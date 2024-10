Skvelý Takáč zneškodnil penaltu, no nestačilo to. Slovan neuspel ani na tretí pokus

/zdroj: Nova Sport/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "S výkonom som viac-menej spokojný. Škoda, že sme dostali druhý gól, mal som v pláne iné striedanie. Dobre sme bránili počas celého zápasu s kvalitným súperom. Domáci mali zranených hráčov, čo bolo na ich hre vidno, ale ich hráč Danjuma urobil zápas. Kvalita bola v krídelnom priestore na ich strane. Dobre nás pressovali, z čoho sa nám ťažko vychádzalo. Potom sme to trochu zmenili, mali sme šance. Súper nemal vyloženú šancu, napriek tomu dvakrát skóroval a zaslúžene vyhral."

Dominik Takáč, brankár Slovana: "Je to bolestivé, boli sme o krôčik bližšie k nejakému bodu. Celý zápas sme bránili svedomito. Mám pocit, že sme mali problém, keď sme získali loptu. Potom súper udrel z ojedinelej akcie, čo je škoda. Takisto druhý gól padol po teči v priamom kope. Hodnotí sa to ťažko, ale nie je komu čo vytknúť, každý dal do toho maximum."

David Strelec, útočník Slovana: "Mrzí nás to, mali sme náznaky šancí. Určite to bol hrateľnejší súper ako Manchester City a možno sme mohli zobrať nejaký bod. Myslím si, že sme nehrali zle, ale je škoda inkasovaného gólu v 42. minúte. Potom tam mal súper toho málo, ale dali gól z priameho kopu. Keby sme dali jeden gól, tak sa chytíme a mohli sme s tým niečo urobiť."

Ladislav Krejčí, obranca Girony: "Sme radi, že sme dokázali dominovať na lopte, čo bolo dôležité. Snažíme sa zápas od zápasu viac zohrávať, pretože máme veľkú maródku. Dokázali sme diktovať tempo hry a sme radi za víťazstvo. Prajem Slovanu veľa šťastia v ďalších zápasoch."