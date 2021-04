Tréneri nechápu, ako sme s Magonim získali veľký glóbus, tvrdí jeho taliansky kamarát

Je dlhoročným kamarátom Livia Magoniho. Na majstrovstvách sveta v Aare 2019 sa ho prvýkrát spýtal, či by s ním chcel spolupracovať. Po dvoch sezónach sa ich cesty rozchádzajú. Kým Magoni končí, on naďalej pokračuje s Petrou Vlhovou. „Petra povedala, že potrebuje dobrých ľudí, ktorí jej vytvoria pohodu a dobré podmienky na prácu. Rozhodol som sa rýchlo,“ priznal Talian MATTEO BALDISSARUTTI. Čo znamená pre člena tímu, keď jeho zverenka získa veľký krištáľový glóbus? Je to tá najväčšia trofej, ktorú môžete v alpskom lyžovaní získať. Pocity sú neuveriteľné. Keď sa obhliadnem pár dní dozadu, dosiahli sme niečo obrovské. Nie je to úplne normálna vec. Chceli sme to, bol to náš cieľ, a keď sa to podarilo, bolo to šialené. Každému členovi tímu takéto niečo pridá na hodnote.

Ako vnímate, že tri týždne po veľkom úspechu Livio Magoni skončil ako hlavný tréner Vlhovej? Je mi to veľmi ľúto, pretože sa výborne poznáme. Pracovali sme veľmi tvrdo a prišlo to pred olympijskou sezónou, čo ma mrzí ešte viac. Chceli sme pokračovať, až do olympiády. Neviem všetky podrobnosti, prečo skončil. Nemôžem teda povedať, čo sa presne stalo. Je mi to ľúto aj kvôli Petre a všetkým slovenským fanúšikom. Možno si už Livio nedokázal uvedomiť, čo urobil. Je to delikátna a osobná záležitosť, takže si nechcem domýšľať a ani to zbytočne rozpitvávať. Ale som z toho smutný. Cítili ste, že už je v tíme čas na nejakú zmenu? Možno Petra potrebovala nejakú zmenu, čo u športovcov nie je nič nevídané. Po určitom čase s jedným trénerom sa niekedy až žiada. Sme pripravení na túto zmenu, hoci kto by si pomyslel, že príde po tom, ako sme získali veľký glóbus. Keby sme mali zlú sezónu, je to úplne normálne. Keby sme urobili nejaké chyby, je to ľahšie pochopiteľné. Ale získali sme veľký glóbus, preto je to trochu zvláštne. Áno, boli tam nejaké vnútorné problémy, o ktorých sa však do médií nehovorí.

Zľava: Matteo Baldissarutti, Matej Gemza a Pierluigi Parravicini. (Autor: Jozef Jakubčo)

Prečo ste sa rozhodli v tíme ostať? Moje rozhodnutie bolo jednoduché. Igor Vlha, Boris a Petra sa ma spýtali, či ostanem v tíme. Kľúčové bolo, že Petra chcela, aby som ostal. Povedala, že potrebuje dobrých ľudí, ktorí jej vytvoria pohodu, pokoj a dobré podmienky na prácu a tréning. Rozhodol som sa rýchlo. Nevyčítal vám Magoni, že ostávate? Pre Livia to nebol žiadny problém, povedal, že je to moje rozhodnutie, na ktoré mám plné právo. A ja som veľmi rád ostal v najlepšom tíme. Ak by som mal nejakú dohodu s Liviom, bolo by to iné. Ale nemali sme žiadnu dohodu. Naopak, dohodol som sa s Vlhovcami. Livio povedal, že je šťastný za mňa a že som urobil dobré rozhodnutie. V jednom rozhovore ste spomínali, že Magoni je veľmi tvrdý a boli situácie, keď išiel už trochu za hranu a museli ste mu dohovoriť. Ako ste to zvládali? Niekedy to bolo skutočne náročné. Vždy záleží od toho, kto je s ním, záleží od charakteru ľudí. Aj Petra má svoje správanie, ale Livio na ňu niekedy tlačil viac, ako mal. Nastali situácie, že ostatní v tíme s tým nesúhlasili. Niekedy to bolo na Petru skutočne veľa. Možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo už ďalej nepokračuje.

Iní tréneri sa snažia komunikovať, spájať ľudí v tíme, byť pokojní, a keď sa vyskytne problém, vyriešiť ho. V tomto je Livio trochu iný. To nie je úplne jeho štýl. Podľa Livia iný spôsob trénovania nie je správny. On vyžaduje tvrdú robotu. Matteo Baldissarutti

Magoni o sebe hovorí, že pracuje 20 hodín denne a tvrdú prácu vyžaduje od všetkých ľudí v tíme. Aké je to pracovať s takýmto človekom? Je to niekedy šialené. Všetci tréneri vo Svetovom pohári navzájom vedia, ako kto pracuje. Pod Liviom sme fungovali inak ako ostatní. A všetci tréneri sú prekvapení, že napriek tomu sme dokázali vyhrať veľký glóbus. Livio dáva do práce sto percent. Do práce dáva úplne všetko a vyžaduje to od všetkých, čím dáva celý tím pod tlak. Je to spôsob jeho práce. Ako fungujú iní tréneri? Iní tréneri sa snažia komunikovať, spájať ľudí v tíme, byť pokojní, a keď sa vyskytne problém, vyriešiť ho. V tomto je Livio trochu iný. To nie je úplne jeho štýl. Podľa Livia iný spôsob trénovania nie je správny. On vyžaduje tvrdú robotu. Niekedy sme pracovali na hranici svojich možnosti. Boli sme často vyčerpaní. Predstavte si, že sezóna má päť mesiacov a nie je jednoduché to udržať v takomto tempe. Najmä pre Petru. To sú najväčšie odlišnosti. Magoni hovorí, že je pracovitý, ale aj nevyspytateľný. Niekedy sa zdá, že chce byť stredobodom pozornosti. Je to tak? Livio má rád svoje správanie, je mu prirodzené byť stredobodom pozornosti. On má rád novinárov aj ostatných trénerov. Takto sa správal v Taliansku i Slovinsku. Nemôžem povedať, či je to dobré alebo nie. Niekomu to môže vyhovovať, inému zase nie.

Boli ste zohratá dvojica aj so servismanom Pierluigim Parravicinim, ktorý z tímu odchádza. Aké budú vaše úlohy v novej sezóne? Keď som prišiel do tímu, bol som trénerom, ale výrazne som pomáhal aj Gigimu (prezývka Parraviciniho, pozn. red.) s prípravou lyží. Uplynulú sezónu som však bol viac na kopci ako v miestnosti, kde sa voskujú lyže. Plány sú, aby to pokračovalo aj v ďalšej sezóne. Stále však čakáme na nového hlavného trénera a servismana, až potom budem vedieť viac. Máte tušenie, kto by mohol byť Vlhovej novým hlavným trénerom? Pokúsil som sa dať Igorovi nejaké mená, aby sa s nimi porozprával. Som Talian, takže poznám najmä talianskych trénerov vo Svetovom pohári. Viem však, že sa ozývali aj iní tréneri. Ale úprimne neviem, ktorí sú to a koľko ich je. To je záležitosť Igora Vlhu. Magoni povedal v rozhovore pre talianske noviny, že Vlhová nemá v DNA, aby sa ďalej zlepšovala. Aký je váš názor? Podľa mňa sa môže určite zlepšovať. Napríklad v obrovskom slalome mala v predošlej sezóne problémy, ale v nasledujúcej sa môže zlepšiť a byť najlepšia na svete. Ešte nie je na vrchole svojich možností, dokáže sa posúvať vyššie. Z tohto hľadiska som pozitívny. A teším sa na novú sezónu, v ktorej budeme mať nové ciele, výzvy a nových členov.