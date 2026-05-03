Nitra oslavuje prvé domáce víťazstvo sezóny. Máme skvelých fanúšikov, vraví quaterback

Hráči Nitry Knights uspeli v šiestom kole základnej časti českej Snapbacks ligy v americkom futbale nad ISMM Ostrava Steelers 17:6 a zaznamenali tak prvé domáce víťazstvo aktuálneho ročníka.
Jediný slovenský zástupca v súťaži si poistil v tabuľke štvrtú pozíciu, aktuálne má na konte tri víťazstvá a dve prehry.
Nitrania mali pomalší rozbeh do stretnutia, ale vďaka zlepšenej defenzívnej činnosti napokon nedovolili súperovi pomýšľať na premiérový úspech v sezóne.
„Je to dobrý pocit konečne uspieť pred domácim publikom. Opäť sa ukázalo, akých máme skvelých fanúšikov a ako sú hluční. Pomohli nám k tomu a dotlačili nás k výhre. Rozhodli sme vďaka lepšiemu plneniu vecí, s prvými polčasmi sa zatiaľ v doterajšom priebehu sezóny trápime.
Vždy sa trochu zobudíme, ale toto je potrebné od prvej sekundy. Ideme však správnym smerom, krok po kroku sa blížime k nášmu potenciálu. Keď sa nám to podarí, tak budeme presne takým tímom, akým chceme byť,“ povedal pre TASR po víťazstvo quaterback Nitry Desmond Prusia.
Za výhrou ťahalo „rytierov“ takmer 1100 divákov, triumf nad Ostravou znamená priblíženie sa istoty účasti v tohtoročnom play off.
„Prvý polčas sme začali hrozne. Aj keď sme sa dostali do dobrej pozície, tak sme to nedokázali využiť. Cez polčas sme sa vzchopili, vstúpili sme si do svedomia a začali sme robiť to, čo treba. Napokon to išlo.
Vyplýva to aj z toho, že všetko sa mení a trápia nás aj zranenia. Atmosféra v Nitre je úžasná, je to veľmi dobrý pocit, hlavne keď skórujeme. Je už druhá časť základnej časti, takže sa musíme snažiť,“ uviedol autor oboch nitrianskych touchdownov Christián Kúdela.
Knights sa najbližšie predstavia opäť svojim fanúšikom, v nedeľu 17. mája o 15.00 h privítajú na svojom štadióne Pilsen Patriots.
Zo základnej časti postúpia štyria najlepší do play off. Finále, Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 19. júla v Nitre.
Snapbacks liga - 6. kolo