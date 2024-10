Girona je ešte na JIS-ke, ale proti Slovanu zastavila krvácanie, píšu médiá v Španielsku

„Girona už pozná, aký je to pocit vyhrať zápas v Lige majstrov. Niečo výnimočné pre klub, ktorý ešte prednedávnom ani nesníval o tom, že hviezdy z tejto súťaže uvidí na svojom štadióne Montilivi,“ skonštatoval Angel Rodriguez, autor reportáže zo zápasu.

Denník AS prirovnal Gironu ku krvácajúcemu pacientovi. „Girona musela vyhrať, aby zastavila krvácanie a zostala nažive v Lige majstrov. Spravila to dominantne a ukázala prevahu. Áno, Slovan Bratislava je na spodku Ligy majstrov v tomto ročníku, ale predsa bolo treba zápas vyhrať. Červeno-bieli sú stále na jednotke intenzívnej starostlivosti, lebo majú množstvo zranených, ale tréner Míchel má dosť antivirotík a protilátok na prežitie,“ podčiarkol AS.