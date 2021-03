Magoni? Lucky man, ktorý je rád stredobodom pozornosti

„Najbližšie tri roky nás čakajú tri veľké podujatia – majstrovstvá sveta v St. Moritzi, olympiáda v Pjongčangu a majstrovstvá sveta v Aare. Tri roky je dostatočný čas, aby sme zmenili dosť vecí. Potom uvidíme, či Petra bude chcieť pokračovať. Každý tréner by mal byť čestný a keď už svojej zverenke nemá čo priniesť, mal by skončiť,“ priznal Magoni.

„Mikaela Shiffrinová, Tina Mazeová, Marcel Hirscher, Alberto Tomba či Ingemar Stenmark. Raz za desať rokov príde famózny pretekár. Sú to typy lyžiarov, ktorí aj keď majú nejaké ťažkosti, dajú do svojej jazdy všetko. Idú vždy rýchlo a nepripúšťajú si tlak. Ak sa toto Petra naučí, bude raz najlepšia,“ vravel Magoni.

„Som normálny človek. A moje tajomstvá sú prosté. Tvrdo pracovať každý deň. To znamená, že z dvadsiatich štyroch hodín pracujeme dvadsať. Nie je to iba práca na svahu, ale aj všetko okolo, aby puzzle do seba krásne zapadli. Naučil som sa to v mladosti. Mám päť súrodencov. Môj otec bol prísny a museli sme pracovať od rána do večera. Od neho mám túto vlastnosť,“ priznal Magoni.

„Petra potrebuje urobiť o päťdesiat percent viac krokov ako doteraz. Ani náš tím ešte nie je pripravený na to, aby vyhrala veľký glóbus. Možno ja a Matej Gemza (Magoniho trénerský asistent - pozn. red.) sme pripravení, ale ostatní členovia tímu ešte nevedia, čo to stojí. Ani Petra ešte úplne neporozumela, čo musí robiť skutočná profesionálka, aby dosiahla veľký úspech,“ kritizoval Magoni.

„Sme viac otvorení. Hovoríme o problémoch, je to pre nás jednoduché. V krajine, odkiaľ pochádza Tina Mazeová (Slovinsko, pozn. red.), ak sa vyskytol problém, boli tam bariéry a múry. My Taliani za pár minút vyriešime situáciu. Sme optimisti a niekedy blázni. Nemáme strach niečo spraviť, sme presvedčení, že naša idea, myšlienka a názor sú správne. Bezproblémovo to zvládneme, aj keď to nejde v koľajach,“ uviedol Magoni.

„Vŕtalo mi to hlavou, veľa som nad tým rozmýšľal. Už šestnásť rokov pracujem so ženami. Možno by bolo dobré to zmeniť. Ale rád by som zostal s Petrou. Zaujímajú ma glóbusy a pre ne by som tu chcel ostať. Musím však zistiť, či Petra chce získavať glóbusy, alebo len vyhrať niektoré preteky. A podľa toho sa rozhodne, čo bude ďalší rok,“ priznal.

„Bol som z toho prekvapený. Je nás na svahu pri tréningu málo a na tieto hlúposti nemáme čas. Američania nie sú zvyknutí prehrávať. Musia sa to naučiť. Nemám rád takéto veci, lebo poškodzujú náš šport. Neviem, prečo to vytiahli. Americký štýl. S Američanmi sa už nerozprávam, pre mňa sa to skončilo. Už ich nechcem vidieť. Nechcem vidieť falošné tváre. Som kamarát s každým, ale keď niekto spraví niečo takéto, je koniec,“ poznamenal Magoni.