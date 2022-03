Pick 6: Nikto nechce draftovú jednotku? Prvý Mailbag je tu

„Picksix“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2022 vám budem prinášať šesť ultimátnych okamihov daného týždňa. Tentokrát som vybral šesť otázok od vás fanúšikov na tému Free Agency a Draft. Celkom neprekvapivo k ním prikladám šesť odpovedí. Nech sa páči. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Pick 1: Kto si najviac polepšil v AFC West?

AFC West som sa venoval, celkom extenzívne, v predošlom článku. Toto je však zaujímavo formulovaná otázka, ktorá ma viedla k úvahe, ktoré mužstvo prešlo najvýznamnejšou zmenou. Nie je to to isté ako kto priviedol najväčšiu rybu, ani to, kto je najsilnejší v divízii. Poďme sa na to pozrieť. Najlepší receiver ligy, Davante Adams, prišiel do Las Vegas Raiders. Jeden z top mladých safeties Justin Reid má stmeliť obranu Chiefs. Najlepší corner na trhu J.C. Jackson zase putuje do Chargers.

Sú tieto prestupy dobré? Sú. Urobia mužstvá lepšími? Urobia. No najviac si polepšilo mužstvo, ktoré sa vzdalo štyroch draftových výberov a troch hráčov. Hovorím pochopiteľne o Denveri Broncos. Hoci zaplatili najviac a teda stratili najviac, ich celková kvalita vzrástla exponenciálne. To pochopiteľne robí s mužstvom, ktoré malo podpriemerného rozohrávača, príchod kvalitného quarterbacka.

Nevieme presne, kde vo svojej kariére sa nachádza Russell Wilson. Či je ešte stále tak dobrý, ako bol prvú polovicu sezóny v roku 2020 (kedy patril ku skorým kandidátom na MVP), alebo či je už trochu za zenitom, či na klesajúcej krivke. Aj v najhoršom prípade však stále bude TOP 10-15 QB ligy. Spomínal som to viackrát, spomeniem to aj teraz. Wilson negarantuje Broncos titul. Ani deep run do playoff, ani postup z divízie. To je v AFC nemožné garantovať (takmer) nikomu. Ale dáva im reálnu možnosť dúfať a bojovať. Pick 2: Quarterbackov veľa nebude Bude niekto trejdovať hore pre rozohrávača? A ak áno, ako vysoko? To sú veľmi zaujímavé otázky, pretože odpoveď na ne je zároveň základom úplne každého draftu: Ako veľmi / málo bude dramatické prvé kolo? Keďže tieto články môžu čítať aj ľudia, ktorí sledujú NFL občasnejšie, dovoľte mi zobrať to trochu od Adama. NFL draft je udalosť, aká nemá v profesionálnom športe páru. Jednak záujmom. Predsa len, kde inde sa zíde viac ako pol milióna ľudí pod pódiom a ďalších 50 miliónov pred obrazovkami, aby sa pozerali ako komisár NFL prečíta 32 mien.

Ten záujem pochopiteľne vychádza z dôležitosti draftu. Zatiaľ čo iné športy majú viacero zdrojov prílevu talentu, v NFL je to reálne tento jeden jediný. Preto kluby aj fanúšikovia extrémne prežívajú každý draftpick. Kým základnou drámou je teda, ktoré mužstvo si zoberie ktorú budúcu hviezdu, tak korením je, kto bude tak veľmi zaľúbený do univerzitného hráča, že pre neho skočí hore. No a to sa robí najmä pre quarterbackov. Mužstvo čo ide hore získa nádej na budúceho franchise QB, mužstvo, ktoré naopak ide dobrovoľne dole si to dá zaplatiť kopou draftového kapitálu. Obidve strany sú šťastné, divák sa baví. A poďme už k otázke. Tento rok sa na rozohrávačov pozerá trochu cez prsty. Zatiaľ čo v roku 2021 išli v prvom kole až piati, z toho traja na prvých troch miestach, teraz to vyzerá omnoho skromnejšie.

Quarterback hladných mužstiev je stále dosť (Falcons, Steelers, Panthers, Commanders, Saints), no väčšina odborníkov jednoducho tvrdí, že tohtoročná úroda nestojí za drahé trejdy hore. V tejto chvíli odhadujem, že v prvom kole pôjdu iba dvaja-traja QB. Malick Willis (Liberty), Kenny Pickett (Pittsburgh) a niekto k ním. Matt Corall (Ole Miss) alebo Desmond Ridder (Cincinnati). A či niekto bude chcieť trejdovať hore? Nezdá sa mi, že do Top 10. Skôr mám pocit, že mužstvá pôjdu po vzore New England Patriots proste čakať, či skĺzne až k nim, alebo tesne k nim. Ak by som si mal tipnúť, kto je najpravdepodobnejší kandidát na trade hore, tak poviem, že sú to Falcons alebo Panthers pre Malika Willisa. Obidva kluby sú zrelé na zúfale rozhodnutie a Willis je síce záhada, ale tiež prísľub veľkej hviezdy. Naopak, tak nejak tuším, že Steelers si budú sedieť na dvadsiatom mieste a že im tam ten Pickett môže spadnúť.

Pick 3: Čo so Saquonom Barkleym? Ďakujem fanúšikom môjho podcastu za túto otázku a možnosť písať o New York Giants. Saquon Barkley bol obrovský talent, pick číslo 2 z draftu v roku 2018. Posledné roky bol tvárou celého klubu. Aj tak si myslím, že by mal generálny manažér Joe Schoen nájsť klub, kam by ho mohol vymeniť. Saquon Barkley bol ofenzívny nováčik roka celej ligy v roku 2018. Odvtedy je viac zranený ako hrá, a keď hrá, neprináša výhry. Nie je to zďaleka iba jeho vina. Vplyv runningbacka na útočnej hre je stále menší a menší (áno, sú výnimky ako Derrick Henry v Titans, Nick Chubb a Kareem Hunt v Browns) a jeho závislosť na kvalitnej ofenzívnej línii je úplne zásadná. Barkley v Giants mi vždy pripomínal Ferarri, ktoré však máte v garáži uprostred rozoraného poľa. Na asfaltke by bolo super, ale nemá sa tam ako dostať.

Giants zase raz prerábajú mužstvo a sú v obrovských finančných problémoch. Potrebujú ešte niekde ušetriť okolo desať miliónov dolárov. Trade Barkleyho by uvoľnil cez sedem miliónov, navyše by priniesol draftpick na výmenu. Môj názor je, že to je pre Giants to najcennejšie, čo im môže priniesť. Naopak, inému mužstvu – napríklad Bills, alebo Rams, by mohol priniesť extra šťavu do bojov o prsteň. Pick 4: V čom bude draft 2022 iný? Ďalšia skvelá otázka. Naozaj. Ak by nepadla, musel by som si ju sám vymyslieť. Poďme spolu vzlietnuť pár sto metrov hore a pozrieť sa na nadchádzajúci draft pekne z nadhľadu. O skupine QB som už hovoril, pre ich nižšiu kvalitu majú ľudia tendenciu pozerať sa na tento ročník skepticky. To by však bolo veľmi ale veľmi nepresné. Možno ročníku 2022 chýba jedna megahviezda typu Bosa, alebo Garetta, ale je neskutočne kvalitná a široká na extrémne dôležitých pozíciách. Defenzívna línia, špeciálne passrusheri, ofenzívna línia, corneri, tightendi.

Je tu tona kvalitných hráčov a pritom rôznorodých. Ako v obchode so zmrzlinou, smelo si môžete vybrať príchuť ktorú máte radi. Atletických freekov? Hráčov s troma rokmi skúsenosti? S výraznou produkciou? Všetko máme. Musím spomenúť práve passrush. Toto sú hráči, ktorí sú po rozohrávačoch najcennejšou súčasťou kádra a majú aj druhé najväčšie kontrakty. Každý hľadá a potrebuje ďalšieho Aaronda Donalda, Mylesa Garetta, Nicka Bosu, či TJ Watta. Kým v roku 2021 išiel prvý EDGE až z 18. miesta (Phillips do Dolphins), teraz môžu ísť traja v TOP 5 a Aidan Hutchinson z Michiganu jednotka draftu.

Spoločnou premennou posledných dvoch draftov, toho nastávajúceho, a asi aj mnohých ďalších, je fantastická ponuka na pozícii widerecivera. Univerzity doslova chrlia šikovných chytačov. Okrem hviezd z prvého kola ako sú JaMarr Chase či Justin Jefferson je tona skvelých hráčov, ktorí boli zobraní neskôr. Veď z druhého kola sú Davante Adams, Chase Claypool, DK Metcalf či Michael Thomas. Vyzerá to, že sa čoskoro môžeme dočkať nasýtenia trhu a poklesu kontraktov. Veru, receiverov možno čaká budúcnosť runningbackov, kedy len veľmi ťažko si niektorí z nich vybojujú druhý, lukratívny kontrakt.

Pick 5: Kde skončí Mayfiled a stretnú sa OBJ a Landry? Do jednej odpovede zmestím dve otázky. Čo s bývalými hviezdami Clevelandu Browns? Treba povedať, že v tejto chvíli nevieme odpoveď na túto otázku, ale to, ako sa rysuje, je vcelku prekvapivé. Baker Mayfield pri prvej informácii, že Browns majú záujem o Deshauna Watsona vzbĺkol a jednoducho si vypýtal trade. Situácia sa nakoniec vyvinula tak, že Watson naozaj do Clevelandu prišiel a Mayfield zostal navyše.

Lenže, Colts si radšej vybrali Matta Ryana, Panthers nejavia záujem, Commanders (unáhlene) zobrali Wentza. Mayfield, bývalá draftová jednotka tak zrazu zisťuje, že oňho nie je žiadny veľký záujem. Jediná destinácia sa zdajú byť Seahawks, ale či naozaj, to je otázka. A či budú ochotní dať nejaký draftpick, alebo si počkajú, kým ho Browns prepustia, to je druhá otázka. Práve okolo Mayfielda a Odella Beckhama juniora sa vytvorila základná trhlina v mužstve. OBJ odišiel, vyhral prsteň s Rams a rozmýšľa, čo ďalej. Medzitým jeho kamarát Jarvis Landry opustil Browns z finančných dôvodov. Len pripomeniem, že Cleveland získal trejdom iného špičkového receivera Amariho Coopera. Teraz sa šepká, že obaja by sa mohli do Clevelandu vrátiť.

Osobne to skôr neočakávam. Návrat Landryho si viem predstaviť, Odellov menej. Hoci sú obaja veľkí kamaráti, už si svoje spolu odohrali. Ich biznis podľa mňa bude diktovať niečo iné. OBJ už má titul a bude asi hľadať veľký kontrakt. Alebo možnosť ako sa vrátiť do Rams. Jarvis Landry titul nemá a neviem, či ho bude tento rok čakať v státe Ohio. Keď sa obzriem po lige tak vidím zaujímavé kluby, ktoré nemajú špičkového receivera. Napríklad Green Bay Packers alebo Indianapolis Colts.

Pick 6: Zmena pravidla predĺženia? Pravidlá NFL sú častou témou. Dlho sa riešilo, čo je vlastne catch. Po fantastickom divíznom kole medzi Bills a Chiefs sa rozhorela veľká diskusia. Vraj je náhla smrť pri skórovaní za šesť bodov nespravodlivá a treba zmenu. Ja chápem, že keď minca určí mužstvo a to má fantastický útok, tak to vyzerá nespravodlivo. Vyzerá to, že druhá strana nemá ako reagovať. Ale má. Prečo v tejto téme vynechávame úlohu obrany? Áno, v prestrelke Allena a Mahomesa (jeden z najlepších zápasov desaťročia), to tak vyzeralo. Lenže o týždeň neskôr obrana Benglas útok Mahomesa jednoducho zastavila, otočila, a Cincinnati si uchmatlo výhru. Osobne som k zmene neutrálny. Viac mi je ľúto, že pred rokom neprešiel návrh v ktorom by sa onsidekick vymenil za možnosť hrať 4&15 z vlastných 25 yardov. To by bola zábava, ale v tomto smere zostala NFL konzervatívna.