Vlhová nehľadala výhovorky. Úprimne, nemala som na najlepšie, tvrdí

PEKING, BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola po príchode do cieľa druhého kola riadne zadýchaná. Po chvíľke zamávala do kamery.

Ešte pred štartom obrovského slalomu pritom hovorila, že podmienky v horskom stredisku Jen-čching by jej mohli sedieť. Na tréningoch mala dobrý pocit.

„Trochu sa to zmenilo. Bohužiaľ, olympiáda je o tomto, buď to vyjde alebo to nevyjde. Mrzí ma, že to nevyšlo, ale je to šport a nič sa nedá robiť,“ povzdychla si 26-ročná Slovenka.

Na najlepšie to nestačilo

Zo šiestich obrovských slalomov v aktuálnej sezóne skončila trikrát na pódiu – tretia v Söldene, druhá v Lienzi i v Kronplatzi. Štvrtá a piata bola v Courcheveli.

Horší výsledok zaznamenala len v Kranskej Gore, kde skončila pätnásta. Aj preto pred olympiádou patrila k favoritkám na medaily.