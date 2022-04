Vo svojich rukách to majú Jaguars. Kto bude jednotkou draftu NFL?

Aj v sezóne 2022 vám budem prinášať šesť ultimátnych okamihov daného týždňa. Sme menej ako mesiac do draftu a preto vám dnes prinesiem jeho prvý mock. Možno historicky prvý v slovenských médiách.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov.

Tento rok je veľmi silný v oboch lajnách, čo je dobrá správa pre veľa mužstiev. Naopak, je výrazne slabší na pozícii QB, čo naznačuje, že nemusíme čakať veľa šialených trejdov hore. Na prvých piatich pozíciách to vidím aktuálne takto:

V druhej pätici sú Carolina Panthers a Seattle Seahawks, dve mužstvá, ktoré majú veľký problém na pozícii QB. Najmä Panthers sa dostávajú do tretieho roka svojej prestavby a HC Matt Rhule a GM Scott Fitterer sú pod veľkým tlakom.

To je veľká devíza, ideálne premenená na tradedown, ale v tomto prípade modrí aj zelení zostávajú na svojich miestach. Obaja si vyberajú najlepšieho hráča na svojej pozícii a k tomu prémiovej, čo nie je vôbec zlá situácia.

Tak ako dôverujem zdraviu Williamsa pri Jets, robím aj teraz v prípade Bootha. Jeho pozíciu môže veľmi ovplyvniť to, čo si myslia doktori jednotlivých tímov. Ja tieto informácie nemám a preto vychádzam optimisticky hlavne z jeho talentu.

Kto ako naloží so svojím kapitálom?

Washington by v lepších časoch mohol mať záujem o quarterbacka, Texans tu majú svoj pick, ktorý získali odídením Deshauna Watsonaa. Philadelphia má v závere druhej desiatky hneď tri výbery tesne pri sebe.

Opäť platí, že ekonomika káže skúsiť jeden z tých pickov rozmeniť a ideálne presunúť na ďalší rok, ale ak sa nedá, je to príležitosť vystužiť káder tam, kde najviac treba.

Hill a Adams vyhnali aktuálne platy receiverov do astronomických výšok (30 miliónov na rok, pozn.) a zobrať „chytača“, ktorého budete mať až päť rokov za nováčikovské peniaze, môže byť lákavé.

V tomto scenári sa to zopakuje a získajú aj pravého tackla. Ofenzíva bleskov by tým pádom bola vlastne hotová a pripravená spáliť ligu.

Čo to tu vidíme? Dvoch výborných ofenzívnych lajmenov, ktorí si našli svoje vysnívané mužstvá a druhého QB ročníka. Chargers trpezlivo čakali pred rokom a v Rashawnovi Slaterovi našli fantastického ľavého tackla.

Áno, podpísali vo free agency Trubiského, ale snáď neveríte, že by ich to malo odradiť od hľadania toho správneho šéfa ofenzívy. Ja rozhodne nie.

Potom to už začne prudko variovať. Medzi hráčmi zobranými na 25. a 40. mieste môže byť omnoho menší rozdiel, ako medzi hráčom z Top 10 a Top 20.

Ako už isto vidíte, k mojím mantrám patrí vysoké hodnotenie ofenzívnych lajnmenov. Jednoducho ich vnímam ako absolútne kľúčovú zložku útoku.

Pravda, výkon ofenzívnej línie sa nerovná výpočtu jej piatich členov, ale súčtu ich synergie. Takže nemusíte mať nutne top tacklov a guardov, ale ja sa tak nejak vždy snažím ich poposúvať tam, kde vidím čo i len malú príležitosť.

21. Devin Lloyd, LB, do Patriots

22. Chris Olave, WR, do Packers

23. George Karlaftis, Edge, do Cardinals

24. Kenyon Green, IOL, do Cowboys

25. Devonte Wyatt, IDL, do Bills

26. Zion Johnson, IOL, do Titans

Príbehom tejto skupiny hráčov je isto pick číslo 22. Ten pôvodne patril Las Vegas Raiders, ale vymenili ho (spolu s ďalšími pickmi) do Green Bay za Adams.

Bolo by symbolické, keby Packers tento pick použili na nového WR1. O to viac, že to neurobili od roku 2002. Ja im mockujem jedného z rýchlikov z Buckeyes.

Pick 6: Detroit drží kľúče od druhého kola

Detroit Lions sú v zaujímavej pozícii. Okrem vlastného picku na druhom mieste draftu, vlastnia aj ten o tridsať miest neskôr. Splátka LA Rams za Stafforda.

Lions sa môžu pozerať na svoj pick mnohými optikami. Rozhodne by potrebovali receivera, ktorý by doplnil Amon-Ra St. Browna.