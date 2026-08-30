    Etiópčan si povedal, že chybu z vlaňajška napraví: V Sydney triumfoval a rozbil traťový rekord

    Addisu Gobena.
    Addisu Gobena. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. aug 2026 o 07:54
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    Zdolal krajana o štyri sekundy.

    Etiópčan Addisu Gobena sa stal víťazom nočného maratónu v austrálskom Sydney.

    Dvadsaťjedenročný atlét dosiahol čas 2:04:42 hodiny a o takmer jeden a pol minúty prekonal traťový rekord Hailemaryama Kirosa z vlaňajška.

    Gobena rozhodol o triumfe nástupom v záverečnom kilometri.

    Svojho krajana Chimdessu Debeleho zdolal o štyri sekundy, tretí finišoval Tebello Ramakongoana z Lesotha v čase 2:04:57 h.

    „Som veľmi šťastný. Vlani som skončil druhý, poučil som sa zo svojej chyby a doma som na nej pracoval. Vďaka tomu sa mi teraz podarilo zvíťaziť a prekonať rekord,“ citovala Gobenu agentúra AFP.

    Bývalý oštepár na seba upozornil v roku 2024 prvenstvom na maratóne v Dubaji.

    V Sydney dosiahol svoje prvé víťazstvo v seriáli World Marathon Majors (WMM), podujatie v Austrálii sa minulý rok stalo jeho siedmym členom popri maratónoch v Londýne, Tokiu, Bostone, Berlíne, Chicagu a New Yorku.

    Na štart sa postavilo približne 40-tisíc bežcov.

    Atletika

    Atletika

      Addisu Gobena.
      Addisu Gobena.
      Etiópčan si povedal, že chybu z vlaňajška napraví: V Sydney triumfoval a rozbil traťový rekord
      dnes 07:54
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