Vo Visme objavili skrytú hviezdu. K Saganovi ho prirovnávajú právom, tvrdí veterán

Je tomu už pätnásť rokov, čo Peter Sagan dosiahol prvé úspechy na Grand Tour. Pri premiére na Vuelte vyhral tri etapy vrátane záverečnej do Madridu.
Podobne úspešné debuty sú skôr raritou. Mladí pretekári obvykle nie sú lídrami tímov, ktoré majú potenciál bojovať o popredné pozície.
V roku 2019 to na Vuelte dokázal Tadej Pogačar, v roku 2020 na Gire domáci Filippo Ganna a o šesť rokov neskôr vyhral na Vuelte tri etapy aj mladý Brit, ktorý svojimi prednosťami pripomína Sagana.
Matthew Brennan nazbieral za ostatných 18 mesiacov už 22 profesionálnych víťazstiev, z toho až osem v najvyššej kategórii World Tour.
"Miluje ťažké finále a hoci nie je čistokrvný šprintér ako Milan či Merlier, dokáže vyhrať aj rovinatý šprint. Niekedy ho nazývajú novým Saganom," povedal o ňom športový riaditeľ tímu Visma Robbie Cobbaert.
Tím plný šampiónov
Ten sa mohol tešiť aj po stredajšej 11. etape Vuelty, ktorú ovládli jazdci v žlto-čiernych dresoch. Najskôr kontrolovali stratu na únik, aby v závere vytvorili ideálnu pozíciu pre Brennana.
O kvalitách 21-ročného Brita svedčí to, že sa pre neho obetujú také persóny svetovej cyklistiky ako Christophe Laporte či Wout van Aert.
VIDEO: Záver 11. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2026
Pred kľúčovou 180-stupňovou zákrutou sa Belgičan dostal do čela, a hoci ju neprešiel úplne ideálne, stihol ešte rozbehnúť šprint Brennanovi.
"V posledných 10 km sme odviedli fantastickú prácu. Máme tím plný šampiónov a to, že jazdia pre mňa, je niečo neuveriteľné. Som za to nesmierne vďačný," povedal Brit po triumfe v meste Lorca.
Už skôr sa o ňom van Aert vyjadril, že jeho výsledky nie sú prekvapením. Má potenciál na to, aby pravidelne vyhrával na najväčších pretekoch.
"Áno, je veľmi mladý, no neprekvapuje ma, že absolvuje svoju prvú Grand Tour. Matthew je neuveriteľne silný," hovorí aktuálny líder bodovacej súťaže.
Brennan vyhral na tohtoročnej Vuelte už tri etapy, čím vyrovnal Tadeja Pogačara. Zatiaľ čo Slovinec už ďalšie nepridá, jazdec Vismy bude mať minimálne ešte päť šancí na etapový triumf.
Neupútal výsledkami
Brennanov talent potvrdzuje aj to, že prekonal rekord Remca Evenepoela. Prvých 10 profesionálnych víťazstiev dosiahol vo veku 20 rokov a 16 dní.
"Kým mnohí v jeho veku opatrne snívajú o profesionálnej zmluve, on vystrelil ako kométa," napísal o ňom belgický denník Nieuwsblad.
Prvé víťazstvo dosiahol na belgickej klasike Grand Prix de Denain, keď uspel v súboji osemčlennej skupiny. Za sebou nechal päticu Belgičanov vrátane 35-ročného veterána Driesa De Bondta.
VIDEO: Prvé profesionálne víťazstvo Matthewa Brennana
"Pamätám si tie preteky. Matta som poznal po mene, ale spočiatku som nevedel, že je v našej skupine, lebo išiel na náhradnom bicykli bez čísla. Už vtedy ma zaujalo, ako šikovne pretekal.
Navyše, okrem prehľadu má aj obrovské zrýchlenie v posledných 200 metroch. To, že ho porovnajú so Saganom, je oprávnené," povedal skúsený jazdec.
V rokoch 2022 a 2023 jazdil Brennan za klub Fensham Howes-MAS Design, no nedosahoval najjagavejšie výsledky. Napriek tomu si ho všimol šéf rozvoja talentov tímu Visma Robbert de Groot.
"Nenašli sme ho podľa výsledkov. Vedeli sme však, že ešte neabsolvoval väčšie tréningové objemy a má teda veľký priestor na zlepšenie. To platí aj dnes, bude ešte lepší," povedal de Groot pre tímový web.
Na Vuelte vyrovnal Cavendisha
Rovesníkom mladého Brita je aj Ben Wiggins, syn olympijského šampióna a víťaza Tour de France 2012 Bradleyho Wigginsa. Ten o kamarátovi povedal, že má oba kľúčové aspekty - talent a pracovnú morálku.
Na základe jeho fyzických daností by mu ideálne mohla sedieť monumentálna klasika Miláno - San Remo, no v tomto roku si skúsil aj dláždené klasiky a vyhral Kuurne - Brusel - Kuurne.
S desiatimi profi víťazstvami figuruje v sezónnom rebríčku na piatom mieste, o ktoré sa momentálne delí s Remcom Evenepoelom a Jasperom Philipsenom.
Aj vďaka nemu zažíva tím Visma-Lease a Bike vydarenú Vueltu. Zbiera víťazstvá s Brennanom, útočí na zelený dres s van Aertom a naďalej je v hre o pódium s americkým vrchárom Seppom Kussom.
Pri súčasnej forme a tiež fakte, že najlepší šprintéri kvôli náročnému profilu na Vueltu necestovali, môže mladý Brit pridať aj ďalšie víťazstvá.
Troma sa na španielskej Grand Tour vyrovnal Markovi Cavendishovi a spomedzi jeho krajanov vyhrali najviac päť etáp Chris Froome a David Millar. Aj toto je míľnik, na ktorý Brennan môže útočiť.
Priebežné poradie Vuelty po 11. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar Team
35:59:02 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:18 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 1:39 min
4.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 2:20 min
5.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 3:26 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl - Trek
+ 3:55 min