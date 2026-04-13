Lídri sa ukázali v pravý čas. Nitra vyhrala zápas, ktorý sa zdal byť stratený

Hráči tímu Nitra Knights (Autor: Facebook/Nitra Knights)
TASR|13. apr 2026 o 11:39
Tento tím nikdy nemožno odpisovať, hovorí Gašperan.

Hráči Nitra Knights triumfovali v treťom kole základnej časti českej Snapbacks ligy v americkom futbale na trávniku Přerovu Mammoths 29:21 po dvojnásobnom predĺžení.

Jediný slovenský zástupca v súťaži sa v tabuľke vyšvihol na druhé miesto, po troch stretnutiach má bilanciu dvoch výhier a jednej prehry.

„Ťažko opísať, ako veľmi som hrdý na tento tím. Aj keď to vyzeralo stratené, nevzdali sme sa. Zápas nedohrali okrem Lazorika ani obaja bratia Klementovičovci a hviezda defenzívnej línie Nedzelszkij.

V rozhodujúcich momentoch nás potiahli lídri, ktorí dali zo seba všetko a ukázali, prečo tento tím nikdy nemožno odpisovať,“ vyjadril sa hráč Nitry Matej Gašperan.

Knights pokračujú v sérii stretnutí u súperov, najbližšie sa predstavia v nedeľu 26. apríla o 15.00 h proti Znojmu Knights. Zo základnej časti postúpia štyria najlepší do play off. Finále, Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 19. júla v Nitre.

Snapbacks liga - 3. kolo

Přerov Mammoths - Nitra Knights 21:29 pp

Pilsen Patriots - Brno Sígrs 25:24

Vysočina Gladiators - Znojmo Knights 35:14

