Vlhová stratila takmer dve sekundy. Shiffrinová nedokončila prvé kolo

"Nebola to úplne ideálna jazda. Chybovala som a nemala som ani dobrý pocit. Tesne pred poslednou pasážou do strminy som urobila chybu, keď som stratila rýchlosť a ani na štarte to nebolo ideálne," povedala pre RTVS Vlhová.

"Zatiaľ je všetko otvorené. V druhom kole je to buď-alebo. Budem sa snažiť ísť naplno a uvidím, ako to dopadne," dodala.

Na štarte je aj ďalšia Slovenka - Rebeka Jančová má číslo 57. Druhé kolo je na programe o 7.30 h.

