Ako je možné, že odpadlík z poľskej ligy predá Slováka za viac ako Slovan?

Je v tom kus futbalovej irónie. Slovan Bratislava, najväčší slovenský klub, ktorý sa v posledných rokoch pravidelne objavuje v európskych pohároch (dvakrát postúpil do hlavnej fázy ligy majstrov), predal vlani Davida Strelca do Middlesbrough za 7,5 milióna eur. Ďalších 2,5 milióna môže získať na bonusoch. A to je historické maximum.
Lechia Gdansk, ktorá v minulej sezóne vypadla z poľskej Ekstraklasy, predala pred pár dňami Tomáša Bobčeka za 10,7 milióna eur. A ďalšie približne tri milióny môže dostať na bonusoch.
Človek sa pri tom musí zastaviť.
Ako je možné, že klub, ktorý zostúpil, dokáže predať slovenského útočníka za viac než Slovan?
Odpoveď nie je jednoduchá. A už vôbec nie je iba v tom, že Bobček dal dvadsať gólov.
Z 750-tisíc na viac ako desať miliónov
Ešte vlani v lete mal Bobček podľa Transfermarktu hodnotu iba 750-tisíc eur. Dnes sa o ňom hovorí ako o historicky najdrahšom slovenskom útočníkovi.
Za posledný rok vyletel ako kométa. Pomohla mu predovšetkým jedna vec, ktorá sa pri prestupoch niekedy podceňuje: konečne odohral väčšiu porciu zápasov.
V minulej sezóne nazbieral z jeho pohľadu rekordných 2484 minút. Predtým nikdy neprekročil hranicu dvetisíc minút za sezónu. Pre útočníka zo Seria A, ktorý je ťahúňom tímu, je úplne bežná minutáž cez 3000 minút.
Bobček mal pritom dlhšie povesť hráča, ktorý je labilný na zranenia. Tentoraz vydržal. A keď dostal priestor, premenil ho na čísla, ktoré sa nedali ignorovať.
Dvadsať gólov a šesť asistencií. Celkovo 26 bodov a suverénne najproduktívnejší hráč Ekstraklasy. Žiadny Slovák v sezóne 2025/26 nestrelil viac gólov.
Dlhé roky sa navyše nestalo, aby slovenský legionár prekonal hranicu dvadsiatich ligových zásahov.
Lechia pritom zostúpila. Bobček nie. Jeho cena rástla napriek tomu, že jeho klub padal.
Lechia predtým predávala za drobné
Na celom obchode je pozoruhodné ešte niečo iné. Lechia dovtedy dokázala predať hráča maximálne za 2,6 milióna eur.
Aj v rámci poľskej Ekstraklasy je to mimoriadny obchod. Ak sa naplnia zhruba trojmiliónové bonusy, pôjde dokonca o absolútny rekord poľskej ligy.
Najdrahší hráč doteraz prestúpil z poľského klubu smerom von za rovných jedenásť miliónov eur. Aspoň podľa Transfermarkt.
VIDEO: Bobčekove akcie, góly
Bobček sa k tejto hranici dostal z klubu, ktorý práve opustil najvyššiu súťaž. Aj preto je tento prestup možno ešte zaujímavejší než samotná suma.
Pri porovnaní so Slovanom však treba byť férový. David Strelec mal pred odchodom do Middlesbrough oveľa viac skúseností. Zaujal na majstrovstvách Európy, v osemfinále žiaril proti Anglicku. Dvakrát skóroval v hlavnej fáze Ligy majstrov.
V európskych pohároch odohral 43 zápasov a strelil jedenásť gólov. Za slovenskú reprezentáciu nastúpil 39-krát a dal desať gólov. Zo slovenskej ligy odchádza tiež ako najlepší strelec – tiež dal 20 gólov.
Trh nekupuje iba to, čo hráč dokázal
Bobček? V európskych pohároch neodohral takmer nič. Ešte v drese Ružomberka zasiahol v predkolách do štyroch zápasov a odohral spolu 210 minút.
Za reprezentáciu má zatiaľ iba dva zápasy a 25 minút a jeden gól. Napriek tomu za neho Frosinone zaplatí rekordnú sumu.
To je presne ten moment, pri ktorom sa oplatí prestať pozerať iba na minulosť hráča.
Bobček ponúka niečo, čo je pre kupujúceho mimoriadne cenné: priestor na ďalší rast. Jeho hodnota sa dnes môže pohybovať okolo desiatich miliónov eur, no ak sa presadí v Serie A, môže byť ešte vyššia.
„Teším sa na novú výzvu. Bude to o krok vyššie, možno aj o dva. Serie A je jedna z TOP 5 európskych líg.
Talianska liga je náročná, budem sa snažiť spraviť všetko pre to, aby som sa cez ňu prehrýzol a ukázal, že mám na to, aby som hral na najvyššej úrovni,“ povedal pre stránku SFZ.
Ružomberok získa milióny
To je teraz najväčšia otázka. Nie to, či stál 10,7 milióna. Ale či má na to, aby túto cenu začal postupne splácať výkonom.
Na Bobčekovom príbehu zarobí aj klub, v ktorom vyrastal. Ružomberok by mal mať nárok na 25-percentný podiel z prestupovej sumy. Pod Čebrať tak putuje zhruba 2,7 milióna eur.
Pre slovenský klub je to obrovská suma. A zároveň pripomienka, že niekedy stačí jeden správny hráč, správny moment a správny trh.
Bobček pritom nie je prvým Slovákom, ktorý ovládol streleckú tabuľku Ekstraklasy. Pred ním to dokázal Róbert Demjan. Dnes si naňho na Slovensku spomenie málokto. V sezóne 2012/13 však v Poľsku explodoval.
Rodák z Levoče mal už 30 rokov. So štrnástimi gólmi sa stal najlepším strelcom Ekstraklasy, zvolili ho za najlepšieho útočníka aj najlepšieho hráča súťaže.
Pridal sedem asistencií a aj v tejto štatistike patril medzi trojicu najlepších hráčov súťaže. Predovšetkým jeho zásluhou sa Podbeskidzie Bielsko-Biała zachránilo v najvyššej súťaži.
Prípad Demjan
Po životnej sezóne bol voľným hráčom a záujem bol veľký. Spomínali sa Wisła Krakov, Pogoń Štetín, Augsburg, Düsseldorf, Olympiakos Pireus, ale aj kluby z Číny a Južnej Kórey.
Vybral si belgický Beveren, s ktorým v lete 2013 podpísal zmluvu na dva plus jeden rok. „Dali mi najkonkrétnejšiu ponuku, hneď ma tam pozvali, boli veľmi ochotní.
A hneď ma riešili. Štadión parádny, postavili novú tribúnu. Každý mi tvrdí, že belgická liga má vyššiu úroveň ako poľská,“ dodal Demjan.
Prilepšil si aj finančne. „Zarobím omnoho lepšie ako v Poľsku. To, čo mi ponúkali v Bielsku, ešte raz,“ vravel vtedy.
Lenže futbal je krutý. V Belgicku sa nepresadil. V 28 zápasoch strelil jediný gól a po jednej sezóne sa vrátil späť do Poľska, opäť do Bielsko-Biała.
Už nikdy však tak nežiaril. Transfermarkt v tom čase odhadol jeho hodnotu na 500-tisíc eur. Bola to najvyššia hodnota jeho kariéry.
Bobček má možnosť prepísať tento príbeh
Práve Demjan je pre Bobčeka zaujímavým varovaním. Nie každý, kto zažiari v Poľsku, dokáže rovnakú formu preniesť aj do kvalitnejšej ligy.
Demjan bol zázrak jednej sezóny. Bobček zatiaľ žiaril sezónu aj pol. A ešte niečo má na svojej strane. Vek. Demjan mal po životnej sezóne 30 rokov. Bobček má iba 24.
V reprezentácii už stihol odohral dva zápasy a jeho gól proti Severnému Írsku zabezpečil Slovensku postup do baráže o majstrovstvá sveta.
To stále nie je veľká reprezentačná vzorka. Je však ďalším dôkazom, že jeho príbeh sa začína rozrastať za hranice jednej úspešnej sezóny v Poľsku.
Teraz príde najťažšia časť. V Seria A sa doteraz žiaden slovenský - hrotový útočník nepresadil. Pre Bobčeka to môže byť ďalšia veľká výzva.