobne mi to veľmi pripomína situáciu Giants, nielen preto, že obe mužstvá si vybrali „luxus“ v podobe atletického nadčloveka, ale hlavne preto, lebo sa nedostatočne pozreli do zrkadla.

Miesto toho, aby videli stavbu v rozklade, ktorá potrebuje masívnu rekonštrukciu, mysleli si, že keď zavesia na stenu krásnu maľbu, všetko bude v poriadku. Nebolo. Atlanta sa trápila, tých sedem výhier je reálne dokonca nadplán, a navyše sa dostala v roku 2022 takmer do patovej situácie. Rozpadnuté mužstvo, starnúci QB s obrovským platom (Matt Ryan bol hráč s najväčším cap hitom) a žiadna šanca na nápravu. Skončilo to, ako muselo. Falcons takmer zadarmo pustili svoju ikonu Ryana do Colts (dostali za neho jedno tretie kolo draftu, čo je menej, ako Colts získali za Wentza), sú v sezóne, kde v drafte nečakajú žiadne veľké rozohrávačské talenty a v podstate sú odsúdení na minimálne dva ďalšie veľmi bolestivé roky.

A pritom by stačilo, ak by pred rokom buď priamo draftli QB keď mohli (aj Fields, aj Jones sa ukazujú zatiaľ zmysluplne), alebo aspoň trejdli dole a získali draftový kapitál navyše. Takto majú síce Pittsa, ale nikoho, kto by na neho hádzal (okej, Marcus Mariota je nový QB Falcons) a nikoho, kto by hral okolo neho. To je tak, keď sokoly draftujú jednorožce. Pick 6: Kto urobí drahý omyl tento rok? Možno nikto, to si povedzme rovno. Ani to nikomu naozaj neprajem. Ale okolnosti sú také, že to žiaľ reálne opäť hrozí. Poďme sa pozrieť do malej krištáľovej gule a zaprorokovať si blízku budúcnosť. Vysoko v prvom kole draftu sa pravdepodobne objavia tri mená, ktoré ponúkajú obrovskú nádej. Majú skvelý potenciál. Zároveň však majú aj vážne a varovne zdvihnuté ukazováky. Kayvon Thibodeaux, Edge z Oregonu mal byť draftovou jednotkou. Má na to fyzické predpoklady, až všetky triky a finty. Len je otázne, či má srdce bojovníka a či vie ísť cez prekážky. Kyle Hamilton vie všetko, čo má safety vedieť, ale už spomínaný príklad s Jamalom Adamsom robí mnohým starosti. A Jets fanúšikovia majú vyslovene paniku, že sa zopakuje história. Travon Walker, Edge z Georgie bol na Combine nezastaviteľný. Ukázal sa ako atlét, akému takmer nie je páru. Lenže čo ak sa jeho rýchlosť, mrštnosť a agilita nikdy nepretaví na ihrisku do produkcie. Bola to chyba klubu, alebo nie je tak dobrý ako sa zdá? To sú veľké otázky.

Môj tip na osudovú chybu je však inde a drží sa vzoru “draftovanie naozaj dobrého hráča, len nie toho správneho“. Mám pocit, že tú chybu urobia hneď na prvom picku šéfovia Jacksonville Jaguars. Väčšina draftových odborníkov očakáva, že zoberú z prvého miesta Aidana Hutchinsona, Edge z Michiganu. Koniec koncov, “mockoval“ som im ho aj ja pred týždňom. A osobne si myslím, že Hutchinson bude výborný hráč. Má talent a má srdce na pravom mieste.