Prišiel nový tréner aj quaterback. Nitra v novej sezóne túži po domácom finále

Oproti predchádzajúcim ročníkom bude súčasťou českej Snapbacks ligy v americkom futbale len jeden slovenský tím - Nitra Knights.
Ambiciózny klub spod Zobora sa netají návratom na popredné priečky a najmä jasným cieľom, predstaviť sa na domácom štadióne vo vyvrcholení ďalšieho súťažného ročníka. K tomu by mali dopomôcť nové tváre a skúsený šéf lavičky.
Už tradičnými vyzývateľmi sú obhajcovia víťaznej trofeje Vysočina Gladiators, respektíve Znojmo Knights.
Nováčikom je Brno Sigrs, naopak po dlhých rokoch sa nenapíše ďalší diel rivality s Bratislava Monarchs. Vedeniu súťaže tak nevyšiel cieľ navýšiť počet účastníkov na osem.
Jednou z výrazných udalostí v kádri Nitry bola zmena na pozícii quaterbacka, reprezentant Slovenska Boris Bútora musel ukončiť hráčsku kariéru.
Na voľné miesto angažoval klub Američana Desmonda Prusiu, ktorý pôsobil u Monarchs. Okrem toho sa zmenil šéf lavičky Knights, zasadol na ňu Američan John Harper.
„Máme za sebou nečakane komplikovanú prípravu na sezónu, Boris Bútora musel pre operáciu skončiť kariéru. K tomu sme museli hľadať ofenzívneho koordinátora, quaterbacka a hlavného trénera. Desmonda Prusiu poznajú fanúšikovia z pôsobenia v Bratislave.
V januári sme teda museli všetko nanovo inštalovať, takže sa všetko posunulo v porovnaní s bežným programom. Myslím si, že napriek týmto okolnostiam sa nám to podarilo urobiť dobre, aj keď v prvom týždni určite nebudeme takým tímom, ako by sme chceli.
Verím, že postupom času to bude všetko do seba zapadať. Chceme si zopakovať rok 2024, kedy sme pred domácimi fanúšikmi vyhrali titul. V lige je však veľa kvalitných tímov, nikto nám to nedá zadarmo,“ povedal pre TASR člen predstavenstva nitrianskeho klubu Gorazd Lazorik.
Knights sa opierajú o stabilitu v rámci družstva, každoročne sa snažia navyše prilákať ďalšie mená do tímu.
„Myslím si, že každý tím má cieľ vyhrať sezónu. Papierovo najsilnejšími družstvami sú Vysočina a Znojmo, ale bude to podľa mňa veľmi vyrovnané. My máme vždy len tie najvyššie ambície, chceme hrať určite finále na domácom štadióne.
Ak zostaneme disciplinovaní a prenesieme veci z tréningov na ihrisko, tak verím, že budeme bojovať o najvyššie priečky. Cieľom je play off, potom je už možné všetko. Hlavnou výzvou bude gradovanie výkonov, ale nemôžeme nikoho podceniť,“ uviedol hráč Nitry a defenzívny koordinátor Juraj Sanitra.
Základnej časti Snapbacks liga sa zúčastní v sezóne 2026 sedem tímov, každý z nich odohrá 10 zápasov. Štyria najlepší postupujú do play off, finále - Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 18. júla v Nitre. Na tamojšom futbalovom štadióne sa druhýkrát uskutoční vyvrcholenie sezóny.
„Nitra v roku 2024 predviedla, že vie zorganizovať finálový zápas na veľmi vysokej úrovni a so skvelou atmosférou.
Štadión Pod Zoborom je teraz suverénne najkvalitnejšie miesto, kde sa Snapbacks liga hrá a je viac ako dôstojným miestom na futbalový sviatok roku,“ dodal na záver predseda Českej asociácie amerického futbalu Radim Kroulík.
Program Nitra Knights v základnej časti Snapbacks ligy v sezóne 2026
nedeľa 29. marca, 15.00 h: Brno Sigrs - Nitra Knigts
nedeľa 5. apríla, 14.00 h: Nitra Knights - Vysočina Gladiators
nedeľa 12. apríla, 14.00 h: Přerov Mammoths - Nitra Knights
nedeľa 26. apríla, 15.00 h: Znojmo Knights - Nitra Knights
nedeľa 3. mája, 15.00 h: Nitra Knights - ISMM Ostrava Steelers
nedeľa 17. mája, 15.00 h: Nitra Knights - Pilsen Patriots
nedeľa 31. mája, 15.00 h: Nitra Knights - Brno Sigrs
sobota 6. júna, 15.00 h: ISMM Ostrava Steelers - Nitra Knights
nedeľa 14. júna, 16.00 h: Vysočina Gladiators - Nitra Knights
nedeľa 21. júna, 15.00 h: Nitra Knights - Přerov Mamooths