    ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE

    ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE.
    ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|15. aug 2026 o 06:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z dopoludňajšieho programu 6. dňa na ME v atletike 2026.

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú šiestym súťažným dňom.

    Sobotný program odštartuje už od 8.30 hod, kedy je na programe chodecký maratón a polmaratón. Medzi mužmi sa predstaví trojica Slovákov v zložení Dominik Černý, Michal Duda, Michal Morvay, ktorí pôjdu maratón.

    V polmaratóne sa predstaví Slovenka Hana Černá.

    V akcii budú aj slovenské bežkyne, ktoré čaká o 13:40 rozbeh v štafete na 4x100 m. Na preteky je nominovaná šestica Viktória Forster, Viktória Korbová, Ema Bendová, Lenka Kovačovicová, Della Farajpour a Monika Weigertová. 

    Kde sledovať ME v atletike 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (6. deň, Birmingham, dopoludňajší program, výsledky, sobota, naživo)

    Majstrovstvá Európy  2026
    15.08.2026 o 08:30
    Doobedňajší program
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prehľad
    Sedmiboj, po 4. disciplíně:
    1. Adrianna Sulek-Schubertová (POL) 3968
    2. Sofie Dokterová (NED) 3944
    3. Kate O'Connorová (IRL) 3926
    4. Sophie Weissenbergová (GER) 3911
    5. Emma Oosterwegelová (NED) 3865
    6. Annik Kälinová (SUI) 3846
    7. Noor Vidtsová (BEL) 3787
    8. María Vicenteová (ESP) 3751
    9. Sveva Gereviniová (ITA) 3725
    10. Jéssica Barreiraová (POR) 3717
    11. Sarolta Krisztová (HUN) 3701
    12. Vanessa Grimmová (GER) 3700
    13. Beatrice Juškevičiuteová (LTU) 3687
    14. Lovisa Karlssonová (SWE) 3683
    15. Jade O'Dowdaová (GBR) 3665
    16. Katarina Johnson-Thompsonová (GBR) 3644
    17. Adéla Tkáčová (CZE) 3610
    18. Szabina Szucsová (HUN) 3609
    19. Sandrina Sprengelová (GER) 3603
    20. Erika Wärffová (SWE) 3596
    21. Sofia Cosculluelaová (ESP) 3496
    22. Verena Mayrová (AUT) 3483
    Anastasia Ntragkomirovová (GRE) DNF
    Jana Koščaková (CRO) DNF

    Program:
    8:30 Chodecký půlmaraton mužů (Kukla)
    8:30 Chodecký maraton mužů (Morávek)
    8:30 Chodecký půlmaraton žen (Franklová, Klimetrová, Martínková)
    8:30 Chodecký maraton žen
    11:25 Sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
    12:50 Skok do dálky žen, kvalifikace
    12:55 Sedmiboj, hod oštěpem (Tkáčová)
    13:15 1500m žen, rozběhy (Mäki)
    13:40 4x100m žen, rozběhy
    14:00 4x100m mužů, rozběhy
    Prenos
    Sedmiboj, po 4. disciplíně
    1. Adrianna Sulek-Schubertová (POL) 3968
    2. Sofie Dokterová (NED) 3944
    3. Kate O'Connorová (IRL) 3926
    4. Sophie Weissenbergová (GER) 3911
    5. Emma Oosterwegelová (NED) 3865
    6. Annik Kälinová (SUI) 3846
    7. Noor Vidtsová (BEL) 3787
    8. María Vicenteová (ESP) 3751
    9. Sveva Gereviniová (ITA) 3725
    10. Jéssica Barreiraová (POR) 3717
    11. Sarolta Krisztová (HUN) 3701
    12. Vanessa Grimmová (GER) 3700
    13. Beatrice Juškevičiuteová (LTU) 3687
    14. Lovisa Karlssonová (SWE) 3683
    15. Jade O'Dowdaová (GBR) 3665
    16. Katarina Johnson-Thompsonová (GBR) 3644
    17. Adéla Tkáčová (CZE) 3610
    18. Szabina Szucsová (HUN) 3609
    19. Sandrina Sprengelová (GER) 3603
    20. Erika Wärffová (SWE) 3596
    21. Sofia Cosculluelaová (ESP) 3496
    22. Verena Mayrová (AUT) 3483
    Anastasia Ntragkomirovová (GRE) DNF
    Jana Koščaková (CRO) DNF
    Program
    8:30 Chodecký půlmaraton mužů (Kukla)
    8:30 Chodecký maraton mužů (Morávek)
    8:30 Chodecký půlmaraton žen (Franklová, Klimetrová, Martínková)
    8:30 Chodecký maraton žen
    11:25 Sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
    12:50 Skok do dálky žen, kvalifikace
    12:55 Sedmiboj, hod oštěpem (Tkáčová)
    13:15 1500m žen, rozběhy (Mäki)
    13:40 4x100m žen, rozběhy
    14:00 4x100m mužů, rozběhy
    Předposlední den mistrovství Evropy v Birminghamu začne nezvykle brzy a mimo stadion. Už v 8.30 českého času odstartují současně čtyři chodecké závody, ve kterých se poprvé na evropském šampionátu bude bojovat na půlmaratonské a maratonské trati. České barvy bude hájit hned pět reprezentantů.

    Do mužského maratonu nastoupí Jaromír Morávek, v půlmaratonu mužů se představí Albert Kukla. Trojnásobné zastoupení bude mít Česko v ženském půlmaratonu, kde jsou v aktuálním přehledu českých startů potvrzeny Alžběta Franklová, Ema Klimentová a Eliška Martínková.

    Hvězdami ženského půlmaratonu budou čtyřnásobná mistryně světa María Pérezová a olympijská vítězka Antonella Palmisanová. Mezi muži vstoupí do půlmaratonu v roli favorita Ital Francesco Fortunato, kterého doplní silní Španělé Paul McGrath a Diego García.

    Mužský maraton nabídne střet několika medailistů z největších světových akcí. Na startu nechybějí olympijský vítěz Massimo Stano, Švéd Perseus Karlström ani bývalý mistr světa Miguel Ángel López.

    Po chodeckém ránu se dění přesune na stadion. V 11.25 bude Adéla Tkáčová pokračovat dálkou ve druhém dni sedmiboje, ve 12.55 ji čeká hod oštěpem. Právě tyto dvě disciplíny mohou výrazně proměnit průběžné pořadí před závěrečnou osmistovkou, která je na programu večer.

    Ve 12.50 začne kvalifikace dálky žen. Českou závodnici v ní neuvidíme, světovou úroveň však obstarají olympijská a světová šampionka Malaika Mihambová a evropská halová mistryně Larissa Iapichinová.

    Další český start přijde ve 13.15. Do rozběhů na 1500 metrů nastoupí zkušená olympijská finalistka Kristiina Sasínek Mäki. Startovní pole vede světová halová šampionka Georgia Hunter Bellová, vedle níž nechybějí Agathe Guillemotová, Sarah Healyová ani dvojnásobná mistryně Evropy Laura Muirová.

    Dopolední blok uzavřou rozběhy sprinterských štafet. Ženy poběží 4 × 100 metrů od 13.40, muži od 14.00. České kvartety v Birminghamu na startu nebudou.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 08:30.
    Atletika

    Atletika

      ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE.online
      ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE.online
      ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE
      dnes 06:00
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