Supertalent dal deväť gólov za zápas. Jeho snom je futbalová akadémia

Vlani zasiahol pre obmedzenia s Covid 19 ako hráč U9 len do troch ligových zápasov. V každom však skóroval. Až osem gólov nastrieľal Púchovu.

V tejto sezóne v dosiaľ jedinom ligovom súboji za U10 strelil za necelých štyridsať minút deväť gólov Zlatých Moravciam.

„Bol som v dobrej pohode. So spoluhráčmi sme si rozumeli, dostával som od nich pekné lopty, z ktorých som väčšinu dokázal zakončiť.

Najviac ma však potešili premenené priame kopy. Pri jednom z nich tréner súpera povedal hráčom, že nemusia stavať múr, že je to ďaleko. Napriek tomu som skóroval,“ tešil sa po zápase.

Chce sa stať profesionálom

Hoci nemal veľa príležitostí hrať proti tímom zvučných mien ako Slovan Bratislava, Spartak Trnava, Inter Bratislava, MŠK Žilina či AS Trenčín, každému zo spomenutých súperov strelil minimálne jeden gól.

„Veľmi by som sa chcel dostať na futbalovú akadémiu, do známejšieho klubu. Samozrejme, rád by som sa raz stal profesionálnym futbalistom,“ dodal o svojich cieľoch.