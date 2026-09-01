Slafkovského kontrakt vyzerá pri Makarovi skvelo. Kde berie NHL desiatky miliónov na hráčov?

„Money, money, money. Must be funny in the rich man's world,“ spieva kapela Abba a po novom s ňou aj mnohí hráči NHL.
V hokejovej profilige sa roztrhlo vrece s peniazmi a platové rekordy sa menia každú chvíľu.
3. júl 2026. Útočník Anaheimu Leo Carlsson podpísal s Philadelphiou offer-sheet na päť rokov za 18 miliónov dolárov ročne a stal sa najlepšie plateným hráčom v histórii NHL.
29. júl 2026. Carlssona predbehol Macklin Celebrini, ktorý sa upísal San Jose na päť rokov za 18,8 miliónov na rok. Ani on si pomyselný trón najlepšie plateného hráča v histórii NHL dlho neudržal.
28. august 2026. Cale Makar sa dohodol s Coloradom na osemročnom kontrakte v hodnote 20,4 milióna na sezónu.
Jeho zmluva, ktorá začne platiť až o rok, je v celkovej hodnote 163,2 milióna dolárov najvyššia v histórii NHL.
Je to veľký skok. Najlepšie plateným hráčom profiligy bol v uplynulej sezóne Leon Draisaitl, ktorý ročne zinkasoval 14 miliónov.
Zmluvu však už mal podpísanú aj Kirill Kaprizov. Ten od nasledujúceho ročníka začne poberať 17 miliónov na rok.
Makar dostal len o 400-tisíc menej ako maximum
Rastúci trend naznačil minuloročný podpis Kaprizova, potvrdila ho nová zmluva obrancu Byrama, ktorého si Chicago poistilo za 12,5 milióna a v tom čase to znamenalo najvyšší ročný plat pre obrancu v histórii NHL.
Celé to však zaklincoval Carlsson, ktorý si 18 miliónov „vybavil“ na nespokojnosť fanúšikov Anaheimu ešte predtým, ako v NHL nazbieral bod na zápas.
Novým rekordérom je však Cale Makar, čo sa dalo čakať.
Ak Byram, ktorého rekord je 42 bodov, zinkasoval 12,5 milióna, čo si zaslúži Makar?
Kanadský bek má vo svojej zbierke dve Norrisove trofeje (šesťkrát za sebou bol finalistom), v šiestich zo svojich siedmich sezón v NHL získal aspoň bod na zápas, jeho maximom je 92 bodov a je jedným z deviatich obrancov v histórii NHL, ktorí mali 30-gólovú sezónu.
Konsenzus expertov ohľadom NHL sa zhodne – hovoríme o najlepšom obrancovi na svete.
Jeho nová zmluva začne platiť až v ročníku 2027/28. V blížiacej sa sezóne odohrá posledný šiesty rok kontraktu, ktorý mu vynáša 9 miliónov ročne. Colorado malo v 27-ročnom obrancovi jednu z najvýhodnejších zmlúv celej ligy.
Teraz mu doprialo solídny balík peňazí: 20,4 milióna sa blíži povolenému maximu, ktoré je na úrovni 20 percent z platového stropu, teda momentálne 20,8 milióna.
Analytický model magazínu The Athletic aj napriek tomu tvrdí, že je to dobrý kontrakt. Makar má podľa neho hodnotu 21,6 milióna, ktorú mu v momentálnej situácii ani nemohli ponúknuť.
Tešia sa tí, čo ešte nepodpísali
Makarova cenovka značí prudký nárast oproti najlepšie platenému obrancovi zo sezóny 2025/26. Bol ním Erik Karlsson s cap hitom 11,5 milióna.
Stúpajúce platy vyhovujú všetkým hráčom, ktorí ešte nepodpísali svoje veľké kontrakty. Najzvučnejším príkladom je zrejme Quinn Hughes z Minnesoty, ktorý má pred sebou posledný rok zmluvy.
Oveľa väčší balík, ako by dostali niekedy začiatkom tohto roka, zinkasujú aj obmedzení voľní hráči Cutter Gauthier z Anaheimu či Adam Fantilli z Columbusu.
Ich agenti sú vo vyjednávaniach zrazu v oveľa lepšej pozícii. Hughes sa môže porovnávať s Makarom, Gauthier a Fantilli s Carlssonom či Bedardom.
Kontrakt Slafkovského teraz vyzerá skvele
Mydliť ruky si môžu v Montreale. Habs si poistili minimálne do roku 2030 celé jadro tímu a žiadnu veľkú zmluvu momentálne riešiť nemusia.
Na najbližšie štyri a viac sezón sú poistení Suzuki, Caufield, Slafkovský, Demidov, Dobson, Hutson, Matheson, Guhle aj brankár Dobeš. Najdrahší z nich je Dobson, ktorý berie ročne 9,5 milióna.
Vo svete rastúceho platového stropu tak má vedenie mužstva množstvo flexibility na to, aby káder vhodne doplnilo na boj o Stanley Cup. Pre budúcu sezónu majú pod platovým stropom priestor ešte takmer 10 miliónov.
Víťazmi tejto situácie sú aj mužstvá, ktoré podpísali výhodné kontrakty v rokoch 2024 či 2025. Platový strop už síce stúpal, ale zmluvy to ešte úplne nereflektovali.
Za zmienku stoja podpisy Hutsona (za 8,85 milióna) a Slafkovského (7,6 mil.) v Montreale, Rantantena (12 mil.) a Johnstona (8,4 mil.) v Dallase, Nečasa (11,5 mil.) v Colorade, Seidera (8,55 mil.) v Detroite no a samozrejme podpis Connor McDavida za 12,5 milióna, ktorý dal Edmontonu obrovskú zľavu.
Dnes by každý z týchto hráčov zinkasoval väčší balík, ale podpisom v správnom čase ušetrili svojmu mužstvu obrovské peniaze.
Lige sa darí a vidno to na peniazoch
Platový strop v NHL v súčasnosti rastie rýchlym tempom. Od jeho zavedenia v roku 2005 stúpol z 39 miliónov už na 104.
Prvé roky gradoval prudko, zastavil sa však počas pandémie koronavírusu.
V sezóne 2019/20 bol na čísle 81,5 milióna, na ktorom zostal tri roky. Potom stúpol dvakrát len o jeden milión.
V NHL sa príjem delí rovnomerne medzi ligu a hráčov. Počas Covidu však hráčom neznížili platy, aj napriek tomu, že arény boli prázdne, opatrenia nákladnejšie a zisky oveľa nižšie.
Delenie príjmu tak nebolo rovnomerné a v ďalších rokoch nerástol platový strop, aby hráči „splatili“ majiteľom a lige dlh, ktorý spôsobili ekonomicky horšie roky.
Počas posledných rokov však NHL zažíva ekonomický úspech. Hráči dlh voči lige splatili, situácia sa stabilizovala a televízne práva, reklamy či predaj dresov prinášajú viac a viac peňazí. Pomohli k tomu aj väčšie podujatia ako turnaj štyroch krajín či olympijské hry, ktoré prilákali nových fanúšikov.
„Myslím si, že zažívame moment, keď sa našim hráčom a našej hre skutočne dostáva uznania, ktoré si zaslúžia, a odráža sa to aj v angažovanosti fanúšikov,“ tvrdí komisár NHL Gary Bettman.
„Tí, čo už hokeju fandili, ho sledujú ešte viac a na hokej sa chodia pozrieť aj náhodní fanúšikovia, ktorým sa to páči a vracajú sa.“
Pozitívny trend sa postupne prejavuje aj na platovom strope.
V sezóne 2024/25 vyskočil z 83,5 na 88 miliónov, v tej ďalšej na 95,5 a v budúcom ročníku prekoná stovku (104 miliónov).
Pre ročník 2027/28 sa odhaduje, že nárast bude pokračovať až na číslo 113,5 milióna. Nárast cap hitu nie je len symbolom toho, že tímu môžu míňať viac peňazí, ale ukazuje aj na to, že v lige sa pohybuje väčší obnos dolárov.
A čím väčší je koláč, tým väčšie kúsky si z neho môžu hráči ukrajovať. S rastúcim platovým stropom rastie aj sila hráčov v rokovaniach. Tímy majú k dispozícii viac peňazí a hviezdy si tak môžu pýtať viac.
Toto leto sme videli, že sa to aj v skutočnosti deje.
Zmluvy Carlssona, Celebriniho, Bedarda či Makara neodrážajú len rastúci platový strop, ale reflektujú aj fakt, že v NHL budú hviezdy dostávať lepšie zaplatené a rozdiel medzi výplatami bude väčší.
Chárov rekord padol po 20 rokoch
Ak sa pozrieme na platy hráčov NHL a na percento platového stropu, ktoré pokrývajú v sezóne, keď začne ich zmluva platiť, aj tam sa stal historickým rekordérom Cale Makar.
Pri predpoklade platového stropu na úrovni 113,5 miliónov, bude zaberať v sezóne 2027/28 17,97 percent z neho.
Druhý v tejto štatistike je Leo Carlsson na úrovni 17,31 percent platového stropu pre najbližší ročník.
Prekvapením v tejto tabuľke je tretie miesto. Ešte do tohto leta bol rekordér Zdeno Chára. Jeho zmluva s Bostonom, ktorá začala platiť v sezóne 2006/07 a priniesla mu 7,5 milióna ročne, zaberala 17,05 percenta z vtedajšieho stropu na úrovni 44 miliónov.
Bruins ho tak už vtedy ocenili veľkou dávkou peňazí, aj keď v súčasných pomeroch je 7,5 milióna plat mnohých obrancov druhého páru.
Magazín TheAthletic píše, že do sezóny 2031/32 by strop mohol vystúpiť až na 160 miliónov. Na rast cap hitu sa spoliehajú aj vo vedení Avalanche, Sharks či Ducks.
Ak bude ekonomická situácia stabilná, vysoké zmluvy budú v pomere k celkovému platovému stropu relatívne menšie.
Makarov kontrakt by v roku 2031 pri cap hite 160 miliónov po prepočte na dnešné pomery znamenal 12 miliónov, čo je veľmi dobrá cenovka. V tom čase bude mať stále len 31 rokov.
Coloradu síce nedal zľavu, ale Avs vedia, že v ňom majú hviezdu, ktorá dokáže odohrať veľké minúty a byť v nich neskutočným prínosom. S rastúcim platovým stropom bude cenovka nad 20 miliónov stále viac a viac prijateľná.
Bude sa Hughes sťahovať za bratmi?
Oči sa teraz upierajú na Quinna Hughesa. V Minnesote má právo očakávať plat, ktorý sa priblíži tomu Makarovmu. Čím vyššia bude jeho cenovka, tým menšie však budú šance, že klub dokáže priniesť aj prvého centra a ďalšie dôležité kúsky do skladačky.
Za istých okolností môže Hughes zinkasovať ešte viac ako Makar. Ak by zmluvu podpísal až po 1. júli 2027, maximálna možná výška podpisu by stúpla približne na 22,7 milióna.
Podľa nových pravidiel sa však už od budúcej sezóny nebudú môcť podpisovať kontrakty na osem rokov, ale na maximálne sedem. Osemročnú zmluvu tak môže podpísať len do 15. septembra.
Ak by podpísal až po tomto dátume, maximom by bolo sedem rokov. Ak by podpísal až po 1. júli ako voľný hráč, maximom by bolo šesť rokov.
Otázne však je, či Hughes vôbec podpíše v Minnesote. Z najnovších vyjadrení generálneho manažéra Wild Billa Guerina to medzi riadkami znie tak, že najstarší z bratov Hughesovcov by rád hral spolu s Jackom a Lukeom.
„Quinn túži aj po iných veciach. Má iné veci, ktoré sú pre neho v živote dôležité. Kto vie, čo bude nakoniec chcieť,“ vyjadril sa Guerin.
Makar by bol v NFL na 127. mieste
Pre rast ligy je pozitívne, že v NHL stúpajú platy aj platový strop. Naznačuje to dobrý ekonomický vývoj súťaže.
S ďalšími športmi americkej veľkej štvorky sa to však stále nedá porovnávať.
V NFL je najlepšie plateným hráčom rozohrávač Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, ktorý zarába priemerne vyše 63 miliónov dolárov.
Pri pohľade na priemerný plat hráčov amerického futbalu by sa rekordný plat Calea Makara vo výške 20,4 milióna zaradil na 127. miesto v NFL.
V basketbalovej NBA by mu patrila 85. pozícia. V bejzbalovej MLB nemajú platový strop a Makar by v nej bol v sezóne 2027 až 65. najlepšie zarábajúci hráč.