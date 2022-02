Vlhová bola ďaleko za najlepšími. Obrovský slalom vyhrala Hectorová

Vlhová: Veľmi mi to nevyšlo

"V prvom aj druhom kole som sa trápila s tým, aká je podložka. Veľmi mi to nevyšlo. Trošku sa zmenili podmienky," zhodnotila Vlhová pre RTVS.

"Bohužiaľ, olympiáda je o tom, že buď to vyjde, alebo nie. Mrzí ma, že to nevyšlo, ale to je šport a nič sa nedá robiť. Snažila som sa ísť najlepšie, ako viem, ale nestačilo to na tie najlepšie. Už sa koncentrujem na slalom," dodala Vlhová.