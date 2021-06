Sagana stále baví robiť, čo iní nedokážu, vraví Ján Valach

Ako cyklista sa na Grand Tour nikdy nedostal. K úspechom však JÁN VALACH z pozície športového riaditeľa pomáha cyklistom tímu Bora-Hansgrohe a špeciálne Petrovi Saganovi. Po jeho tohtoročnom triumfe v bodovacej súťaži na Giro d'Italia by chcel byť pri tom, keď Sagan získa zelený dres aj na Tour de France. "Bude to ťažký boj, ale ak sa to podarí, bude to pekné," vraví Valach. Ako je podľa vás pripravený Peter Sagan na Tour de France?

Veľmi dobre. Po Gire, kde podával perfektné výkony, zregeneroval, trochu si oddýchol a pripravoval sa na Tour.

Tá štartuje v sobotu 26. júna. Aké sú ciele a očakávania tímu? Ciele na jednotlivé etapy si vytýčime až priamo na Tour. Celkový cieľ tímu je vybojovať víťazstvo v etape a pokúsiť sa získať zelený dres. Bolo by to pekné. Bude to ťažký boj, ale ideme do toho. Bolo by fajn, ak by sa Peťovi podarilo získať dres v bodovacej súťaži v jednom roku na Gire aj na Tour. Rád by som bol pri tom. Je to šanca dokázať niečo, čo druhí pretekári nedokážu. To ho stále baví. Bude Saganovým najväčším súperom v boji o zelený dres Sam Bennett?

Favoriti sa ukážu. Je ich viac, ale postupne sa to okreše na jedného či dvoch. Vlani to bolo neskutočné a dávali sme do toho všetko. Peter mal smolu pri diskvalifikácii (v 11. etape – pozn. red.). Dnes vidíme, že od začiatku sezóny práve tie bariéry, o ktoré vtedy zavadil, nesmú byť na cieľovej rovinke. Tour sa začína tento rok trochu náročnejšie. Každý šprintér bude mať po prvých šprintoch v nohách, a to by nám mohlo nahrať do karát.

Tento rok bude na Tour zrejme až osem šprintérskych dojazdov a silná konkurencia. Očakávate oveľa ostrejší boj o zelený dres ako po minulé roky? Každý rok je tvrdý. Peter do toho dáva maximum. Nezdá sa to, ale je to boj o každý bod. To, že bude na Tour veľa silných šprintérov, je len dobre, pretože sa body rozdelia. Raz je prvý ten, a potom druhý. Prvých desať dní je to zaujímavá hra. Vtedy je to o nervy a treba získať každý bod. Tí, ktorým sa šanca na zelený začína vzďaľovať, sa postupne sústredia na etapové víťazstvo. A naopak, v hre ostanú len dvaja – traja pretekári. Každý rok je to podobné. Ale čím viac je silných šprintérov, tým je to dobré aj pre nás.

Sagan absolvoval v máji Giro d’Italia. Aká náročná je pre šprintéra kombinácia Giro – Tour? Nemôže byť unavený? Ani súperi nie sú oddýchnutí. Či šprintéri, či vrchári sa na to musia pripravovať kontinuálne a snažia sa načasovať formu na maximum. Na Gire to bol super tréning. Ak sa pretekár úplne nezničí, jeho výkonnosť ide hore. Peter končil Giro vo veľmi dobrom stave. Nebol taký unavený. Tri týždne využil na regeneráciu a k tomu, samozrejme, trénoval. Na Tour bude aj vďaka tomu z etapy na etapu silnejší. Ako športový riaditeľ pripravujete taktické pokyny pre cyklistov. Čo všetko obnáša príprava? Rieši sa to mesiace dopredu podľa trate aj podľa toho, ako sa vyvíja situácia v iných tímoch. Každý tím má svoju stratégiu – niekto sa sústredí na etapy, niekto na celkové víťazstvo. My máme tiež svoje ciele. Avšak v prípade etapy si to odklepneme až večer pred ňou. Vidíme, aký bol posledný deň, ako na tom boli súperi, bavíme sa s našimi pretekármi, vidíme, aká je predpoveď počasia.

Na základe toho všetkého sa pripraví taktika. Ísť etapu, ak nefúka, a ísť tú istú etapu, keď fúka bočný vietor, sú úplne iné preteky. Preto sa čaká do poslednej chvíle, aký bude vietor, po akých cestách sa ide, aké budú dôležité momenty, či sa niekde ide zo širokej cesty na úzku. Taktika sa tvorí dlho, ale na poslednú chvíľu.

Nepustia (Sagana) ho do úniku, pretože je výkonný a ešte k tomu je aj rýchly. Ja by som s ním tiež nešiel do úniku. Prečo? Aby som celý deň odtiahol a on ma potom prešprintuje? Takto rozmýšľa každý, kto nemá takú rýchlosť ako Peter. Ján Valach, športový riaditeľ Bora-Hansgrohe

V posledných veľkých pretekoch ste si vybrali etapy, v ktorých ste sa snažili vytvoriť Saganovi dobrú pozíciu tým, že celé družstvo zaberie, aby sa zbavilo konkurenčných šprintérov. Súperi však neraz nechali Boru všetko odpracovať a na konci z toho profitovali. Je ťažké zobrať zodpovednosť a urobiť preteky, aj keď sa výsledok nedostaví? Sú to nervy. Keď ideme tvoriť preteky, dávame do toho všetko, používame silu chalanov. A je tam milión faktorov, pre ktoré to nemusí vyjsť. Tie zlé majú prevahu, vieme, že sa to nemusí skončiť tak, ako si to ideálne predstavujeme. Súperi tiež nad tým rozmýšľajú. Na každú akciu je nejaká reakcia. Vlani sa nám to stalo na Tour. Ťahali sme celú etapu (14. etapa - pozn. red.), poodpadávali šprintéri, prišli sme do mesta a tam boli dva krátke kopce. Energia chalanom už skoro neostala, odišiel jeden súper, bum, a bolo po vyhratej etape. S tým už nič nespravíme. Ale kto nebojuje, nemôže vyhrať. Tak sme nastavení - bojujeme a dávame do toho všetko. O stratégii však rozhodujú dva faktory. Ak máte (zelený) dres, jazdíte inak, ako keď ho nemáte. My tiež niekedy pretočíme taktiku iných tímov ako tento rok na Gire, keď zvíťazil Peter. Najskôr pracovali iné tímy. Ale to je cyklistika. Každý využíva energiu druhých tímov a dáva maximum pre svoje záujmy.

Sú v nominácii Bory na Tour aj jazdci, ktorí majú chodiť do únikov? Je to zložité. Preteky sa musia nejako vyvinúť. Po pár etapách sa ukáže, kto pôjde do úniku a v akej etape. Ale boj o únik je neuveriteľne náročný. Je veľká škoda, že niekedy nie sú prenosy hneď od štartu, pretože prvá hodina je neskutočná. Ide sa naplno. Po rovine sa letí šesťdesiatkou, keď sú kopce, ide sa aj štyridsiatkou. To je nepredstaviteľný boj. Niekedy tých chlapcov trochu ľutujem. Je náročné strážiť si pretekárov a mať správny únik. Dať si to do poriadku, to stojí veľa síl. Keď vidíme posledné dve hodiny v etape únik, tak sú tam, lebo si to vybojovali. V cyklistike medzi tímami WorldTour neexistuje, že niekoho len tak nechajú zadarmo odísť. To je milión nástupov, niekedy sa nastupuje aj 50 kilometrov. Jednému tímu nesedí, kto je v úniku, a dobehnú ho. Odíde ďalšia skupina, nesedí to iným, tiež ho nepustia. A tak dookola.

Ján Valach Bývalý slovenský profesionálny cyklista a dnes športový riaditeľ v nemeckom tíme Bora-Hansgrohe. Ako cyklista vyhral v roku 1996 preteky Okolo Slovenska. Je štvornásobným majstrom Slovenska v cestných pretekoch, trojnásobným v časovke. Kariéru ukončil v roku 2009.



Ako športový riaditeľ pôsobil v tímoch Dukla Trenčín, Tinkoff (2016) a Bora-Hansgrohe (2017 - dodnes). Bol na štyroch Tour de France (2017, 2018, 2019, 2020) a trikrát na Giro d'Italia (2016, 2020, 2021). Rovnako v pozícii športového riaditeľa bol pri všetkých troch tituloch majstra sveta Petra Sagana (2015, 2016, 2017).

Sagan sa na Gire tento rok viackrát pokúšal dostať do úniku, ale zakaždým ho pelotón dobehol. Majú z neho súperi také obavy? Nepustia ho do úniku, pretože je výkonný, a ešte k tomu je aj rýchly. Ja by som s ním tiež nešiel do úniku. Prečo? Aby som celý deň odtiahol a on ma potom prešprintuje? Takto rozmýšľa každý, kto nemá takú rýchlosť ako Peter. Ale strážia ho aj pre zelený dres. Preto to má veľmi ťažké. Vedia, že keď niekam ide, mení etapu. Dokáže spraviť preteky, ale pribúdajú aj silní pretekári ako Mathieu van der Poel a Wout van Aert, ktorí dokážu podávať podobné výkony. Peter už nebude taký strážený a to je pre nás len dobre. Čaká vás piata Tour de France. Je účasť na nej aj pre športového riaditeľa prestíž?

Som rád, že som sa zúčastnil štyrikrát na Tour a už trikrát na Gire. Na jednom som bol ešte za tím Tinkoff. Je super, že som mal šancu vôbec byť na takýchto podujatiach. Na druhej strane sú to aj veľké nervy. Nič nie je zadarmo. Nič nejde len tak a príprava na etapu vďaka novým technológiám len stúpa.