Keď chcel Weiss zariskovať, Slovan dostal úder. Experti chvália Takáča a kritizujú útok

GIRONA. Na pôde Midtjyllandu si šikovne vymenil loptu s Tigranom Barseghjanom, vletel do pokutového územia a strelil dôležitý gól. Aj vďaka nemu napokon bratislavský Slovan premiérovo postúpil do hlavnej časti Ligy majstrov, čo bol cieľ, o ktorom sa v klube dlho hovorilo. Kompletný program a výsledky - Liga majstrov 2024/2025 Panamský obranca César Blackman sa do podobnej šance ako v Dánsku dostal aj v utorňajšom zápase na pôde Girony, kde mohol svoj tím priblížiť k vôbec prvému bodovému zisku v milionárskej súťaži.

Tentokrát však vo finálnej fáze zlyhal. Namiesto prihrávky na osamoteného Davida Strelca to zobral na seba, no 39. minúte prestrelil bránu. Pri gólovom momente bol Blackman až o tri minúty neskôr, no nie v pozícii, v akej by si prial. Na pravej strane prehral súboj s Arnautom Danjumom a po jeho prihrávke skóroval Miguel Gutiérrez.

No a keďže po zmene strán sa k nemu pridal Juanpe, Girona mohla po výsledku 2:0 oslavovať svoje prvé víťazstvo v Lige majstrov. "Je to historický deň. Musíme byť šťastní a hrdí na týchto hráčov. Výkon mnohých z nich bol neuveriteľný," povedal po zápase tréner Míchel. Takáč: Nemáme si čo vyčítať Po prehrách so Celticom 1:5 a Manchestrom City 0:4 bol úradujúci slovenský majster na štadióne Montilivi najbližšie k bodovému zisku. Hoci mali hráči Girony podľa očakávaní územnú prevahu, zverenci Vladimíra Weissa dokázali zatvárať priestory či zachytávať prienikové prihrávky. "Hodnotí sa mi to ťažko. Bránili sme celý zápas dobre a svedomito. Na začiatku sme mali trochu viac problém, keď sme mali loptu, ako keď sme ju nemali. Oni v prvom polčase udreli z ojedinelej individuálnej akcie, čo je škoda. Čo sa týka nás, hrali sme to, čo sme chceli a nemáme si čo vyčítať," povedal pre Nova Sport brankár belasých Dominik Takáč.

Tréner Weiss po zápase uviedol, že s výkonom svojho mužstva je spokojný. S výsledkom už nie, pričom ho trápil najmä druhý inkasovaný gól. V 73. minúte zahrával po zbytočnom faule Barseghjana priamy kop Juanpe a s prispením smolného teču Marka Toliča skončila lopta v sieti. "Mrzí ma to, že pretože som mal v pláne striedať a chceli sme to zahrať trochu inak. Súper nemal vyloženú šancu, no dvakrát skóroval. Naopak, my sme si aspoň gól za predvedený výkon zaslúžili," povedal. VIDEO: Zostrih zo zápasu Girona FC - ŠK Slovan Bratislava

V koncovke chýbali dravosť a kvalita Za rozdielového hráča označil muža s číslom 11 v drese Girony. Danjuma robil obrane Slovana problémy najmä svojou rýchlosťou a ťahom na bránu. "Pred prvým gólom dostal loptu, keď nebol v pohybe. Tým doprial spoluhráčom čas prejsť do šestnástky. Zobral to na seba a dal skvelú finálnu prihrávku," analyzoval bývalý reprezentant Kamil Čontofalský. "Je to najrýchlejší hráč La Ligy. Pripravovali sme sa na neho, ale mal svoj deň. Bol veľmi nebezpečný, hoci Blackman hral výborne," povedal Weiss.

Slovan v zápase stavil na defenzívnu taktiku, pričom vyrážal do rýchlych brejkov. V niekoľkých prípadoch sa dostal do nádejných pozícii, ale v kľúčovej fáze mu chýbalo viac dravosti a kvality. "Posledná tretina ihriska bola z pohľadu Slovana nekvalitná. Keď mali hráči šancu ísť do protiútoku, tak sa nevedeli dostať do poriadneho zakončenia. Keby bol Slovan efektívnejší a využíval by šance, tak by aj výsledky boli lepšie," pridal sa s hodnotením ďalší bývalý slovenský futbalista Marek Sapara. "Na tejto úrovni musíte z minima vyťažiť maximum," doplnil ho Martin Mikulič, ktorý tiež sedel v televíznom štúdiu Nova Sportu. Budúca reprezentačná jednotka? Hoci má Slovan Bratislava po troch zápasoch skóre 1:11, dobré meno si naďalej robí Takáč. V závere zneškodnil penaltu klubovej ikone Cristhianovi Stuanimu. "Bravúrne sa opäť ukázal," povedal Weiss.

Niekdajší brankár Čontofalský však vyzdvihol aj zákrok z 54. minúty, keď 25-ročný Takáč vyškriabal hlavičkové zakončenie Bojana Miovského na roh. "Pre mňa to bol zákrok zápasu. Lopta išla priamo do šibenice, no Takáč sa skvele presunul a ľavačkou vyrazil loptu. Skvelá reakcia. Bolo vidno, že si zápas užil. Po dlhej dobe sa mi páči nejaký slovenský brankár a je otázkou času, keď bude reprezentačná jednotka. To, čo predvádza, je neuveriteľné," vravel víťaz Pohára UEFA.

"Počas predkôl a aj v ligovej časti vždy chytí niečo navyše. Je brankárom, na ktorého sa Slovan môže spoľahnúť," pridal sa Sapara, pričom sa s Čontofalským zhodli, že skóre 3:0 by bolo pre Slovan príliš kruté. Gólu Juanpeho však rodák z Galanty nedokázal zabrániť. Pre domáceho obrancu to bol nielen prvý gól, ale vôbec prvý štart v Lige majstrov. "Je to splnený sen, som veľmi šťastný. Keď som skóroval, pozrel som sa na tabuľu, aby som sa uistil, že je to pravda. Celá moja kariéra mi prebehla hlavou. Je to jeden z najdôležitejších momentov," povedal. Doma pôjdu za víťazstvom Slovan mal v zápase napokon päť striel na bránu, no väčšina z nich prišla v nadstavenom čase. Na jeho gólovom zozname je iba meno Kevin Wimmer, ktorý skóroval pri jednoznačnej prehre v Glasgowe. "Stále sa učíme. Proti Celticu sme dostali za ucho, Manchester City mal obrovskú kvalitu a dnes sme podali sme oveľa lepší výkon," uviedol Weiss.

Avšak, aj po zápase v Girone platí, že Slovan v pohárovej Európe ešte v Španielsku nevyhral. Šancu bude mať ešte v decembri, kde ho na svojom štadióne Wanda Metropolitano privíta Atlético Madrid. Nasledujúci zápas v Lige majstrov odohrá Slovan 5. novembra doma proti Dinamu Záhreb, ktoré zatiaľ takisto nebodovalo a v Mníchove prehralo 2:9.