Sagan po siedmom titule: Veľmi neplánujem. Skúsil som a vyšlo to

V nedeľu s prehľadom ovládol domáci šampionát. Do cieľa prišiel sám so slušným náskokom. Získal siedmy titul majstra Slovenska v cestných pretekoch. „Bolo teplo, boli to dlhé preteky. Hneď sme odišli jedenásti a dotiahli sme to do konca. Som veľmi spokojný,“ skromne hodnotil víťazstvo.

Sám sa pritom najviac pričinil o priebeh šampionátu. Keď sa skupina rozdelila v závere prvého kola, pelotón ju ešte dostihol. Keď však Sagan na 40. kilometri nastúpil, zachytilo sa ho len desať ďalších cyklistov. „Iba sa potvrdilo, že som na tom po Gire dobre. Odišli sme jedenásti a dotiahli sme to do konca. Či som to plánoval? Ja veľmi neplánujem. Iba som to vyskúšal a vyšlo to,“ hovoril. V záverečnom okruhu ešte raz zrýchlil, aby sa zbavil aj posledných súperov. „Risk je zisk," komentoval svoj záverečný nástup.

Mohol si zo súperov urobiť trhací kalendár V skupine bolo počas väčšiny pretekov desať cyklistov – ôsmi Česi a dvaja Slováci. Sagan a Matúš Štoček. Vďaka dobrej spolupráci v úniku sa podarilo Štočekovi prísť si po druhú priečku.

Peter si z nás mohol urobiť trhací kalendár. Je vidno, že je na tom naozaj dobre. Dúfam, že to na Tour de France ukáže. Bolo fajn, že sme sa všetci točili. Matúš Štoček, vicemajster Slovenska

„Peťo to povedal a je to známe, že nerád jazdí vo veľkom balíku. Nechce sa zraniť. Keď sme sa odtrhli na začiatku, ťahal dlhšie špice, miestami aj rýchlejším tempom. Bolo vidno, že má záujem, aby to odišlo,“ hovoril 22-ročný Štoček z kontinentálneho tímu Topforex - ATT Investments. Hoci sa ocitol vo výbornej pozícii a teoreticky mohol útočiť aj na slovenský titul, vedel, že proti slovenskej legende sú jeho šance mizivé. „Bolo to viac-menej jasné. Nejdem sa na nič hrať. Peter si z nás mohol urobiť trhací kalendár. Je vidno, že je na tom naozaj dobre. Dúfam, že to na Tour de France ukáže. Bolo fajn, že sme sa všetci točili,“ hovoril. Nad tým, že by skúsil nastúpiť a nechať Sagana za sebou, sa veľmi nezamýšľal. „Bolo by to pekné, ale za päť hodín si viete pozrieť, ako sa súper hýbe v skupine, ako reaguje na únik. A to bolo jasné,“ vysvetlil Štoček.

Únik nadelil pelotónu debakel Pre Štočeka je to v rámci slovenského šampionátu prvá seniorská medaila. Slovenský titul má ešte z juniorskej kategórie. Dosť nečakané však je, že desaťčlenná skupina si pred pelotónom postupne vypracovala až 12-minútový náskok. V cyklistike je to prakticky debakel. Pritom spomedzi pretekárov WorldTour bol v nej len Sagan. Elitní českí cyklisti ostali v pelotóne. „Rozhodlo Petrovo pekelné tempo v prvom kopčeku. Ja som zazmätkoval, vtedy to v pelotóne spadlo,“ vysvetľoval bronzový v rámci slovenského šampionátu Lukáš Kubiš.

„Zabrzdil som a stratil som pozíciu. V zjazde už mala skupina náskok. Viac-menej už to bolo vybavené. Snažili sme sa neustále pracovať na špici, ale vieme, aké má Peter nohy a ísť proti nemu je veľmi ťažké,“ doplnil. Pelotón by pritom mal mať prevahu. Lenže už po dvoch kolách bol rozdiel bezmála päť minút a stále rástol.

„Či je to minúta alebo pätnásť, je úplne jedno. V balíku sa nešlo konštantné tempo tak ako v úniku. Oni išli stabilne, my sme išli raz 30 raz 50 a tým ten náskok stále rástol,“ vysvetľoval pretekár Dukly Banská Bystrica. „Akonáhle bol rozdiel päť minút, vedeli sme, že sa ide už len o tretie miesto,“ doplnil.

Peter Sagan vyhral spoločné MSR a MČR v cyklistike 2021. (Autor: TASR)

Séria bratov pokračuje Od roku 2011 stále pokračuje tradícia, že slovenským majstrom je Sagan. Ak sa nepodarí zvíťaziť úspešnejšiemu Petrovi, zastúpi ho starší brat Juraj. V Bánovciach skončil v rukách Saganovcov už celkovo jedenásty titul. Túto sériu sa nedarí nikomu prerušiť. Dokedy budú vládnuť? „Pokiaľ ich niekto nezdolá,“ vravel s úsmevom Štoček.