Pick 6: Chcete niekoho dostať na americký futbal? Ukážte mu zápas Chiefs proti Bills

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete týždeň čo týždeň zachytáva šesť ultimátnych okamihov hracieho kola. Po šokujúcej sobote a nedeli poznáme najlepších štyroch a traja z nich dúfajú v prvý prsteň. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM. Pick 1: Bengálci stále hryzú (Titans vs Bengals 16:19)

Pred týždňom dosiahli hráči zo Cincinnati svoju prvú play-off výhru po 31 rokoch, túto sobotu vôbec prvú takú výhru na súperovom ihrisku v dejinách klubu. Joe Burrow ukončil prvú sezónu medzi profesionálmi predčasne, so zraneným kolenom. V tejto druhej je lídrom, na ktorého čakal štát Ohio desaťročia. Veľa sa hovorí o mladých hráčoch v útoku Bengals, je najvyšší čas spomenúť iného ich mladíka. Kicker Evan McPhearson je tohtoročný draftový výber (už to je prekvapenie, kickeri sa väčšinou nedraftujú) a spláca piaty pick veľkými splátkami. Konzistentný celý rok, teraz kopom za tri body poslal mužstvo do konferenčného finále.

Osobne som síce fandil Bengals, ale myslel som si, že Titans vyhrajú. Myslel som si to pred zápasom a aj počas neho. Pretože passrush Tennessee bol drvivý a slabá ofenzívna línia hostí mu nedokázala vzdorovať. Deväťkrát (!) položili Burrowa na zem, špeciálne Jeffery Simmons bol nezastaviteľný. Vyzeralo to jednoducho, že Chase a spol. nebudú mať čas urobiť čokoľvek v útoku. Dominancia obrany sa však nedokázala pretaviť do útoku. Ryan Tannehill hodil prvou loptou interception a celý čas to bolo príliš hrdzavé. Klasický výkon mužstva, ktoré sa po týždňovej prestávke nestihlo dostať do tempa.

Pick 2: Road Warriors (Packers vs 49ers 10:13) Vyhrať vonku v play-off NFL je veľká vec. História pozná len minimum mužstiev, ktoré sa dostali do Super Bowlu cestou cez súperove ihriská. San Francisco má v tejto chvíli už na konte dve takéto výhry. Najprv si privlastnili Dallas, teraz roztopili Zamrznutú tundru v Green Bay. Tak ako prvý sobotný zápas, aj tento rozhodol kick v poslednej sekunde. Vyradenie Packers je obrovským šokom a to napriek tomu, že sú v tejto chvíli už 0-4 proti tomuto súperovi vo vyraďovačkách. Mali nesmierne silný tím, výborne fungoval útok a tentokrát aj obrana. Zápas začali presvedčivo, v prvom drajve si prišli po sedem bodov. Nik asi nečakal, že to bude ich jediný TD a jediný ofenzívny TD celého zápasu. Hlavnú úlohu si zobrali obidve obrany, ktoré hrali múdro, rýchlo a tvrdo. No tá v červeno-zlatom bola ešte o level silnejšia – veď aj musela brániť nebezpečnejší útok. Celý zápas držala zlatokopov v hre a čakala na svoju šancu a tá prišla v záveroch oboch polčasoch skrz special teams. Najskôr na konci polčasu zablokovali FG a potom menej ako 5 minút do konca nielenže zablokovali punt, ale loptu zaniesli pre vyrovnávací TD. San Francisco porazilo možno najvyrovnanejší a najsilnejší tým ligy a napriek slabej hre svojho QB ide ďalej.

Pick 3: Posledný tanec? (Prečo Packers prehrali a čo to znamená?) Pred sezónou sa v Green Bay dlho nevedelo, čo bude s Aaronom Rodgersom. Nakoniec sa k mužstvu vrátil a spolu s Davante Adamsom zavesili na instagram tú istú fotku dvojice Jordan a Pipen. Dali tak na vedomie celému svetu, že chcú spolu jeden veľký úspech. Nestalo sa. Prečo? A je to naposledy čo hrali spolu v žlto-zelenom?

Packers vstúpili do sezóny šokujúcou prehrou so Saints, ale odvtedy boli nezastaviteľní. Príbehom bolo, ako sa zlepšila ich obrana a ako dobre hrali napriek zraneniu kľúčových hráčov. Osobne nesúhlasím s tým, že útok zlyhal. Áno, dal veľmi málo bodov, ale hral tvrdo, konzistentne, snažil sa. Jednoducho v tak ťažkom počasí je prirodzené, ak padne viac snehu ako bodov. Faktom však naozaj je, že hoci útok Rodgersa bol konštruktívnejší, nedokázal nahrať body, ktoré by optickú prevahu pretavili do výsledku.

Záver kariéry inej Packers legendy, Bretta Favrea, bol nepekný. Posledné roky každé leto držal organizáciu v šachu hrozbami o ukončení kariéry alebo odchodom inam. Som zvedavý, či "syrové hlavy" čaká niečo podobné aj teraz. Už posledná offseason bola zbytočne dramatická. Navyše, zatiaľ čo Favre po odchode tak povediac postupne „vyšumel“, súčasná NFL je iná. Príklad Toma Bradyho musí byť pre Rodgersa (alebo pre Wilsona) veľkým chrobákom do hlavy. Nepochybujem, že uvidíme AR12 aj v budúcej sezóne. Ale v akom drese, to netuším.

Pick 4: Roztrasené ruky (Buccaneers vs Rams 27:30) Tom Brady skončil túto sezónu na tom istom štadióne, ako tú predošlú. Zatiaľ, čo vtedy to bolo strhujúce víťazstvo v Super Bowle, teraz to bola prehra v divíznom kole. Prehra, ktorej predchádzalo kopec šťastia, úsilia, heroického dotiahnutia zápasu do remízy. Ale stále prehra. Nedá sa upriamiť pozornosť na nič iné, ako na udalosti od stavu 3:27. TB12 už v jednom Super Bowle otočil 3:28 a aj v tomto zápase to tak vyzeralo. Pravda Rams, ktorí dovtedy úplne jasne viedli, si za to mohli sami. Sled ich akcií vyzeral takto. Cam Akers fumble. Punt. Cooper Kupp fumble. Zlý snap, fumble. Netrafený FG. Punt. Akers fumble. Sedemkrát daroval útok Rams súperovi loptu, z toho dvakrát v situácii, keď mohol skórovať rozhodujúce body.

Tom, nepriznaný syn Šťasteny a Momentu, to využil a 42 sekúnd pred koncom dotiahol zápas do remízy. A nie len tak nejako. Keď všetci čakali QB sneak, riskli beh s Fournettom a „Playoff Lenny“ svojím druhým TD vyrovnal. Lenže príbeh tohto zápasu mal ešte jednu kapitolu, ešte dvoch hrdinov. Matthew Stafford, nad ktorým polovica ligy a celý Detroit stále ohŕňa nos, si zobral loptu a Cooper Kupp, ktorý bol podľa skautov na NFL trocha pomalý, sa rozbehol.

Prvou prihrávkou získali Rams 20 yardov. Potom Kupp prešprintoval obrancu a Stafford nemal problém trafiť ho hlbokým passom, ktorým sa dostali až do redzóny a kopom v poslednej sekunde Rams vyhrali. Stafford získal svoje druhé play-off víťazstvo a navyše už do konca bude hrať na domácom štadióne. Či jeden alebo dva zápasy, to uvidíme o týždeň. Pick 5: Trinásť sekúnd je niekedy veľa (Chiefs vs Bills 42:36 po predĺžení) Už po troch zápasoch bolo jasné, že sledujeme výnimočný futbalový víkend a každý trochu čakal, že zákonite vo finále musí prísť k sklamaniu. Naopak. Prišlo k neskutočnému duelu dvoch pištoľníkov, ktorí nemajú aktuálne v lige obdobu. Prestrelka ako z divokého západu poslala Patricka Mahomesa do štvrtého konferenčného finále po sebe.

Čo predvádzali oba útoky, bolo proste neskutočné. Vstupovali do zápasu vo veľkej forme a aj ju potvrdili. Išli ťažké drajvy, štvrté downy, veľké hry. Bills obrana patrila k najlepším v lige, naopak, Chiefs obrana stratila hneď na začiatku Tyranna Mathieua, ale táto disproporcia sa na ihrisku neodrazila. Obidvaja rozohrávači svojimi rukami i nohami získavali potrebné yardy a downy. Ikonický zápas potrebuje ikonický okamih. Ideálne v závere. Tu sa ich udialo niekoľko po sebe. Boli dve minúty do konca, keď Chiefs vyhrávali. Lenže Josh Allen stihol hodiť tretí TD na Davisa.

Ale Mahomes stihol odpovedať tiež TD, iba 62 sekúnd pred koncom. Lenže Allenovi to stačilo, aby tiež ešte hodil TD. Opäť na Davise, čo je rekord NFL. Do konca zápasu trinásť sekúnd. Cowboys nestihli pred týždňom za ten čas ani jednu hru. Chiefs stihli tri a poslali zápas do predĺženia. A tam šťastena ukázala, kto pôjde prvý na loptu. Išli zverenci Andyho Reida a sú vo finále konferencie. Ak chcete niekoho dostať na americký futbal, pustite mu tento zápas.

Pick 6: Čo sa deje mimo play-off Každým kolom play-off pribúdajú mužstvá, ktoré už majú oči upreté výsostne k budúcej sezóne. Trh s voľnými agentmi a draft sú dve veľké kapitoly, ktoré významne vytvarujú podobu jesene už teraz na jar. No predtým všetkým sa musia obsadiť uvoľnené stoličky generálnych manažérov a hlavných trénerov. Čo sa deje na týchto bojiskách? New York Giants si ako prvé mužstvo našli nového GM. Zvládlo to za dva týždne a urobilo to, zdá sa, veľmi poctivo. Zoznam deviatich kandidátov bol zaujímavý, traja finalisti veľmi rešpektovaní a najatý Joe Schoen z Bills považovaný za jedného z najžiadanejších mladých exekutívcov.

Naopak Raiders, Vikings a Bears stále nemajú jasno. Ďalšie zaujímavé meno Ed Dodds z Colts už verejne vyhlásil, že neplánuje ďalej pokračovať v debate s Chicagom. Zdá sa, že má dobrú pozíciu niekde inde. V tejto chvíli nie je obsadená ani žiadna stolička hlavného trénera. Je veľmi pravdepodobné, že sa čaká na trénerov tímov, ktoré zatiaľ hrajú v play-off. Nečakanou zápletkou môže byť report Iana Rappaporta z NFL.com, že Sean Payton, legendárny tréner Saints, možno zvažuje, čo ďalej so svojou kariérou.