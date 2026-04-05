Do Nitry prišla návšteva sezóny. Knights síce prehrali, no najlepší hráč bol spokojný

Hráči Nitra Knights prehrali v druhom kole základnej časti českej Snapbacks ligy v americkom futbale doma s obhajcom titulu Vysočinou Gladiators 14:21.
„Ja som s našim výkonom v porovnaní s predchádzajúcim týždňom veľmi spokojný. Určite sme pokročili a ak to takto bude pokračovať, tak si myslím, že prídu už len víťazstvá a fanúšikovia sa majú na čo tešiť.
O výsledku zápasu rozhodli asi chyby špeciálnych tímov, dávali sme si zlé postavenia na ihrisku. Bol to pekný zápas, môžeme byť na seba hrdí.
Atmosféra bola čarovná, bez fanúšikov by to nešlo,“ vyjadril sa pre TASR autor dvoch nitrianskych touchdownov Mário Bíro.
Stretnutie dvoch favoritov na účasť vo finále sledovala doteraz najvyššia návšteva sezóny v aktuálnom ročníku Snapbacks ligy, na Štadióne pod Zoborom bolo viac ako 700 divákov.
„Hralo sa v skvelej atmosfére, z tohto dôvodu som prijal ponuku, aby som do Nitry prišiel hrať. Bol to ťažký zápas, Vysočina odohrala skvelé stretnutie,“ uviedol quaterbacks Knights Desmond Prusia.
V priebežnej tabuľke tak patrí Nitranom štvrtá pozícia s bilanciou jednej výhry a jednej prehry. Najbližšie sa predstavia v akcii v nedeľu 12. apríla o 14.00 h na trávniku Přerovu Mammoths.
V základnej časti hrá každý tím 10 zápasov, štyria najlepší postúpia do play off. Finále, Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 18. júla v Nitre.
Snapbacks liga - 2. kolo:
Nitra Knights - Vysočina Gladiators 14:21
Znojmo Knights - Pilsen Patriots 51:14
ISMM Ostrava Steelers - Přerov Mammoths 7:21