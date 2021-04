Vlhová a Magoni sa rozišli, keď si ešte mohli pozrieť do očí (komentár)

Netreba tu hľadať žiadneho vinníka. Každý to myslel v dobrom, ale každý mal inú cestu, ktoré sa začali rozchádzať.

Áno, mohli to spolu potiahnuť aj v olympijskej sezóne, v ktorej by zrejme aj získali olympijskú medailu, ale mohlo sa stať, že po nej by si už nevedeli pozrieť do očí.

Výnimočnú spoluprácu ukončili na vrchole. Možno tomu pomohol aj inkriminovaný rozhovor Magoniho v talianskom denníku, ktorý bol poslednou kvapkou.

Možno tento rozhovor napokon všetko zachránil, aby sa ich lyžiarske dobrodružstvo skončilo v správny čas. Aj preto sa rozišli. S noblesou a vďakou.