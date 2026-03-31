Mesto hriechu bude hostiť finálový zápas ligy. Komisár: Ďalší neuveriteľný zážitok

Finálový zápas NFL pod názvom Super Bowl LXIII sa v roku 2029 uskutoční v Las Vegas. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. mar 2026 o 10:18
V oficiálnom vyhlásení to potvrdilo vedenie zámorskej súťaže. „Mesto hriechu“ hostilo finále naposledy v roku 2024.

„Sme nadšení, že môžeme priniesť Super Bowl späť do Las Vegas a poskytnúť našim fanúšikom ďalší neuveriteľný zážitok v jednej z najväčších amerických športových a zábavných destinácií,“ citovala komisára NFL Rogera Goodella agentúra DPA.

V rámci príprav na Super Bowl LXIII sa v Las Vegas uskutoční aj séria podujatí vrátane NFL Honors, na ktorom sa udeľuje ocenenie pre najužitočnejšieho hráča sezóny. Najbližšie finále bude hostiť Los Angeles, v roku 2028 sa odohrá v Atlante.

