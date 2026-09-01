O prestupe je ticho. Strelec v Anglicku sedí, jeho rival žiari. Tréner lepšieho nevidel

Situácia slovenského futbalového útočníka Davida Strelca v anglickom Middlesbrough sa výrazne komplikuje. Nehráva, zatiaľ čo jeho útočný rival prežíva famózny vstup do sezóny.
Zdá sa, že odchod je v tejto chvíli pre neho najlepšia možnosť. „Stál som veľa peňazí, potrebujem čas a musím sa zlepšiť,“ hodnotil kriticky svoju výkonnosť vlani.
V posledných týždňoch sa začalo špekulovať o Strelcovom prestupe do Grécka, konkrétne do PAOK-u Solún.
Okolo tejto prestupovej ságy však nastalo ticho.
PAOK sa medzičasom sústredil na príchod iných posíl, a to napriek tomu, že v polovici augusta grécke médiá písali, že sa s hráčom dohodol a je blízko k dohode aj s jeho klubom.
Piaty najdrahší hráč tímu
K situácii sa prednedávnom vyjadril tréner Middlesbrough Kim Hellberg: „Vidím ho tu. Myslím si, že Dávid je skvelý futbalista a dúfam, že tu zostane. To je jediná vec, na ktorú teraz myslím."
Boro má podľa špecializovaného portálu Transfermarkt štvrtý najhodnotnejší káder v britskej Championship (142 miliónov eur).
Podľa neho je Strelec piaty najdrahší hráč v klube s cenovkou deväť miliónov eur.
„O záujme som nič nepočul, hoci som o tom čítal a pýtali sa ma na to. Opakujem. Vidím tu stále Dávida a myslím si, že tu zostane. Ak sa niečo stane, tak sa niečo stane, ale počítam s tým, že tu bude," dodal Hellberg.
Strelec sa švédskemu trénerovi vlani zapáčil. Nielen futbalovo, ale aj osobnostne: „Mám ho rád. Myslím si, že má skvelé kvality a je to veľmi dobrý chlapec. Vždy sa usmieva. Som presvedčený, že strelí veľa gólov," dôveroval mu Hellberg.
Mal stopercentnú dôveru trénera
Mrzelo ho, že Strelec neprišiel do Middlesbrough už počas letnej prípravy pod vedením jeho predchodcu Roba Edwardsa.
V britskom klube debutoval v polovici septembra 2025. Už v druhom súťažnom dueli skóroval, do siete West Brom. Následne však čakal desať zápasov na ďalší presný zásah. Presnejšie do decembra, a to už pod vedením nového trénera Kima Hellberga.
„Najdôležitejšie pre týchto hráčov je to, čo urobia počas predsezónnej prípravy. Strelec prišiel vlani po konci prípravy. Bola to pre neho výzva. Má moju stopercentnú dôveru. Jeho potenciál je obrovský.
Ale je veľmi ťažké uspieť v prvom roku v Anglicku, najmä keď neabsolvujete predsezónnu prípravu. Dôležité bude to, čo predvedie v tejto sezóne," vyhlásil prednedávnom Hellberg.
V prvých dvoch priateľských zápasoch sa Dávid Strelec postaral o tri góly. Zdalo sa, že v Boro prichádza jeho čas, no klub sa v lete poistil.
Lepšieho zakončovateľa nevidel
Middlesbrough priviedlo do klubu útočnú posilu Willa Lanksheara. Za 21-ročného útočníka zaplatil klub zhruba dvanásť miliónov libier. Stál o niekoľko miliónov viac než Strelec.
„Podpis zmluvy s útočníkom, ktorý dokáže strieľať góly, bola toto leto hlavná priorita Middlesbrough," napísal po príchode britského útočníka novinár Craig Johns z Teesside Live.
„A po získaní Willa Lanksheara panuje skutočné nadšenie," dodal v článku.
Lankshear sa uviedol na Riverside vo veľkolepom štýle. Má na konte už šesť gólov v úvodných piatich zápasoch sezóny. Len o dva viac strelil za celý vlaňajší ročník Dávid Strelec (8).
Tréner Kim Hellberg ho ospevuje: „Na tréningoch som si všimol, že je to najlepší zakončovateľ, akého som kedy videl.
Vie skórovať ľavou i pravou nohou, má mimoriadne silnú strelu a skvelé hlavičky."
Je mladší, silnejší a gólovejší
Kouč si váži aj jeho ľudské vlastnosti: „Myslím si, že Will je skvelý, ako človek aj ako hráč. Je to niekto, kto sa musí tiež veľa učiť a rozvíjať, ale v šestnástke je tento chlapec nebezpečný pre každého súpera."
Práve to je rozdiel oproti Strelcovi. Manažér Middlesbrough vlani potreboval, aby Slovák v šestnástke súpera dôslednejšie hrozil a svoje kvality v prepájaní hry využíval len ako sekundárnu schopnosť.
Lankshear má výborný inštinkt v pokutovom území, často skóruje z odrazených lôpt a nachádza sa na správnom mieste v správny čas.
Od Strelca je o štyri roky mladší, o zopár centimetrov vyšší a silnejší.
Po poslednom zápase s West Brom ho chválil aj spoluhráč Luke Ayling. „Za celý zápas má dva dotyky s loptou a strelí dva góly," smial sa.
V skutočnosti ich mal Lankshear osemnásť, no stále išlo o najnižšie číslo hráča Boro v dueli.
Okrem Strelca a Lanksheara Hellberg v tejto sezóne postavil do útoku 21-ročného Lea Castedlinea a 24-ročného Kylea Josepha, ktorý však hráva primárne na krídle.