Vlhovej otec: Trochu som sa bál, s manželkou sme od šťastia urevaní

Petra Vlhová je olympijskou víťazkou v slalome. Ako prežívali preteky jej rodičia? „Bola to najväčšia radosť, akú sme v lyžovaní zažili,“ priznal otec úspešnej slovenskej lyžiarky IGOR VLHA.

Čo prežívate približne hodinu po tom, čo vaša dcéra získala zlatú olympijskú medailu?

V prvom rade sú to veľké emócie. Klasika, Peťa nám všetkým na Slovensku zdvihla adrenalín, ale s príjemným koncom. Uff, doplakaní sme so Zuzkou (mama Petry Vlhovej, pozn. red.). Veril som, že by mohla získať nejakú medailu, ani vo sne by mi nenapadlo, že to bude zlatá. Petra urobila pre ňu maximum. Ako povedal tréner Mauro, neskutočne jej veril a druhé kolo jej pripravil na mieru.