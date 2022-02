Vlhovej zmeny v slalome? Nechceme ju dostať viac do úzkych, tvrdí Gemza

Vlhová sa po obrovskom slalome sťažovala, že jej nesedeli snehové podmienky v horskom stredisku Jen-čching. V slalome by to nemusel výrazný problém.

„Mali sme šťastie, aj Američania, že nás vyžrebovali. Každá bude mať výhodu. Bude to však boj, sú tam aj ostatné dievčatá, ktoré budú útočiť. Nie je to len o nás dvoch,“ načrtla Vlhová.

„Peťa pozná ich rukopis. Nepostavia nič, čo by už nejazdila. Vie, do čoho ide a dúfam, že pôjde na doraz,“ zaželal si Gemza.

Odborníci sa zhodujú, že v Pekingu budú k najväčším Vlhovej súperkám patriť Shiffrinová, Holdenerová, Katharina Liensbergerová, Anna-Swennová-Larssonová či Michelle Gisinová.

Najväčšou favoritkou však bude Vlhová.

„Je to však šport, v ktorom sa môže stať hocičo. Určite by som to nebral, že sa postaví na štart a všetci automaticky počítame so zlatom. Nemusí mať svoj deň a môže byť z toho iná medaila alebo skončí štvrtá,“ priznal Klimčík.

