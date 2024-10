Gáborík reaguje na Slafkovského kritiku. Nemusel si nás brať do huby, hovorí

Útočník Montrealu Canadiens v interview so zámorským novinárom z prestížneho The Athletic kritizoval pomery v slovenskom hokeji. Správu priniesol web sita.sk.

BRATISLAVA. „Myslíte si, že Hossa chce pracovať pre zväz? Nie. Gáborík? Nie. Je to preto, že niektorí ľudia tam sú pre to, aby profitovali oni a nie slovenský hokej,“ aj toto vyjadrenie slovenského hokejistu Juraja Slafkovského zaznelo v azda najrozoberanejšom rozhovore ostatných rokov.

„Ešte si tam do huby zobral aj mňa a ‚Hossiča‘ (Marián Hossa, pozn.), čo mi tiež prišlo zbytočné. Čo on môže vedieť o tom, či práve my tieto veci neriešime za zatvorenými dverami.

To tiež považujem za nešťastné vyjadrenie. Samozrejme áno, možno teraz v sebe nemám chuť alebo ctižiadostivosť sa obuť do slovenského hokeja, ale bohvie čo bude v budúcnosti. Nemusel si nás zobrať do huby,“ povedal 42-ročný rodák z Trenčína.