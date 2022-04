Hral so Škriniarom, zradilo ho rameno. Dnes dáva góly v rodnej dedine

„Bol dosť nesmelý, utiahnutý. Tichý a pokorný chalan, žiadny frajer. Nebol extra výrazný, no svoje si zastal. Hralo sa mi s ním veľmi dobre,“ na kolegu zo stopérskej dvojice spomína Patrik Mikuš z TJ Družstevník Obyce.

Na pomoc do obrany prišiel z áčka 17-ročný chlapec, ktorému sa nedarilo. Jeho meno je Milan Škriniar, dnes najlepší futbalista Slovenska.

„Milan nebol na ihrisku dominantný ako dnes. To sa nedá ani porovnať. Nepovedal by som, že bude svetovou hviezdou Interu Milána a kapitánom slovenskej reprezentácie. I keď kvalitu mal už vtedy,“ dodal 30-ročný futbalista.

Volkovce zápas so Škriniarom vyhrali 3:0 a tešili sa z postupu do finále. V Prievidzi vyzvali neskôr Skalicu, ktorej už bez Škriniara podľahli 0:5.

Patrik Mikuš je hrdý na to, že si pred takmer desiatimi rokmi zahral s majstrom Talianska.

„Bol to iba jeden zápas, no človeka to teší. Prajem Milanovi ešte veľa ďalších úspechov. Škoda, že moja kariéra išla pre zranenia opačným smerom,“ povzdychol si Mikuš.

Problémy s ramenom

Patrik Mikuš začínal kariéru v áčku Zlatých Moraviec.

„Hoci nemám ligový štart, dalo mi to veľa. Zahral som si po boku skvelých hráčov. Mrzia však zranenia ramena, ktoré mi dvakrát operovali. Veľmi ma to pribrzdilo,“ spomína na smolné okamihy kariéry.