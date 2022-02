Gemza: Po prežitom infarkte sme šťastní. Fantastická Peťa sa dokázala spamätať

"V prvom nešla dobre, nepustila lyže, nebola to tá pravá Peťa. Druhé kolo postavil Mauro trošku náročnejšie, aby slalomárky mohli využiť to, čo vedia a aby tie ostatné baby mohli zaváhať a mali to náročnejšie."

"Najťažšie boli tie chvíle po jej jazde, keď išli ostatné pretekárky. Najprv sme si povedali, že ak to bude tretie miesto, bude to veľmi tesné. V prvé sme spočiatku ani neverili. Bolo to veľmi náročné, zostarol a ošedivel som. No medaila je zaslúžená a Petra je naozaj naša snehová kráľovná," uviedol Gemza, ktorý verí, že Vlhová ešte v Pekingu môže pridať ďalšie výborné výkony.

"Toto je injekcia ako hrom. Verím, že teraz pôjde ľahšie, uvoľnenejšie a ešte nás poteší. Neviem, čo máme čakať, ale určite sa budeme pokúšať o nejaký dobrý výsledok."

Všetky informácie o ZOH Peking 2022