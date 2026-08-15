ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE.

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú šiestym súťažným dňom.
Sobotný program odštartuje už od 8.30 hod, kedy je na programe chodecký maratón a polmaratón. Medzi mužmi sa predstaví trojica Slovákov v zložení Dominik Černý, Michal Duda, Michal Morvay, ktorí pôjdu maratón.
V polmaratóne sa predstaví Slovenka Hana Černá.
V akcii budú aj slovenské bežkyne, ktoré čaká o 13:40 rozbeh v štafete na 4x100 m. Na preteky je nominovaná šestica Viktória Forster, Viktória Korbová, Ema Bendová, Lenka Kovačovicová, Della Farajpour a Monika Weigertová.
Kde sledovať ME v atletike 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (6. deň, Birmingham, dopoludňajší program, výsledky, sobota, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
15.08.2026 o 08:30
Doobedňajší program
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minúta
Plánovaný
Prehľad
Sedmiboj, po 4. disciplíně:
1. Adrianna Sulek-Schubertová (POL) 3968
2. Sofie Dokterová (NED) 3944
3. Kate O'Connorová (IRL) 3926
4. Sophie Weissenbergová (GER) 3911
5. Emma Oosterwegelová (NED) 3865
6. Annik Kälinová (SUI) 3846
7. Noor Vidtsová (BEL) 3787
8. María Vicenteová (ESP) 3751
9. Sveva Gereviniová (ITA) 3725
10. Jéssica Barreiraová (POR) 3717
11. Sarolta Krisztová (HUN) 3701
12. Vanessa Grimmová (GER) 3700
13. Beatrice Juškevičiuteová (LTU) 3687
14. Lovisa Karlssonová (SWE) 3683
15. Jade O'Dowdaová (GBR) 3665
16. Katarina Johnson-Thompsonová (GBR) 3644
17. Adéla Tkáčová (CZE) 3610
18. Szabina Szucsová (HUN) 3609
19. Sandrina Sprengelová (GER) 3603
20. Erika Wärffová (SWE) 3596
21. Sofia Cosculluelaová (ESP) 3496
22. Verena Mayrová (AUT) 3483
Anastasia Ntragkomirovová (GRE) DNF
Jana Koščaková (CRO) DNF
Program:
8:30 Chodecký půlmaraton mužů (Kukla)
8:30 Chodecký maraton mužů (Morávek)
8:30 Chodecký půlmaraton žen (Franklová, Klimetrová, Martínková)
8:30 Chodecký maraton žen
11:25 Sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
12:50 Skok do dálky žen, kvalifikace
12:55 Sedmiboj, hod oštěpem (Tkáčová)
13:15 1500m žen, rozběhy (Mäki)
13:40 4x100m žen, rozběhy
14:00 4x100m mužů, rozběhy
1. Adrianna Sulek-Schubertová (POL) 3968
2. Sofie Dokterová (NED) 3944
3. Kate O'Connorová (IRL) 3926
4. Sophie Weissenbergová (GER) 3911
5. Emma Oosterwegelová (NED) 3865
6. Annik Kälinová (SUI) 3846
7. Noor Vidtsová (BEL) 3787
8. María Vicenteová (ESP) 3751
9. Sveva Gereviniová (ITA) 3725
10. Jéssica Barreiraová (POR) 3717
11. Sarolta Krisztová (HUN) 3701
12. Vanessa Grimmová (GER) 3700
13. Beatrice Juškevičiuteová (LTU) 3687
14. Lovisa Karlssonová (SWE) 3683
15. Jade O'Dowdaová (GBR) 3665
16. Katarina Johnson-Thompsonová (GBR) 3644
17. Adéla Tkáčová (CZE) 3610
18. Szabina Szucsová (HUN) 3609
19. Sandrina Sprengelová (GER) 3603
20. Erika Wärffová (SWE) 3596
21. Sofia Cosculluelaová (ESP) 3496
22. Verena Mayrová (AUT) 3483
Anastasia Ntragkomirovová (GRE) DNF
Jana Koščaková (CRO) DNF
Program:
8:30 Chodecký půlmaraton mužů (Kukla)
8:30 Chodecký maraton mužů (Morávek)
8:30 Chodecký půlmaraton žen (Franklová, Klimetrová, Martínková)
8:30 Chodecký maraton žen
11:25 Sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
12:50 Skok do dálky žen, kvalifikace
12:55 Sedmiboj, hod oštěpem (Tkáčová)
13:15 1500m žen, rozběhy (Mäki)
13:40 4x100m žen, rozběhy
14:00 4x100m mužů, rozběhy
Prenos
Sedmiboj, po 4. disciplíně
1. Adrianna Sulek-Schubertová (POL) 3968
2. Sofie Dokterová (NED) 3944
3. Kate O'Connorová (IRL) 3926
4. Sophie Weissenbergová (GER) 3911
5. Emma Oosterwegelová (NED) 3865
6. Annik Kälinová (SUI) 3846
7. Noor Vidtsová (BEL) 3787
8. María Vicenteová (ESP) 3751
9. Sveva Gereviniová (ITA) 3725
10. Jéssica Barreiraová (POR) 3717
11. Sarolta Krisztová (HUN) 3701
12. Vanessa Grimmová (GER) 3700
13. Beatrice Juškevičiuteová (LTU) 3687
14. Lovisa Karlssonová (SWE) 3683
15. Jade O'Dowdaová (GBR) 3665
16. Katarina Johnson-Thompsonová (GBR) 3644
17. Adéla Tkáčová (CZE) 3610
18. Szabina Szucsová (HUN) 3609
19. Sandrina Sprengelová (GER) 3603
20. Erika Wärffová (SWE) 3596
21. Sofia Cosculluelaová (ESP) 3496
22. Verena Mayrová (AUT) 3483
Anastasia Ntragkomirovová (GRE) DNF
Jana Koščaková (CRO) DNF
1. Adrianna Sulek-Schubertová (POL) 3968
2. Sofie Dokterová (NED) 3944
3. Kate O'Connorová (IRL) 3926
4. Sophie Weissenbergová (GER) 3911
5. Emma Oosterwegelová (NED) 3865
6. Annik Kälinová (SUI) 3846
7. Noor Vidtsová (BEL) 3787
8. María Vicenteová (ESP) 3751
9. Sveva Gereviniová (ITA) 3725
10. Jéssica Barreiraová (POR) 3717
11. Sarolta Krisztová (HUN) 3701
12. Vanessa Grimmová (GER) 3700
13. Beatrice Juškevičiuteová (LTU) 3687
14. Lovisa Karlssonová (SWE) 3683
15. Jade O'Dowdaová (GBR) 3665
16. Katarina Johnson-Thompsonová (GBR) 3644
17. Adéla Tkáčová (CZE) 3610
18. Szabina Szucsová (HUN) 3609
19. Sandrina Sprengelová (GER) 3603
20. Erika Wärffová (SWE) 3596
21. Sofia Cosculluelaová (ESP) 3496
22. Verena Mayrová (AUT) 3483
Anastasia Ntragkomirovová (GRE) DNF
Jana Koščaková (CRO) DNF
Program
8:30 Chodecký půlmaraton mužů (Kukla)
8:30 Chodecký maraton mužů (Morávek)
8:30 Chodecký půlmaraton žen (Franklová, Klimetrová, Martínková)
8:30 Chodecký maraton žen
11:25 Sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
12:50 Skok do dálky žen, kvalifikace
12:55 Sedmiboj, hod oštěpem (Tkáčová)
13:15 1500m žen, rozběhy (Mäki)
13:40 4x100m žen, rozběhy
14:00 4x100m mužů, rozběhy
8:30 Chodecký půlmaraton mužů (Kukla)
8:30 Chodecký maraton mužů (Morávek)
8:30 Chodecký půlmaraton žen (Franklová, Klimetrová, Martínková)
8:30 Chodecký maraton žen
11:25 Sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
12:50 Skok do dálky žen, kvalifikace
12:55 Sedmiboj, hod oštěpem (Tkáčová)
13:15 1500m žen, rozběhy (Mäki)
13:40 4x100m žen, rozběhy
14:00 4x100m mužů, rozběhy
Předposlední den mistrovství Evropy v Birminghamu začne nezvykle brzy a mimo stadion. Už v 8.30 českého času odstartují současně čtyři chodecké závody, ve kterých se poprvé na evropském šampionátu bude bojovat na půlmaratonské a maratonské trati. České barvy bude hájit hned pět reprezentantů.
Do mužského maratonu nastoupí Jaromír Morávek, v půlmaratonu mužů se představí Albert Kukla. Trojnásobné zastoupení bude mít Česko v ženském půlmaratonu, kde jsou v aktuálním přehledu českých startů potvrzeny Alžběta Franklová, Ema Klimentová a Eliška Martínková.
Hvězdami ženského půlmaratonu budou čtyřnásobná mistryně světa María Pérezová a olympijská vítězka Antonella Palmisanová. Mezi muži vstoupí do půlmaratonu v roli favorita Ital Francesco Fortunato, kterého doplní silní Španělé Paul McGrath a Diego García.
Mužský maraton nabídne střet několika medailistů z největších světových akcí. Na startu nechybějí olympijský vítěz Massimo Stano, Švéd Perseus Karlström ani bývalý mistr světa Miguel Ángel López.
Po chodeckém ránu se dění přesune na stadion. V 11.25 bude Adéla Tkáčová pokračovat dálkou ve druhém dni sedmiboje, ve 12.55 ji čeká hod oštěpem. Právě tyto dvě disciplíny mohou výrazně proměnit průběžné pořadí před závěrečnou osmistovkou, která je na programu večer.
Ve 12.50 začne kvalifikace dálky žen. Českou závodnici v ní neuvidíme, světovou úroveň však obstarají olympijská a světová šampionka Malaika Mihambová a evropská halová mistryně Larissa Iapichinová.
Další český start přijde ve 13.15. Do rozběhů na 1500 metrů nastoupí zkušená olympijská finalistka Kristiina Sasínek Mäki. Startovní pole vede světová halová šampionka Georgia Hunter Bellová, vedle níž nechybějí Agathe Guillemotová, Sarah Healyová ani dvojnásobná mistryně Evropy Laura Muirová.
Dopolední blok uzavřou rozběhy sprinterských štafet. Ženy poběží 4 × 100 metrů od 13.40, muži od 14.00. České kvartety v Birminghamu na startu nebudou.
Do mužského maratonu nastoupí Jaromír Morávek, v půlmaratonu mužů se představí Albert Kukla. Trojnásobné zastoupení bude mít Česko v ženském půlmaratonu, kde jsou v aktuálním přehledu českých startů potvrzeny Alžběta Franklová, Ema Klimentová a Eliška Martínková.
Hvězdami ženského půlmaratonu budou čtyřnásobná mistryně světa María Pérezová a olympijská vítězka Antonella Palmisanová. Mezi muži vstoupí do půlmaratonu v roli favorita Ital Francesco Fortunato, kterého doplní silní Španělé Paul McGrath a Diego García.
Mužský maraton nabídne střet několika medailistů z největších světových akcí. Na startu nechybějí olympijský vítěz Massimo Stano, Švéd Perseus Karlström ani bývalý mistr světa Miguel Ángel López.
Po chodeckém ránu se dění přesune na stadion. V 11.25 bude Adéla Tkáčová pokračovat dálkou ve druhém dni sedmiboje, ve 12.55 ji čeká hod oštěpem. Právě tyto dvě disciplíny mohou výrazně proměnit průběžné pořadí před závěrečnou osmistovkou, která je na programu večer.
Ve 12.50 začne kvalifikace dálky žen. Českou závodnici v ní neuvidíme, světovou úroveň však obstarají olympijská a světová šampionka Malaika Mihambová a evropská halová mistryně Larissa Iapichinová.
Další český start přijde ve 13.15. Do rozběhů na 1500 metrů nastoupí zkušená olympijská finalistka Kristiina Sasínek Mäki. Startovní pole vede světová halová šampionka Georgia Hunter Bellová, vedle níž nechybějí Agathe Guillemotová, Sarah Healyová ani dvojnásobná mistryně Evropy Laura Muirová.
Dopolední blok uzavřou rozběhy sprinterských štafet. Ženy poběží 4 × 100 metrů od 13.40, muži od 14.00. České kvartety v Birminghamu na startu nebudou.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 08:30.