Sagan ovládol spoločný šampionát a získal siedmy titul majstra Slovenska

Juraj Sagan na tohtoročnom spoločnom šampionáte s Čechmi chýba, keďže sa počas tréningu zranil.

"Som veľmi rád za bratove víťazstvo. Už jedenástykrát vyhral Sagan, takže sa tešíme," povedal pre RTVS minuloročný víťaz Juraj Sagan.

"Už to mám zoperované a vyzerá to dobre. Už o niekoľko dní by som sa rád vrátil na bicykel. Do olympiády by som mal byť v poriadku," povedal o svojom zranení.