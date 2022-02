Vlhová si musí zvriesknuť na záchode a zajtra začať odznova, vraví Gemza

"Ten sme zašli dobre a čakali sme, že progres bude pokračovať, čo naznačovali aj prvé tréningu tu v Číne. No niečo sa stalo a momentálne sa nám to celé zrútilo," povedal Gemza a pokračoval:

"V 1. kole okrem toho, že nelyžovala to svoje, spravila navyše dve chyby a to sa, samozrejme, podpíše na psychike. Človek si prestane až tak dôverovať.

Gemza uviedol, že oproti predchádzajúcemu dňu sa zmenil sneh, čo ovplyvnilo aj výkon:

"Včera to bolo poratrakované, na vrchu bola mäkšia vrstva. Teraz sa to vyhladilo, je to úplne kompaktné a akoby vyfúkané vetrom. Je to iné a pravdepodobne sme nie najlepšie zvládli tento prechod."

Gemza: Ranu viac dráždiť nebudeme

Vo Svetovom pohári by po nevydarených pretekoch nasledovala detailná analýza videa na hoteli, podľa Gemzu by to teraz naopak skôr uškodilo.

Program olympiády pokračuje v rýchlom slede a už v stredu je na programe druhá "medailová" disciplína jeho zverenky - slalom.

"Ešte po ceste dole si niečo povieme, ale video sa dnes nebude rozoberať, odložíme ho niekde do archívu, túto ranu už nebudeme viac dráždiť. Radšej si pozrieme video zo slalomu, povieme si do čoho ideme, čoho sa vyvarovať, ale obrák už neriešime," odpovedal na otázku TASR.