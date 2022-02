Iba 18-ročná Jančová má za sebou debut na ZOH: Ukázalo mi to, kde mám limity

"Tam boli seky pod bránkou, to som nezvládla a vyhodilo ma to preč. Prvá jazda bola náročná, niektoré brány som dosť podišla. Do druhej som sa pustila s väčším odhodlaním, škoda, že sa mi to nepodarilo ukázať až do konca. Mohla som ísť oveľa lepšie," povedala Jančová.

"Trať bola náročná, potvrdilo sa to aj tým, že niekoľko dievčat vypadlo. Ale olympiáda je iný level. Bola to skúsenosť, ukázalo mi to, kde mám limity a ako ich mám posúvať. Premiéra mi chutila, aj keď som trochu mala stres," dodala.

Všetky informácie o ZOH Peking 2022