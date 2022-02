Vlhová nepotrebuje slová špecialistov, tvrdí Velez-Zuzulová

PEKING, BRATISLAVA. „Bude to ťažké vstávanie, ale verím, že to vydržíte aj kvôli mne. Dúfam, že vám vyčarím úsmev,“ vravela Petra Vlhová pre RTVS Šport pred začiatkom zimných olympijských hier v Pekingu.

„Je to trochu sklamanie, lebo ambície boli určite vyššie. Nevyšlo to podľa predstáv, nie je veľa dôvodov na radosť,“ poznamenal Vlhovej kondičný tréner Šimon Klimčík.

Poodhalil tiež, ako sa po nevydarených pretekoch môže Vlhová cítiť.

„Je to zmiešaný pocit v hlave. Bojuje sama so sebou, vie, že dokáže jazdiť lepšie, ale nevie to dostať zo seba von. Je to vnútorný boj, nie je to jednoduchá situácia,“ opisoval Gemza.

„Výsledok ju mrzí, ale hodí to za hlavu. O dva dni sú nové preteky, nová šanca a verím, že Petra nám urobí radosť a predvedie svoj optimálny výkon a budeme sa radovať,“ dodal Klimčík.

Nepotrebuje slová špecialistov

Kým očakávania slovenských fanúšikov pred obrovským slalomom boli obrovské, pred stredajším slalomom budú brutálne.