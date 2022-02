Vlhová: Zlatko, mám olympijskú medailu. Môžem sa zbaliť a skončiť

„Stále mi to ešte prichádza, každým dňom. Vždy, keď sa zobudím, ten pocit je iný, ale lepší. Stále si to uvedomujem postupne. Opakujem si - Bože, som olympijská víťazka,“ priznala Petra Vlhová na tlačovej konferencii po návrate na Slovensko.

„Bolo to veľmi ťažké. Po prvom kole som cítila sklamanie i zlyhanie, že som opäť nedokázala na olympiáde podať výkon, na ktorý mám. Boli tam aj slzy. Sama som očakávala iný výsledok. Trochu som sa opustila, že je to stratené,“ načrtla Vlhová.

„Mám úžasný tím, úžasného brata. Verili mi do posledného momentu. Zomkli sme sa a každý člen mi opakoval, aká som dobrá, silná, že to môžem dokázať a ešte nič nie je stratené. V tom moment som najviac na svete potrebovala povzbudivé slová,“ vraví.

„Urobili sme veľa roboty po mentálnej stránke s mojou mentálnou koučkou. Snažila som sa robiť všetko preto, aby som bola pripravená. V mojej hlave som si stále opakovala, že sú to normálne preteky, čo sa mi aj darilo,“ skonštatovala Vlhová.

„Ale samozrejme človek vníma niekde vzadu, že to nie sú normálne preteky. Tentoraz mi to vyšlo, bola som v mojej bubline, hoci to bola olympiáda. Sústredila som sa len na svoj výkon a napokon to vyšlo,“ dodala.